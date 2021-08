Aperçu PGA DFS et premiers choix pour le championnat du circuit ⋆ 10z viral

La dernière étape des éliminatoires de la FedEx Cup est arrivée. La semaine de score record dans le Maryland à Caves Valley s’est terminée dimanche de manière phénoménale avec Patrick Cantlay et Bryson De Chambeau aller aux pieds et en séries éliminatoires. Cela fournirait une excellente étape pour le tournoi final de l’année civile du PGA Tour.

Si c'est la première fois que vous lisez l'article, ou si vous avez tout oublié de PGA DFS, alors je vais vous donner un bref résumé de ce qui vous attend :

Répartition du cours d’introduction au tournoi et feuille de sueur PGA DFS Aperçu du joueur Aperçu statistique

Aperçu et choix du Tour Championship PGA DFS

Les 30 meilleurs golfeurs du classement de la FedEx Cup ont été couronnés, et maintenant ils vont s’affronter pour le plus gros prix du golf – 15 millions de dollars. C’est la deuxième année que le Tour met également en œuvre un départ échelonné, avec le golfeur qui a le mieux performé au cours de la saison régulière et les deux événements éliminatoires précédents commençant à 10 sous la normale. À partir de là, il s’agit d’une échelle mobile jusqu’au pair. Le vainqueur dimanche soir remportera à la fois la FedEx Cup et le Tour Championship. Voici à quoi ressemble cette répartition pour cette année :

COUP DE DÉPART

RANG/JOUEUR DE LA FEDEX CUP

10 sous

1. Patrick Cantlay

8 sous

2. Tony Finau

7 sous

3. Bryson De Chambeau

6 sous

4. Jon Rahm

5 sous

5. Cameron Smith

4 sous

6. Justin Thomas

7. Abraham Ancer

8. Harris anglais

9. Jordan Spieth

10. Sam Burns

3 sous

11. Collin Morikawa

12. Je suis Sungjae

13. Viktor Hovland

14. Louis Oosthuizen15. Dustin Johnson

2 sous

16. Rory McIlroy

17. Alex Schauffele

18. Jason Kokrak

19. Kévin Na

20. Brooks Koepka

1 sous

21. Corey Conners

22. Hideki Matsuyama

23. Stewart Cink

24. Joaquin Niemann

25. Scottie Scheffler

Même par

26. Daniel Berger

27. Erik Van Rooyen

28. Billy Horschel

29. Sergio Garcia

30. Patrick Roseau

Aperçu de l’East Lake Country Club

D’un festival d’oiseaux absolu à Caves Valley la semaine dernière à un bon test de golf cette semaine, East Lake est un par 70 d’environ 7 400 mètres. Si le parcours se joue comme il l’a fait au cours des dernières années, ils ne devraient voir qu’environ 2,5 pouces dans la plupart des endroits, et au lieu du pâturin du Kentucky collant et difficile à toucher, ils ont les Bermudes partout.

Commentaire du tournoi

Le Tour Championship se joue ici à East Lake depuis 2004, et il a accueilli le tournoi pour la première fois en 1998. Si vous n’êtes pas familier avec le quartier d’East Lake, je vais vous en parler un peu. Au milieu des années 90, l’investisseur Tom Cousins ​​a conclu un accord avec la ville d’Atlanta pour construire un quartier à revenus mixtes. Depuis lors, elle a prospéré comme l’une des meilleures communautés de la région d’Atlanta et a été un modèle pour les nouvelles communautés construites avec les mêmes idéaux.

Format du tournoi

Avec seulement 30 golfeurs sur le terrain, il n’y a pas de coupe cette semaine.

Faits et chiffres du parcours : East Lake Country Club

Par et distance

Difficulté du parcours

Dernier contenu PGA DFS

Dispersion des trous

Quatre Par 3 : 197, 235, 214, 211 12 Par 4 : 469, 391, 479, 442, 481, 455, 424, 389, 440, 520, 455, 430 Deux Par 5 : 525, 590

Types d’herbe et dangers

Type d’herbe : Bermudes Vert moyen Taille : 6 300 pieds carrés Obstacles d’eau : 6 Bunkers : 74

Designer

Faits et chiffres

Hors du tee : Les fairways plus difficiles à toucher sur l’ensemble du terrain réduisent la nécessité d’être parfait au départ. En fait, un peu plus de 55 % des fairways ont été touchés l’an dernier.

Approcheh à les Vert: Les fairways touchés en dessous de la moyenne (neuvième plus dur en 2019) signifiaient des greens en dessous de la moyenne dans la réglementation, atteignant 63% pour la semaine de l’année dernière.

Autour du vert : Les greens ne sont pas non plus faciles à monter et descendre pour le par, les golfeurs ne le faisant que 55% du temps.

Sur le vert : Tant que les joueurs se placent du bon côté d’un green de Donald Ross, leurs putts sont réalisables. Mettez-vous du mauvais côté et un putt à trois est également en jeu. Ce parcours s’est classé 30e l’an dernier dans la moyenne globale du putting.

Feuille de sudation PGA DFS et aperçu de l’ardoise

Aperçu de l’ardoise :

L’année dernière, même avec seulement 30 golfeurs sur le terrain, DraftKings a organisé un concours garanti de 1,5 million de dollars. La composition gagnante du concours comptait 5/6 joueurs optimaux, ne manquant que Scottie Scheffler, et au lieu d’avoir Rory McIlroy dans l’équipe, voici la composition optimale du Tour Championship de l’année dernière :

Feuille de sudation

Les deux seuls par 5 du parcours entrent en jeu aux 9e et 15e trous, et ils produisent plus de 30 % du score total. En revanche, les 12e et 17e sont les seuls autres trous à rapporter plus de 6 % du score total. Avec près de 20 % du score total sur les deux derniers trous, le Tour Championship équivaut à juste titre à une longue sueur tout au long du tour pour les meilleurs joueurs de l’année.

Le championnat de tournée Aperçu du lecteur PGA DFS

Le classement de l’année dernière :

Avec seulement 30 golfeurs et une position de départ décalée, et un parcours qui ne donne pas beaucoup de chances de marquer, les concours DFS étaient serrés. Kevin Na a eu le total de points le plus bas de la semaine, avec 50,5, tandis que trois golfeurs ont dépassé les 100, Dustin Johnson, Justin Thomas et Alex Schauffele. Mackenzie Hughes a fini par être une énorme pièce du puzzle DFS, marquant 80 points et réalisant l’un des meilleurs scores de la semaine huit sous, assez bon pour le sixième meilleur score de la semaine.

