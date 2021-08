(Bonne chance Jeux Image)

Si vous avez toujours voulu recruter un who’s-who de personnages du folklore, de la mythologie et du domaine public, puis envoyez-les se battre et mourir en votre nom, Storybook Brawl est le jeu qu’il vous faut.

Conçu par les jeux Good Luck d’Olympia, Wash., Brawl est gratuit et fonctionne actuellement via Steam Early Access depuis ses débuts à la mi-juin. C’est un auto-battler basé sur des cartes, ce qui en fait une entrée dans un genre de stratégie relativement nouveau. Si vous avez joué l’été dernier à Dota Underlords de Valve, vous devriez être en forme ici.

Dans Storybook Brawl, vous choisissez un personnage de héros à contrôler, comme Merlin, Loki ou Morgan le Fey, ce qui vous donne un bonus passif particulier. À chaque tour, vous disposez de ressources limitées pour constituer une ligne offensive de sept personnages maximum, choisis parmi un groupe de héros, de méchants, d’animaux, de races fantastiques et de monstres générés aléatoirement.

En phase de combat, vos personnages attaquent ensuite vos adversaires jusqu’à ce qu’un camp perde tous ses serviteurs. Le joueur perdant subit des dégâts et revient à la phase de planification. À chaque tour, les gagnants sont ceux qui survivent pour gagner la 1ère à la 4ème place.

C’est certes un peu difficile à expliquer, et cela n’aide pas que Storybook Brawl n’ait pas de tutoriel au moment de la rédaction. À l’heure actuelle, il n’y a qu’une courte vidéo YouTube destinée à guider les joueurs à travers les points forts du jeu.

Cependant, il ne faut pas si longtemps pour comprendre comment le jeu fonctionne, et une fois que vous le faites, il a une qualité solide et addictive. Les matchs sont rapides, parfois vicieux et faciles à engager. Une fois que vous atteignez le tour 10 environ, vous pouvez généralement obtenir suffisamment de capacités passives générées aléatoirement, des buffs actifs, des améliorations de personnage et des trésors spéciaux ensemble pour devenir vraiment stupide.

Les concepteurs de Good Luck Games sont une équipe distribuée qui travaille dans le Colorado et en Californie en plus de Washington. Ce qui a attiré mon attention sur Storybook Brawl en premier lieu, c’est son pedigree.

Son équipe de développement est dirigée par Matthew Place, l’ancien concepteur en chef des trois premiers ensembles du jeu de cartes numériques Hearthstone de Blizzard et du jeu de cartes à collectionner World of Warcraft. L’équipe comprend également Josh Utter-Leyton, un ancien pro de Magic: The Gathering, travaillant comme ingénieur, et Matt Nass, qui a cinq victoires au Magic Grand Prix à son actif, codant le client.

Ils ont également récemment ajouté Luis Scott-Vargas, membre du Temple de la renommée de Magic, au poste de vice-président du marketing de Good Luck. L’équipe se compose actuellement de 7 membres à temps plein, avec des tâches d’art et de modélisation 3D gérées par une variété d’entrepreneurs.

Les principaux membres de l’équipe ont lancé Storybook Brawl en tant que projet de quarantaine de travail à domicile entre amis en février 2020, après avoir déjà collaboré sur les jeux de cartes Eternal et The Elder Scrolls: Legends.

Ils ont pu obtenir le jeu sur Steam Early Access environ 14 mois plus tard, ce qui est incroyablement rapide pour tout projet de jeu, Early Access ou non.

“C’est incroyablement stable”, a déclaré Place à .. « Nous avons eu quelques bugs, mais c’est marrant. En travaillant dans quelques grandes entreprises, comme Blizzard, Hasbro et Wizards of the Coast, nous avons beaucoup moins de problèmes. Je ne comprends pas. Nous nous sentons plutôt chanceux. Les ingénieurs, les gens de l’équipe, sont tout simplement super talentueux.

Le gros point commun entre Storybook Brawl et Hearthstone en particulier est la conception des personnages. Dans Brawl, des personnages du domaine public comme Cendrillon, les trois souris aveugles, Humpty Dumpty et Peter Pan reçoivent une étrange couche de peinture afin de les transformer en le genre de héros d’action que ce genre de jeu exige.

Ici, Blanche-Neige est un vampire qui devient plus fort à chaque fois qu’un de ses nains meurt, Cupidon est un archer volant qui peut monter ses ennemis les uns contre les autres, et Roméo est un puissant combattant de première ligne qui, s’il est tué, invoque le même Juliette plus puissante revient dans le combat.

“Une partie de notre objectif avec cette propriété intellectuelle est de prendre des choses du monde entier”, a déclaré Place, “et de les tordre de manière à les rendre intéressantes et surprenantes. C’est quelque chose que nous faisions lorsque nous travaillions sur la conception initiale de Hearthstone. Nous prenions World of Warcraft et disions : « Comment allons-nous le déformer, le rendre amusant, le rendre stupide à la manière de Hearthstone ? »

“C’est un angle différent, mais nous avons en quelque sorte adopté la même approche ici avec Storybook, où nous savons que les gens connaissent ces personnages. Mais rendons-les toujours intéressants, pas seulement ce qu’ils savent, mais tordons-les de manière à ce que les gens se penchent. « Que se passe-t-il ici ? Cela ne ressemble pas à Blanche-Neige. Quelle est son histoire ? »

Storybook Brawl est actuellement prévu de quitter Steam Early Access à un moment donné fin 2021 ou début 2022. Good Luck Games débat en interne au moment de la rédaction de la manière dont il prévoit de gérer des fonctionnalités telles que le contenu et les correctifs d’équilibrage; Place a suggéré qu’ils pourraient sortir de nouveaux héros à l’avenir par lots de 3, aux côtés de plus de personnages et de cartes.