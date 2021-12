Aperçu et prévisions du coup d’envoi du HCS Raleigh à 250 000 $

ESTNN prépare le terrain pour l’épreuve de force HCS de ce week-end à Raleigh, en Caroline du Nord, y compris Pool Play et plus encore !

La compétition Halo connaît un bon départ après la sortie du dernier titre de la série, Halo Infinite. Le nombre de téléspectateurs et de participation a créé un précédent un mois seulement après la sortie multijoueur du jeu. Les Halo Championship Series (HCS) ont fait de la scène compétitive de Halo Infinite un outil essentiel dans la croissance du jeu.

Des aspects tels que des cagnottes financées par le crowdfunding, des organisations d’esports et une feuille de route décisive ont contribué à placer le HCS dans une position idéale. Avec trois tournois en ligne record dans la vue arrière, la scène compétitive passe à la vitesse supérieure vers le HCS Raleigh Kick-Off Major. Arborant une cagnotte de 250 000 $ avant le financement participatif, le HCS Raleigh comprend 272 équipes et un lieu à guichets fermés du point de vue des spectateurs.

Le tournoi à venir promet de répondre à toutes les attentes. Aujourd’hui, ESTNN prépare le terrain pour le HCS Raleigh alors que la scène cherche à couronner ses premiers grands champions Halo Infinite.

Halo Infinite : la route jusqu’ici

Jusqu’à présent, dans la série de championnats Halo, deux équipes sont au-dessus des autres – OpTic Gaming et Sentinels. Le premier semblait imparable hors de la porte. Pistola, aPG, Lucid et Trippy ont vaincu une formidable équipe Cloud9 lors du premier HCS Online Open. OpTic a réinitialisé le support et a remporté une victoire impressionnante pour le mur vert. La deuxième semaine a fourni la même chose, car OpTic a de nouveau battu Cloud9, cette fois à partir du groupe des vainqueurs sans laisser tomber une seule carte jusqu’à la grande finale.

Les Sentinelles, deux fois championnes du monde Halo, ont pris le relais des deux semaines suivantes, remportant des victoires consécutives lors du HCS Raleigh Kick-Off Qualifier et de l’Esports Arena 25K Series Invitational. OpTic et Sentinels se sont imposés avant tout comme des leaders incontestés au début. Or, ces derniers se sont retrouvés dans l’eau chaude à la suite d’une enquête interne sur des allégations de géofiltrage et de manipulation de serveurs.

Royal 2 suspendu pendant 45 jours

Déclaration: Lire : https://t.co/cTk3OsqkRO – Mathew Fiorante (@Royal2) 13 décembre 2021

Le joueur de Sentinels, Mathew « Royal 2 » Fiorante, était sans aucun doute à l’origine du scénario dramatique le plus important à ce jour dans Halo Infinite. Le HCS a lancé une enquête sur Sentinels à la suite d’une vague de plaintes d’autres équipes de premier plan. Les administrateurs de la ligue ont trouvé des raisons de croire que Royal 2 utilisait le filtrage géographique pour donner un avantage à son équipe. Le coéquipier de longue date de Royal 2, Tony « LethuL » Campbell Jr., s’est déchaîné contre le HCS, mais Royal 2 a finalement admis avoir commis un acte répréhensible.

Le HCS a lâché un marteau proverbial sur Sentinels, supprimant tous les points Pro gagnés par l’équipe, les retirant du Pool Play à Raleigh et suspendant Royal 2 pendant 45 jours. LethuL, Frosty et Snakebite se sont initialement retirés du HCS Raleigh sans avoir le temps d’en trouver un quatrième. Cela a changé assez rapidement, alors que le joueur professionnel à la retraite de Call of Duty Matthew « FormaL » Piper a quitté Spacestation Gaming pour rejoindre temporairement Sentinels.

LethuL, Frosty, Snakebite et FormaL sont la liste confirmée avant Raleigh. Ils devront se battre à travers l’Open Bracket s’ils espèrent gagner.

Préparer le terrain : HCS Raleigh

Nous avons atteint le LAN promis 🙌 📅 17-19 déc.

💰 250K$ + Crowdfunding

⚔️ 272 équipes

⭐️ @Twitch Drops Nous sommes fiers de présenter le SOLD OUT @HCS Kickoff Major Raleigh 2021 – qui débutera ce vendredi à 9h PT / 12h HE ! pic.twitter.com/wZ1d2obq2L – Halo Esports #HCS (@HCS) 14 décembre 2021

Plus de 270 équipes et encore plus de spectateurs rempliront le Raleigh Convention Center pour un week-end rempli d’action. Seize équipes se sont démarquées dans la petite taille de l’échantillon depuis le début de la saison Halo Infinite le mois dernier. L’Amérique du Nord, le Mexique, l’Europe et l’Australie/Nouvelle-Zélande sont représentés dans le Pool Play, tandis que toutes les autres équipes doivent se battre à travers l’Open Bracket.

Étant donné que le HCS Raleigh est le premier tournoi hors ligne depuis 2020, il y a un élément d’inconnu. Comment les équipes réagiront-elles au retour tant attendu des événements LAN ? La question n’a pas de réponse définitive, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas jouer le rôle de prédicteur. Jetons un coup d’œil à chaque piscine et choisissons-en deux dans chacune qui se démarquent des autres.

Piscine A

NA : OpTic Gaming

NA : Pionniers

UE : Bing Chilling MX : Chiefs Esports Club

Prédictions

OpTic Gaming est clairement un favori pour sortir confortablement de cette piscine, et il est difficile d’être en désaccord. Leurs quatre premiers tournois se sont soldés par deux victoires et deux finalistes, il est donc prudent de mettre OpTic au crayon pour une place dans le deuxième tour du Winner’s Bracket. Le pool A connaît une baisse significative après OpTic.

Les Pionniers sont une autre équipe nord-américaine qui a étonnamment bien joué jusqu’à présent. Représentée par Druk, SoulSnipe, Taulek et Manny, l’équipe des Pionniers s’est classée parmi les cinq premières dans trois de ses quatre premiers tournois. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un appel audacieux, OpTic et Pioneers sont les choix sûrs pour obtenir un BYE de premier tour en provenance de la poule A.

Piscine B

NA : FaZe

NA : G2 Esports

UE : NAVI

ANZ : Esprit divin

Prédictions

La poule B propose une sélection d’équipes plus équilibrée, dont l’Australienne Divine Mind, l’Europe NAVI et les équipes nord-américaines FaZe Clan et G2 Esports. FaZe Clan est incontestablement le favori sur la base de leurs récentes performances. Mené par le vétéran Snip3down, FaZe Clan a réussi des résultats consécutifs à la troisième place lors de ses deux derniers tournois. Cette équipe devrait sortir en toute sécurité de la poule B avec le meilleur bilan.

G2 Esports est un choix sûr pour rejoindre FaZe Clan, mais leurs résultats jusqu’à présent sont inférieurs aux attentes. Je vais choisir NAVI ici pour terminer avec le deuxième meilleur record de la poule B. Ils ont bien fait sur le circuit européen et pourraient choquer le monde à Raleigh.

Piscine C

NA : eUnited

UE : quadrant

NA : Oxygen Esports MX : Les garçons

Prédictions

L’équipe de consensus numéro deux de l’Europe Quadrant et eUnited d’Amérique du Nord ouvrent la voie dans la poule C. Chacune a semblé admirable. Pourtant, les nouveaux signataires n’ont pas réussi à atteindre Acend, anciennement connu sous le nom de Cartel. Quadrant a réussi quatre deuxièmes places consécutives pour ouvrir la saison. Ils sont en discussion pour sortir de ce groupe relativement indemne.

Eunited a également bien fait depuis le début de Halo Infinite, ne terminant pas moins bien que parmi les cinq premiers. Ils s’enfoncent constamment dans les tournois, mais ont eu du mal à conclure. Le HCS Raleigh est leur chance de livrer, et eUnited devrait le faire dans la poule C.

Piscine D

NA : Cloud9

UE : Acend

NA : XSET NA : Station de jeu spatiale

Prédictions

Le quatrième et dernier pool présente une rangée de tueurs d’équipes Halo talentueuses. Je pourrais plaider pour que Cloud9, Acend, XSET et Spacestation Gaming trouvent leur chemin. Cependant, Cloud9 et Acend se situent légèrement au-dessus des deux autres. Premièrement, Cloud9 a presque battu OpTic lors des deux premiers événements. Ils se sont refroidis récemment avec deux classements parmi les six premiers, mais devraient tenir le coup ici.

Acend a certainement un point d’interrogation au-dessus de sa tête. Après tout, cette équipe européenne affronte un groupe d’adversaires différent de celui de l’Amérique du Nord. Néanmoins, remporter trois tournois consécutifs n’est pas un hasard. Sniperdrone et compagnie viennent représenter leur région lors de l’événement le plus important de Halo à ce jour. Ils seront très bien contre la compétition d’élite de NA et devraient se qualifier de justesse pour le deuxième tour du Winner’s Bracket.

Prédiction du vainqueur du tournoi

Les sentinelles auraient été notre choix pour gagner sans aucun doute. L’ajout de FormaL les maintient dans la conversation. Malheureusement, ils devront jouer beaucoup de Halo tout au long du week-end pour atteindre le Championship Bracket. LethuL et son équipage devraient atteindre ce niveau sans problème, mais ce qui se trouve au-delà est inconnu. Il y a trop d’incertitude pour les prédire en tant que vainqueurs.

Pour cette raison, OpTic Gaming est notre choix pour remporter le coup d’envoi du HCS Raleigh. Les équipes auront du mal à surmonter la présence de vétérans de Pistola et aPG mélangée aux compétences brutes de Trippy et Lucid. OpTic a remporté deux des quatre tournois pour lancer Halo Infinite, et le HCS Raleigh sera leur troisième. Espérons que les Sentinels parviendront à atteindre la grande finale pour une confrontation avec OpTic.

Indépendamment de ce qui se passe, le week-end à venir est un incontournable. Assurez-vous de vous connecter pour voir qui remporte le premier championnat majeur Halo Infinite de l’année. Vous pouvez regarder l’action sur YouTube et Twitch à partir de demain à 12 h 00 HNE.

Images vedettes : point de cheminement Halo