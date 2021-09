Aperçu et prévisions des éliminatoires de l’Overwatch League 2021

Un support généralement attendu est verrouillé.

La saison 2021 de l’Overwatch League touche à sa fin, et avec elle, nous découvrons qui sont les meilleures équipes de l’année. La plupart ont réussi dès le départ, avec un couple qui a eu un chemin caillouteux. Bientôt, les récompenses seront remises, les All-Stars joueront et un champion sera nommé. Avant tout cela cependant, nous devons encore avoir un support.

Il y a peu d’équipes, voire aucune, qui ont surpris les fans en faisant une apparition dans le support. En termes d’outsiders au classement, les Philadelphia Fusion (4e Est) et Washington Justice (6e Ouest) ont réussi à vaincre leurs adversaires mieux classés dans Seoul Dynasty (3e Est) et Houston Outlaws (5e Ouest) respectivement. Le Philadelphia Fusion avait auparavant battu la Seoul Dynasty en saison régulière et détenait même une fiche de 5-4 contre Séoul entre leurs deux matchs de saison régulière.

Washington, en revanche, n’a joué qu’une seule fois à Houston et a perdu ce match de saison régulière. Gagner 3-2 contre Houston lors des Play-ins a peut-être été une surprise pour certains, mais les sommets de Washington ont été suffisamment élevés cette saison pour que tout le monde puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’ils apparaissent en séries éliminatoires. Alors maintenant que nous sommes ici, à quoi devons-nous nous attendre ? Dallas a-t-il atteint son rythme trop tôt dans la saison ? Les Dragons ont-ils fait une erreur en choisissant le Choc ? Les Gladiators sont-ils les meilleurs que nous ayons vus cette année ?

Ce à quoi on peut s’attendre

Commençons par la prédiction la plus simple de toutes. Chengdu Hunters et Atlanta Reign seront très probablement un blanchissage du côté des Hunters. Ces équipes ont joué très récemment dans la Countdown Cup et Chengdu a éliminé Atlanta 3-0. Atlanta n’est tout simplement pas assez flexible pour faire des contre-choix contre le style typiquement peu orthodoxe des Hunters. Atlanta a la capacité de jouer de nombreuses compositions, mais a consacré beaucoup plus de temps à leurs compositions de style bunker, ce qui ne les a pas assez bien préparées pour l’agrafe Wrecking-Ball/Pharmercy de Chengdu.

Un nouveau match à garder les yeux ouverts est celui des LA Gladiators contre le Philadelphia Fusion. Ces équipes ne se sont pas encore affrontées cette saison, mais ont toutes deux fait d’énormes améliorations à la fin de la saison régulière. Les gladiateurs montrent les meilleurs jeux d’équipe que nous ayons vus dans toute la ligue cette année pour le moment, donc les fans de Philadelphie miseront sur un différentiel de DPS en leur faveur pour les mener à bien ce match.

Le Washington Justice et le Dallas Fuel peuvent surprendre les fans qui ne prêtent pas une attention particulière à toutes les équipes ou à tous les matchs. Washington a donné à Dallas l’un de ses matchs les plus difficiles de la saison régulière, et ils sont les meilleurs de toute la saison. C’est l’apogée de Justice, mais peut-on en dire autant du Fuel ? C’est extrêmement difficile à dire, car Dallas a délibérément coupé les gaz dans la Countdown Cup afin de se détendre et d’avoir un entraînement plus significatif avant les séries éliminatoires. Peut-être que Dallas sortira plus fort que jamais. Seul le temps nous le dira.

Match phare : Shanghai vs SF Shock

Enfin, le match absolu à regarder. Dragons de Shanghai contre le choc de San Francisco. Shanghai avait le premier choix pour son adversaire après les Play-Ins, et ils ont immédiatement pris un coup contre l’équipe la plus dangereuse des Play-ins (et peut-être des playoffs). Le Shock ne s’est pas qualifié pour un seul tournoi par étapes cette année, ce qui signifie qu’ils n’ont même pas affronté l’une des huit équipes de l’Est lors d’un match officiel. Cela étant dit, comment pourriez-vous jamais compter les champions consécutifs de l’Overwatch League 2019 et 2020? C’est une équipe avec tellement de profondeur d’alignement, tellement d’expérience et tellement de stratégies que les Dragons de Shanghai vont certainement entrer dans un match différent de tous les autres qu’ils ont eu en 2021.

Parallèlement à cela, l’entraîneur-chef de Shanghai Byung-chul “Moon” Moon (entraîneur de l’année 2020) se serait absolument attendu à voir le Shock à un moment donné des séries éliminatoires et aurait peut-être été celui qui les choisit comme premier adversaire, alors Shanghai n’entre peut-être pas aussi aveugle qu’il n’y paraît de l’extérieur. Les Dragons de Shanghai sont une équipe de certains des noms les plus éminents d’Eastern Overwatch, abritant le MVP 2020 Byung-sun “Fleta” Kim, les vétérans Pan-seung “Fate” Koo, Jun-woo “Void” Kang et Min-chul “IZaYaKI ” Kim, et star de jeunes talents dans Jae-won “LIP” Lee et Jae-gon “LeeJaeGon” Lee. Quel que soit le résultat, il est peu probable qu’une seule carte se termine par une victoire facile pour l’une ou l’autre équipe.

Prêt pour l’action

Les séries éliminatoires de cette année commencent le mardi 21 septembre et se sont transformées en l’un des Overwatch les plus intenses jamais joués. Espérons que nos attentes soient satisfaites et que nous obtenions tous les matchs serrés que nous attendons. Assurez-vous de soutenir vos équipes, la ligue et tentez votre dernière chance de recevoir des jetons Overwatch League en jeu du 21 au 25 septembre.

