Avant la première d’Eternals, Chris et Andy discutent de l’endroit où le film pourrait mener la franchise Marvel (7:32). De plus, Station Eleven est peut-être la seule émission pandémique que nous sommes prêts à regarder (40:32) et les deux premiers épisodes de Love Life Season 2 sont un délice (43:21).

Hôtes : Chris Ryan et Andy Greenwald

Producteur : Kaya McMullen

