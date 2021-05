Aperçu PGA DFS, sélections et prédictions DraftKings et FanDuel pour l’aperçu commémoratif ⋆ 10z viral

Rien ne dit « année COVID-19 » que d’avoir des tournois consécutifs à Muirfield Village. Il y a à peine un an, le PGA Tour s’est rendu à Columbus pendant deux semaines pour le Workday Open et le Memorial. Un seul tournoi aura lieu sur ce célèbre parcours cette année, et avec un solide peloton attendu, DraftKings et FanDuel ont augmenté leur cagnotte. Avec des gains aussi importants à gagner, nous devons nous assurer que nos données sont correctes et définir des choix PGA DFS optimaux cette semaine. Après tout, il ne reste que deux semaines avant l’US Open à Torrey Pines, qui sera probablement la dernière étape pour bon nombre des meilleurs de la tournée avant de se diriger vers l’ouest.

Écrasez vos concours PGA DFS avec les outils et les données du lecteur DFS n ° 1

Si c’est la première fois que vous nous rejoignez, voici un bref résumé de ce que vous pouvez trouver dans cet article la plupart des semaines.

Tournoi et format Commentaire du cours Faits et chiffres du cours Résumé du cours PGA DFS et comparaison statistique Aperçu PGA DFS, y compris la feuille de travail Aperçu du joueur

Les choix et aperçu du Memorial PGA DFS

Fondé au milieu des années 1970, le tournoi Memorial est devenu l’un des événements non majeurs ou WGC les plus populaires du calendrier. Compte tenu du statut d’invitation – ce qui signifie qu’il n’y a que 120 golfeurs plutôt que le champ typique de 156 – les exemptions pour gagner l’événement sont meilleures. Cela, une bourse augmentée et l’attrait de Jack Nicklaus’ événement ont amené ce tournoi à l’avant-garde du PGA Tour. Il est joué sur l’un des chefs-d’œuvre de Nicklaus, Muirfield Village. Il propose également une variété de façons différentes d’obtenir une invitation à l’événement. Voici quelques-uns des impairs de cette semaine :

Vainqueur amateur américain de l’année précédente (Tyler Strafaci) Vainqueur amateur britannique de l’année précédente (Joe long) Jusqu’à quatre joueurs ont été sélectionnés par le comité du tournoi parmi les leaders financiers des cinq autres tournées de la fédération. (Lucas Herbert, Takumi Kanaya et Antoine Rozner) Quatorze exemptions de sponsors, dont deux parmi les finales de la tournée Web.com, six membres non exemptés et six sans restriction. Prix ​​du joueur universitaire de l’année précédente – Le prix Jack Nicklaus (Sahith Theegala)

Commentaire du parcours : Muirfield Village Golf Club

Alors que l’année dernière, nous avons pu voir le cours deux semaines consécutives, il était organisé différemment pour les deux. Pour le Workday, la configuration a été simple et les scores ont montré. Mais ils ont maintenu la longueur approximative du Mémorial. Jack a fait développer son équipe sur le rough toute la semaine et l’a joué à partir des tees les plus éloignés, ce qui en fait l’un des tests les plus difficiles auxquels les golfeurs ont été confrontés toute l’année. Certainement les préparer pour Winged Foot qu’ils verraient quelques mois plus tard, plutôt que quelques semaines comme nous aurons cette semaine. Je soupçonne un événement similaire à l’année dernière en termes de score et de difficulté.

Par et distance

Difficulté du parcours 2019

Dispersion des trous

Quatre normales 3 : 200, 185, 185, 201 10 normales 4 : 470, 455, 401, 447, 412, 471, 455, 363, 478, 484 Quatre normales 5 : 527, 563, 567, 529

Types d’herbe et dangers (si disponible)

Type d’herbe : Vert moyen courbé Taille : 5 000 pieds carrés. Obstacles d’eau : 13 Bunkers : 73

Designer

Faits et chiffres

Hors du tee : L’un des seuls inconvénients de ce parcours était qu’il était facile de trouver le fairway. Ce n’était pas le cas l’an dernier. Quelques modifications apportées au parcours ont réduit la précision de conduite de près de 60% pour l’année, contre 70%.

Approcheh à les vert: En 2019, les greens ont été touchés à un niveau inférieur à la moyenne idéale, environ 68% du temps. Cela n’aide pas les golfeurs qui ne sont pas bons sur le green. Avec le plus faible pourcentage de fairways touchés cette année, les greens étaient également beaucoup plus difficiles à toucher, atteignant 63% du temps, le sixième plus dur de l’année.

Autour du vert : Lorsqu’un golfeur manquait le green, ce qui était 37 % du temps, il ne réussissait pas à monter et descendre 45 %. Cela en fait l’une des tournées les plus difficiles de l’année. Le pourcentage de brouillage a légèrement diminué, ce qui en fait le plus difficile de cette saison raccourcie, les golfeurs ne montant et descendant que 52% du temps.

Sur le vert : Une fois sur les greens, cependant, ils ne sont pas incroyablement difficiles. En termes de moyenne globale de putting, il s’est classé dans le top 11 des plus faciles l’année dernière. Les verts ont été réceptifs une fois de plus sur eux, car il s’agissait de l’un des putts les plus faciles à réaliser de toute l’année.

Comparaison statistique PGA DFS

Précision de conduite par rapport à la distance de conduite : Les trois dernières années, ce tournoi a été dominé par des frappeurs plus longs. Jon Rahm, Patrick Cantlay et Bryson De Chambeau étaient les trois derniers gagnants, mais avant cela, les trois gagnants précédents ne sont pas connus comme des frappeurs plus longs : Jason Dufner, William McGirt et David Lingmerth. Comme c’est souvent le cas avec les grands terrains de golf, il conduit un joueur de toute capacité à gagner. Cependant, la préférence va à la distance à la précision cette semaine.

Analyse des coups obtenus du départ au vert : Contrairement au cours de la semaine dernière où le départ n’a pas vraiment d’importance, ce sera le cas cette semaine. Pourtant, les conceptions de Nicklaus sont généralement des parcours de deuxième tir, ce qui devrait conduire au paradis d’un attaquant de balle.

Mettre – À quel point ont-ils besoin d’être bons?: Les attaquants de balle se réjouissent, car il semble que le putting ne soit pas un élément important pour gagner ici étant donné qu’aucun des cinq derniers vainqueurs n’est un putter hors pair. Dernier contenu PGA DFS

Feuille de sueur de la PGA DFS pour le mémorial

Avec un score moyen supérieur à la normale et quatre normales 5 sur le parcours, il y en a des plus brutaux. Les normales 5 totalisent plus de 40 % du score total, avec un seul autre trou dépassant les 5 %. La meilleure chance de remporter une séquence de birdie cette semaine sera les trous cinq à sept. Les trois derniers trous sont parmi les plus difficiles de la tournée, avec un total de seulement 9% du score projeté des DraftKings.

Aperçu du joueur commémoratif

Avec 60 des 100 meilleurs au monde et sept des 10 meilleurs au monde ici pour concourir cette semaine au Mémorial, cela aura certainement une impression de type majeur. Dustin Johnson a décidé de prendre une autre semaine de congé et ne le reverra probablement pas avant l’US Open, à moins qu’il ne décide de jouer au Congaree la semaine prochaine. Mais néanmoins, il y a un domaine fantastique ici, y compris Justin Thomas et champion en titre Jon Rahm.

Gagnants précédents

2020 : Jon Rahm

2019 : Patrick Cantlay

2018 : Bryson De Chambeau

2017 : Jason Dufner

2016 : William McGirt

2015 : David Lingmerth

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Vous recherchez plus de contenu de choix PGA DFS? Nous avons de nombreux articles quotidiens sur le golf fantastique, les données, les feuilles de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo PGA DFS.