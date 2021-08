Aperçu : jetez un œil à la prochaine fonctionnalité communautaire de Twitter

Selon le Bureau of Safety and Environmental Enforcement, les sociétés pétrolières ont réduit samedi près de 91% de la production américaine de pétrole brut dans le golfe du Mexique, soit environ 1,65 million de barils, alors que l’ouragan Ida se dirige vers les principaux champs pétrolifères offshore américains. Le régulateur a également estimé qu’environ 84,87 […] More