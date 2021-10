Aperçu et pronostics du groupe A de la scène principale du Mondial 2021

Bienvenue au Groupe A, le Groupe de la Mort !

Une autre année du merveilleux championnat du monde de League of Legends est arrivée ! Les play-ins viennent de se terminer, les dernières équipes se dirigeant vers les groupes de la scène principale. Après les Play-ins, les groupes ont quatre équipes chacun, avec seize équipes au total prêtes à s’affronter et à se qualifier pour la prochaine étape de la compétition. En parlant en particulier du groupe A, ce doit être le plus meurtrier et le plus bourré d’action que le tournoi ait à offrir.

Du coréen DWG KIA, actuel champion du monde, au FPX, ancien champion du monde 2019, la compétition est sur le point de devenir féroce avec les deux participants formant les grands favoris. Cependant, Rogue et Cloud9 vont certainement briser les attentes et auraient sûrement l’intention de gâcher les plans des champions du monde.

DAMWON KIA

Originaire de Corée, DAMWON KIA est la tête de série n°1 du LCK pour cette année. Et sans surprise, l’équipe a l’air parfaite et a tout pour se qualifier pour la finale du tournoi. L’équipe cherchera à défendre son titre mondial actuel tout en cherchant à se venger de la finale de la Mid-Season Cup contre RNG. Bien que RNG ne fasse pas partie de ce groupe, ils devraient chercher à arracher des matchs à leur homologue LPL FPX.

L’équipe DWG KIA a des joueurs brillants dans tous les rôles. Cependant, le seul nom qui a constamment fait la une des journaux pour ses prises épicées est Heo « ShowMaker » Su. Le mid laner a constamment obtenu des résultats de la file d’attente solo et il est actuellement considéré comme l’un des meilleurs joueurs de League of Legends. Il est mécaniquement poli et a un sens du jeu acéré qui rend impossible pour l’ennemi de renverser son règne. De l’autre côté, Kim « Canyon » Geon-bu est également très excellent dans ce qu’il fait et contrôle les fils de la jungle. Kim « Khan » Dong-ha a rejoint l’équipe à la place de Nuguri en tant que top lane. Jusqu’à présent, il a l’air plutôt bien et a construit une solide synergie avec l’équipe.

Le seul problème préoccupant pour l’équipe serait la voie du bas, sous la forme de Jang « Ghost » Yong-jun. Pendant le LCK, de nombreuses équipes ont eu le meilleur côté du métier dans la voie du bas et ont cherché à profiter de ce petit défaut. Cependant, sous la direction de Kim « kkOma » Jeong-gyun, plusieurs fois champion du monde, ces défauts auraient déjà dû être atténués. DWG aura faim de goûter à ce deuxième titre mondial à son actif.

FunPlus Phénix

Le Pheonix s’est de nouveau relevé, et cette fois semble être de retour sur la piste gagnante. Les représentants de LPL de Chine ont obtenu la tête de série n ° 2, bien qu’ils aient été assez malchanceux récemment en perdant les deux finales régionales. Cependant, aux Mondiaux 2021, ils chercheront à changer de fortune. Compte tenu des choix de champion hors méta, FPX est sûrement prêt à surprendre certaines équipes.

La plus grande force de cette équipe est la polyvalence et l’adaptabilité de l’équipe offerte par les joueurs vedettes Kim « Doinb » Tae-sang et Jang « Nuguri » Ha-gwon. Il n’y a certainement aucun doute sur la qualité offerte par les deux acteurs dans leurs rôles respectifs. Cependant, leur vaste bassin de champions et leur expérience seront sûrement un facteur X auquel les équipes devront se préparer pour les affronter dans le groupe. Nuguri est assez nouveau dans l’équipe mais il s’entend assez bien avec les autres joueurs. Et il était une force avec laquelle il fallait compter lorsqu’il participait au Championnat du monde de l’année dernière. Leur combinaison de voies du bas composée de Lin « Lwx » Wei-Xiang et Liu « Crisp » Qing-Song a été phénoménale et également connue pour ses performances constantes. Avec Gao « Tian »-Liang dans la jungle, l’équipe semble très bien équilibrée pour le tournoi.

L’équipe n’a pas forcément un point faible. Cela dit, les fans préféreraient qu’ils fassent de leur mieux et surpassent les patrons finaux lorsqu’ils les rencontrent. Deux défaites consécutives en finale régionale ont sûrement accru leur envie de décrocher le titre mondial et de le ramener en Chine.

Voyou

Tout comme l’expression de Jankos l’expliquait le mieux, il est assez malchanceux pour Rogue de se retrouver dans l’un des meilleurs groupes avec la concurrence la plus féroce. Venant du sol européen en tant que tête de série n°3, Rogue n’a pas connu les meilleurs moments en tant qu’équipe de la LEC. Cependant, les performances individuelles ont propulsé l’équipe vers un nouvel horizon alors qu’elle se prépare à faire face à la compétition la plus rude de la phase de groupes.

Malgré les défis infernaux auxquels ils pourraient être confrontés, l’équipe compte des joueurs vraiment talentueux. Il serait insensé de les mettre immédiatement hors de cause. L’un des acteurs clés de leur succès en LEC a été le jungler Kacper « Inspired » Słoma qui a changé à lui seul le résultat des matchs. Cependant, Andrei « Odoamne » Pascu dans la voie du haut et Emil « Larssen » Larsson ont également le potentiel de faire boule de neige. Le lien cohérent pour l’équipe serait sa voie du bas contenant Steven « Hans Sama » Liv et Adrian « Trymbi » Trybus, qui ont contribué au succès de l’équipe. Surtout dans les escarmouches et les combats d’équipe.

Rogue, sur le papier, semble être l’une de ces équipes qui ont une formation très solide sur le papier mais ne parviennent pas à livrer dans la scène principale. Par conséquent, Rogue doit être sur son match A1 s’il veut bouleverser les favoris et passer à la prochaine partie du tournoi.

Cloud 9

Dernier point, mais non le moindre, nous avons Cloud9. Ils sont la dernière graine de LCS et arrivent frais après avoir dominé les Play-ins. Les équipes nord-américaines n’ont pas les meilleurs moments aux Mondiaux, mais cette équipe a eu une assez bonne performance lors des Play-ins des Mondiaux 2021. Même si l’équipe compte l’un des meilleurs joueurs du monde, l’équipe a échoué à plusieurs reprises cette année. Pour cette raison, ce n’est peut-être pas joli pour eux d’affronter deux des équipes les plus dangereuses du tournoi à un stade aussi précoce.

L’équipe a connu de nombreux problèmes de cohérence avec l’équipe essayant de nouveaux joueurs lors de la saison régulière des LCS pour rechercher davantage de stabilité dans l’équipe. L’équipe est bien équilibrée avec Ibrahim « Fudge » Allami qui s’est développé tout au long de l’année et a fière allure dans la voie du haut. Et bien sûr, l’homme des grandes occasions, Luka « Perkz » Perkovic, prenant le contrôle de la voie médiane. Le jungler Robert « Blaber » Huang a souvent été critiqué pour son mauvais jugement chez MSI et pourrait constituer un maillon inquiétant pour l’équipe. Mais il avait l’air solide jusqu’à présent dans les Play-ins. Finalement, la voie du bas dirigée par Jesper « Zven » Svenningsen et Philippe « Vulcan » Laflamme est assez solide et ils ont une bonne synergie entre eux.

Dans l’ensemble, l’équipe semble préparée comme elle pourrait l’être. Mais perdre contre des équipes plus petites comme DFM est une préoccupation pour les fans de NA qui regardent leurs joueurs vedettes. Si Cloud9 ne se présente pas sous sa meilleure forme possible, ce serait un jeu d’enfant pour les autres équipes de les renverser. Mais c’est aussi ce qui rend cette équipe imprévisible. Comme à leur meilleur jour, ils pourraient surpasser les meilleurs chiens du tournoi.

Prédictions du groupe A

Eh bien, comme cela pourrait être évident par l’analyse ci-dessus, les favoris évidents seraient la super-équipe chinoise FPX, suivie de près par les champions du monde coréens DWG KIA pour quitter ce groupe assez confortablement. Cependant, les autres équipes du groupe, Rogue et Cloud9, affronteront également ces équipes et disposeront de tous les outils nécessaires pour sortir un lapin de leurs chapeaux et remporter les matchs des meilleures équipes du tournoi. Tout compte fait, voici le résultat probable pour le groupe A.

1er – FunPlus Phoenix 2ème – DAMWON KIA 3ème – Rogue 4ème – Cloud9

Étant donné que la méta actuelle favorise les courageux et les expérimentateurs, il n’y aura pas d’autre équipe que FPX pour lancer des balles courbes à l’ennemi et les surclasser en même temps. Par conséquent, ils devraient être en tête du groupe. DWG KIA chercherait à bouleverser l’équipe chinoise et à consolider sa place au sommet en mettant en valeur ses prouesses mécaniques et ses connaissances macro. Par conséquent, ils sont placés à la deuxième place.

Après cela, c’est Rogue, le cheval noir pour ce groupe assis au troisième rang. Ils se livreront probablement un bon combat, mais leur forme dictera s’ils peuvent décrocher la deuxième place ou quitter le tournoi à un stade précoce. Enfin, d’après ce que nous avons vu de Cloud9 dans les Play-ins, ils sont définitivement meilleurs que leur course chez MSI cette année. Mais il devrait être assez difficile pour eux de renverser les autres équipes du groupe. Cependant, s’ils y parviennent, cela rendrait les matchs encore plus épicés et intéressants à regarder.