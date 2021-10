Aperçu et pronostics du groupe B de la scène principale du Mondial 2021

Rencontrez les équipes du groupe B de la scène principale des Mondiaux 2021 !

Au lendemain d’une phase de play-in électrisante, le championnat du monde de League of Legends 2021 en est maintenant à sa scène principale. Désormais, les meilleures équipes du monde sont prêtes à s’affronter pour tenter de remporter la Summoner’s Cup. Les équipes restantes sont divisées en quatre groupes, avec quatre équipes dans chacun. Bien qu’il y ait des équipes et des affrontements passionnants dans chaque groupe, le groupe B est intrigant à coup sûr. Avec des légendes qui montent et des vieux rois qui reviennent en force, l’action dans ce groupe sera vraiment digne du Championnat du monde !

Edward Gaming

Le premier du groupe B est Edward Gaming, ou EDG, du chinois LPL. La LPL est actuellement considérée comme la région la plus compétitive au monde et semble toujours avoir une nouvelle équipe sur le trône. Cette scission, c’était EDG. Ils ont terminé la saison régulière à la deuxième place avec un score très respectable de 12-4. En séries éliminatoires, leur parcours n’a pas si bien commencé avec une défaite contre l’équipe WE, mais ils se sont battus dans le Lower Bracket pour battre LNG Esports, l’équipe WE dans un match revanche et, finalement, l’ancien champion du monde FunPlus Phoenix en finale. En tant que première tête de série chinoise, EDG a une pression énorme sur eux pour qu’ils soient performants, et il ne fait aucun doute qu’ils le feront.

Surtout avec des pièces aussi puissantes dans leur liste. Les deux fans que les fans doivent absolument surveiller sont ADC Park « Viper » Do-hyeon et le mid laner Lee « Scout » Ye-chan. Pour commencer, Viper a été un énorme performeur de portage pour l’équipe, bénéficiant d’un incroyable 30% sur la part de dégâts de son équipe dans le Summer Split. Souvent, il est le point focal de l’équipe, et lorsqu’il obtient des ressources, il est un terrifiant laner et un combattant d’équipe. Cependant, Scout n’est pas en reste non plus. Il a une participation incroyablement élevée aux kills, à 72,3%, et joue une multitude de choix. Des combattants, aux enchanteurs, aux assassins, aux champions lourds errants, il n’y a rien que Scout ne puisse jouer.

Comme dit précédemment, les attentes sont élevées pour EDG. Bien sûr, après avoir remporté la LPL, ils sont considérés comme les favoris du tournoi. Dans cet esprit, bien qu’il y ait de bonnes équipes dans le groupe B, cela ne devrait pas poser trop de défi dans l’ensemble. Cette équipe n’a que la coupe de l’invocateur dans les yeux et ce sera un défi pour n’importe quelle équipe d’arrêter son avance.

100 voleurs

Les 100 Thieves, en plein essor, représentent le LCS d’Amérique du Nord. L’organisation fait ses débuts aux Mondiaux depuis 2018 et a l’air vraiment bien avant l’événement. Au début du Summer Split, ils ont ajouté Felix « Abbedagge » Braun dans la voie médiane et ont embauché Bok « Reapered » Han-gyu comme nouvel entraîneur-chef, ce qui a vraiment amélioré l’équipe. Avec la nouvelle vedette médiane et le leadership des entraîneurs, l’équipe a terminé deuxième à la fin de la saison régulière. Ensuite, ils ont défié toutes les attentes et ont battu Team Liquid 3-0 lors de la finale du championnat LCS.

Comme mentionné précédemment, Abbedagge a été une énorme aubaine pour l’équipe. 100 Thieves a souvent eu des problèmes dans le rôle de la voie médiane, mais Abbedagge est un joueur fort et fiable qui fait tellement pour l’équipe. A ses côtés se trouve le jungler Can « Closer » Çelik. Depuis qu’il a rejoint les LCS, beaucoup l’ont félicité pour ses innombrables performances impressionnantes dans la jungle. En plus d’être l’un des, sinon les meilleurs junglers du LCS. Avec eux, Ian Victor « FBI » Huang s’est également imposé comme l’un des meilleurs joueurs d’AD Carry. Avec l’aide de Choi « huhi » Jae-hyun, il a fait ses preuves en tant que star et sera un joueur clé à surveiller dans la phase de groupes principale.

Pour les fans de NA, 100 Thieves est définitivement une équipe passionnante à avoir pour représenter la région. Ils semblent avoir des joueurs très forts dans leurs rôles, un excellent travail d’équipe et un excellent personnel d’entraîneurs. Cependant, être dans le groupe B les met dans une situation difficile avec le calibre des équipes. Ils ne seront pas les favoris pour s’en sortir, mais s’ils le peuvent, le ciel est la limite pour les voleurs.

T1

En tant que troisième tête de série en provenance du LCK coréen, nous n’avons nul autre que T1. Tous les fans de LoL du monde entier connaissent l’ancien SKT T1, désormais seulement T1, héritage national et international. Et l’équipe a amassé un énorme public mondial à cause de cela. Bien qu’ils ne soient pas la même équipe qu’à l’époque, T1 est toujours une menace solide aux Mondiaux 2021. Leur Summer Split était décent, car ils ont terminé la saison régulière à la quatrième place. Ensuite, ils ont connu d’excellentes séries éliminatoires, battant Liiv SANDBOX et Gen.G pour revendiquer une place en finale. T1 n’a pas pu vaincre DAMWON pour remporter le split, mais a remporté les qualifications régionales pour décrocher un billet directement pour la scène principale du Mondial 2021.

Inévitablement, l’homme dans la voie médiane, Lee « Faker » Sang-hyeok, est celui dont il faut parler lorsqu’on parle de T1. En tant que triple champion du monde et joueur le plus ancien d’une équipe, Faker a un héritage international en tant que meilleur joueur de tous les temps. Il impose le respect et possède une riche expérience qui est inestimable pour T1. Mais tout le monde sait tout ça. Donc, en détournant les yeux de Faker, la voie du bas du T1 est un autre point de pouvoir. Avec à la fois Lee « Gumayusi » Min-hyeong et Park « Teddy » Jin-seong comme joueurs ADC, aux côtés de Ryu « Keria » Min-seok en soutien, il y a tellement de talent que c’est presque incroyable. Ils sont tous clairement des joueurs de classe mondiale et peuvent faire une offre décente pour les meilleurs joueurs dans leurs rôles. Ils seront certainement cruciaux dans le succès de T1 aux Mondiaux 2021.

Après avoir raté les Mondiaux l’année dernière, Faker et T1 seront de retour en force. Ils ne sont pas aussi grands favoris pour tout gagner que DAMWON, cependant, cette équipe est capable de tout. Ils ont le pouvoir de star qui est nécessaire pour affronter les meilleurs, et la soif de le faire. À l’heure actuelle, ils sont un appel plutôt sûr pour sortir du groupe B à cause de cela.

Détonation FocusMe

Enfin, nous avons une équipe qui a marqué l’histoire une fois et espère le faire à nouveau. DetonatioN FocusMe, du japonais LJL. C’est la première fois qu’une équipe japonaise se rend sur la scène principale d’un championnat du monde, et honnêtement, les espoirs sont grands pour elle. DFM est une force dominante dans leur région depuis longtemps, ayant une poignée d’expériences dans le monde. Cette année est cependant différente, car ils ont réuni une véritable super équipe de joueurs de la région et ont eu une incroyable étape de jeu, ne perdant qu’un seul match contre Cloud9, qu’ils ont ensuite battu pour remporter la première place du groupe.

Ceux qui connaissent DFM diront souvent de garder les yeux sur Lee « Aria » Ga-eul dans la voie médiane. Il est souvent présenté comme le meilleur mid laner et sans doute le meilleur joueur de la région. Et même si c’est vrai, il y a deux autres joueurs qui ont vraiment progressé aux Mondiaux jusqu’à présent pour l’équipe. Le premier est de soutenir Yang « Gaeng » Gwang-woo. Gaeng a vraiment renforcé les faiblesses auxquelles cette équipe a dû faire face lors du MSI 2021 et a été un artiste à toute épreuve.

Avec lui se trouve le top laner Shunsuke « Evi » Murase qui, malgré quelques faiblesses avec le pool de champions, a été un excellent joueur d’équipe. Certains des moments déterminants de DFM dans leurs victoires sont survenus à l’arrière d’Evi, sacrifiant la voie au fond de téléportation et aidant son équipe à sécuriser les éliminations. Bien sûr, Aria sera toujours la star de la série. Mais le reste de DFM se montre également à la hauteur.

Cela dit, c’est toujours un groupe très, très difficile à faire sortir. EDG et T1 sont de grands favoris avec des joueurs éprouvés et un héritage international à défendre. Mais comme ils l’ont montré au monde, DFM est prêt à relever tous les défis de front.

Prédictions du groupe B

Avant de voir la plupart de ces équipes en action sur la scène des Mondiaux, il est assez facile de prédire les deux meilleures équipes. Mais les deux dernières équipes sont plus difficiles à appeler, même si être sous les deux premières signifie toujours que vous rentrez chez vous. Il y a de fortes chances que le classement final du groupe B ressemble à ceci :

1er – Edward Gaming 2e – T1 3e – DetonatioN FocusMe 4e – 100 voleurs

EDG et T1 sont les favoris évidents pour s’en sortir. C’est insensé de parier autrement. Ce sont deux équipes qui ont des chances légitimes de se qualifier pour la finale, bien qu’à des degrés différents. Actuellement, EDG ressemble à un niveau supérieur à T1, mais T1 devrait se contenter d’atteindre la phase éliminatoire où ils peuvent montrer leurs prouesses au meilleur des cinq. Cependant, ce sont les Mondes, et tout peut arriver.

Dans la moitié inférieure, il est difficile de déterminer si DFM ou 100T prendront la troisième place. Les 100T ont été fantastiques au niveau national lors du Summer Split, mais il est difficile de leur faire confiance sans voir leur forme. D’un autre côté, DFM a battu de manière convaincante toutes les équipes de play-ins qu’ils ont battues et est allé 1-1 contre Cloud9, mais leur victoire cruciale au bris d’égalité a inspiré beaucoup de confiance. À la fin de la journée, les deux équipes sont encore probablement un cran en dessous de l’EDG et du T1.

Entre EDG et T1 étant des forces dominantes, et 100T et DFM étant des bouleversements potentiellement explosifs, le groupe B sera rempli d’action ! Ne manquez rien lorsque la phase de groupes principale débutera demain !