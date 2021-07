De retour en 2016, Dino Patti a quitté le studio indépendant bien-aimé Playdead – les créateurs de Limbo et Inside – qu’il avait cofondé dix ans plus tôt. Trois ans plus tard, le développeur a révélé quelle serait sa prochaine entreprise ; un nouveau système basé sur le cloud appelé Coherence qui a été conçu pour faciliter la création de jeux multijoueurs.

Écrivant pour PCGamesInsider.biz, Patti explique pourquoi davantage de développeurs de jeux devraient explorer la combinaison de mécanismes de jeu solo et multijoueur, ainsi que pourquoi il a fondé Coherence.

Dans l’ensemble, nous avons tendance à diviser les jeux vidéo en deux catégories : solo et multijoueur. Dans une partie solo, vos efforts existent dans une bulle, isolée du monde extérieur. Dans une partie multijoueur, vous jouez avec ou contre vos amis et des joueurs aléatoires, généralement dans des modes coopératifs ou compétitifs explicites. Pourtant, je crois qu’il y a tellement, tellement plus de potentiel pour intégrer le multijoueur dans ce que nous considérons généralement comme un «jeu à un joueur».

Nous avons vu cela un peu ici et là au cours des dernières années avec ce que je qualifierais de jeux solo et multijoueurs « hybrides ». Cela engloberait quelque chose comme Journey, un jeu où vous vous promenez dans le désert dans ce qui semble être un jeu de plateforme de puzzle léger à un seul joueur, vous seul pouvez rencontrer d’autres joueurs qui s’aventurent indépendamment dans leur propre pèlerinage. À partir de là, vous pouvez tous les deux décider de manière organique de collaborer tout au long de votre randonnée ensemble, de vous ignorer l’un l’autre ou simplement d’offrir une salutation sans mot avant de continuer votre journée. Moi-même et beaucoup d’autres, avons trouvé cela tranquillement émouvant, car c’est tellement vivant. Puisqu’il s’agit d’avatars d’êtres humains réels que vous rencontrez, ces rencontres fortuites ne sont pas scénarisées et peuvent se dérouler de plusieurs manières imprévisibles.

Il y a eu d’autres jeux pour bricoler ces approches de multiplicateur peu orthodoxes. Dark Souls proposait un système dans lequel les joueurs pouvaient se laisser des notes, Nier Automata vous permettait de retrouver les corps d’autres joueurs tombés au combat et même un jeu comme Animal Crossing: New Horizons offrait une expérience solo qui vous permettait naturellement de partager cette expérience avec un ami.

Bien que je ne dirais pas que chaque jeu nécessite un mode multijoueur, j’encourage les développeurs à l’essayer davantage

Ce que je pense qui est vraiment important avec ces types de jeux, c’est que l’élément multijoueur ne déduit jamais de l’expérience et ne fait qu’ajouter à la construction du monde. Ces rencontres n’ont pas besoin d’avoir un impact énorme sur les systèmes ou les mécanismes d’un jeu pour avoir un sens. Le simple fait d’observer les autres vaquer à leurs occupations offre un sentiment de connexion. J’ai passé tellement de temps à jouer à des jeux solo, seulement pour me sentir découragé lorsqu’il n’y a pas de moyen transparent de partager mes expériences ou de travailler avec d’autres joueurs du même jeu. Bien sûr, il existe des options de streaming et de capture vidéo à publier sur les réseaux sociaux, mais celles-ci ne sont pas organiques et n’offrent aucune forme de rétroaction ou de connexion significative.

Si je passe 80 heures à créer une métropole animée dans un jeu classique comme SimCity ; Je peux peut-être publier une image fixe ou une vidéo sur Facebook ou Twitter, mais l’un de mes amis qui ne joue pas à SimCity aura-t-il un lien avec ce qu’il voit ? Probablement pas. Mais si d’autres joueurs de SimCity pouvaient voyager dans le jeu et voir ce que d’autres ont construit, cela ajouterait un fort sentiment de communauté. Nous ne nous parlons peut-être jamais ou ne connaissons jamais les noms les uns des autres, mais le simple fait de voir les autres travailler dur pour construire leurs propres villes artificielles est un doux rappel que nous sommes tous dans le même bateau.

Pour moi, l’immersion est la clé d’un bon jeu, donc être en mesure de voir les autres faire leur chemin en temps réel est infiniment plus puissant que de quitter un jeu pour regarder les autres sur un flux. Même sortir dans un hall, où il faut attendre que d’autres se joignent, casse complètement l’immersion pour moi. C’est un rappel que je joue à un jeu, pas dans un monde.

Rencontrer d’autres joueurs dans un jeu hybride solo/multijoueur de manière dynamique peut également conduire à un beau sentiment d’incertitude. Parmi les raisons, le jeu de tir expérimental multijoueur en monde ouvert DayZ était un tel phénomène était dû à son approche sandbox complètement non scénarisée de l’interaction des joueurs. Il n’y avait pas de lobbies ou de modes de jeu dictant si un autre joueur que vous rencontreriez serait un ami ou un ennemi. Peut-être qu’ils vous tireraient dessus à vue et voleraient votre équipement. Peut-être qu’ils s’allieraient avec vous et exploreraient le désert en équipe. Ou peut-être qu’ils collaboreraient avec vous pendant un certain temps, puis vous trahiraient à la première occasion. C’était le jeu de n’importe qui.

Curieusement, mon expérience préférée avec DayZ était quelque chose qui n’aurait pas pu être prévu. Mon collègue et moi avons décidé de jouer ensemble, mais comme le jeu n’offrait aucun moyen d’apparaître à côté de vos amis, nous avons dû nous retrouver manuellement. Puisque vous commencez chaque session sans carte, c’était plus facile à dire qu’à faire. Pour comprendre cela, nous avons «triché» et avons lancé un chat vocal où nous nous parlions, appelant des points de repère pour nous aider à trianguler la position de l’autre. « Je suis au bord d’un phare », « Vous voyez une ferme ? », « Je suis au bord de l’eau », nous criions-nous dans cette quête de rapprochement. Un jeu de multiplicateur typique nous ferait tous les deux entrer dans un lobby, ce qui faciliterait les démarches, mais ici, nous nous sommes retrouvés par inadvertance dans une chasse au trésor l’un pour l’autre. Nous avons créé notre propre mission d’une manière dont le développeur a conçu le cadre et les limites et tout cela est dû aux développeurs qui expérimentent une intégration multijoueur peu orthodoxe.

C’est pourquoi j’ai fondé Coherence, une plate-forme qui rend l’implémentation de code net pour le multijoueur beaucoup plus conviviale et rentable qu’auparavant. À l’heure actuelle, nous ne voyons pas beaucoup de ces jeux hybrides solo/multijoueur, car la mise en œuvre de la partie multijoueur et de ce qui l’accompagne est très gourmande en ressources. De nombreux développeurs indépendants n’ont ni le temps ni l’argent pour cela, tandis que les grands éditeurs sont peu enclins à prendre des risques et hésitent à dépenser autant pour une fonctionnalité qui est discrètement en arrière-plan au lieu de l’attraction principale. Nous voulons rendre cette technologie facilement accessible à tous, car nous voulons que tout le monde l’expérimente.

Bien que je ne dirais pas que chaque jeu a besoin du multijoueur, j’encourage les développeurs à l’essayer davantage. Je ne veux pas que nous retournions à l’époque où chaque blockbuster solo avait un mode spin-off de match à mort fantaisiste, mais plutôt que nous trouvions de nouvelles façons de mettre en œuvre le concept même de plusieurs personnes jouant au même jeu en même temps temps et partager cette expérience de manière significative. Il y a beaucoup à aimer dans les jeux solo. En fait, les deux jeux précédents sur lesquels j’ai travaillé, Limbo et Inside, étaient entièrement solo. Mais il existe un moyen de garder tout ce qui rend un jeu solo agréable, tout en ajoutant une légère couche d’intégration multijoueur qui peut vraiment améliorer l’expérience. Cela peut rendre l’aventure moins isolante, le monde plus vivant et offrir des rencontres tout à fait uniques que vous n’auriez jamais eues sans une autre personne dans le mélange. C’est une toute nouvelle façon de penser au jeu et les possibilités sont infinies.

