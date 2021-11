Aperçu pratique de la campagne Halo Infinite

Comme le premier lancement multijoueur de Halo Infinite a absorbé le temps des gens, je me suis retrouvé coincé dans la campagne. Alors que le retard l’a sûrement aidé en termes de polissage, ceux qui viennent à cette grande exclusivité Xbox s’attendant à un tour de force graphique pourraient finir un peu déçus. Cependant, si vous êtes plus concentré sur la façon dont il joue et sur le retour mécanique de la série Halo, Infinite semble être un incontournable.

Pour être clair dès le départ, cet aperçu est naturellement basé sur une version pas tout à fait finale de Halo Infinite. Des ajustements et des ajustements sont susceptibles de venir. De plus, les restrictions d’embargo signifient que je ne peux offrir que des impressions d’une tranche très spécifique du jeu. Je vais en fait aller un peu plus loin que ces restrictions, cependant : je ne vais pas du tout parler des détails de l’histoire.

Au moins, en dehors de ce bref rapport d’étape : après quelques batailles dans des environnements Halo plus traditionnels à bord de navires, le Master Chief se retrouve sur le Zeta Halo, un nouveau monde en anneau qui est cette fois ouvert – c’est-à-dire une carte, un contenu latéral optionnel , et même un arbre de mise à niveau de personnage qui donne l’impression qu’il est complètement sorti d’une autre série. Mais qu’est-ce que cela signifie pour Halo ? Et ça marche ?

La réponse, eh bien… c’est compliqué. Je pense à quel point vous pensez que cette nouvelle configuration « terres » dépendra entièrement si vous avez une prédilection personnelle pour les jeux en monde ouvert – mais d’une manière générale, je pense que c’est une tournure fascinante pour la série Halo, et qu’en termes de conception développeur 343 a fait un travail admirable en marchant sur une corde raide assez mince comme un rasoir, de chaque côté de laquelle se trouve un no mans-land de ne plaire à personne, soit en offrant une expérience Halo identique, soit en changeant trop et en la ruinant. L’infini ne fait ni l’un ni l’autre. En fait, le monde ouvert fonctionne souvent au service des mécanismes qui définissent Halo à son meilleur.

Le monde ouvert de l’anneau Zeta Halo n’est pas aussi peuplé que les mondes des autres jeux, mais ce n’est pas grave. En vérité, le monde ouvert est un tissu conjonctif entre des zones discrètement conçues et fabriquées à la main qui fonctionnent davantage comme des niveaux Halo typiques. Là où le monde ouvert diffère, dans un sens, c’est dans la façon dont il vous permet d’approcher ces zones.

Parlons d’une activité secondaire facultative, par exemple. Un type de mission secondaire sont les « cibles de grande valeur » ; essentiellement des missions d’assassinat où votre travail consiste à vous rendre dans un endroit désigné du monde et à éliminer un célèbre guerrier des bannis, la nouvelle alliance extraterrestre qui est votre ennemi juré dans Infinite. Votre récompense n’est pas seulement des distinctions générales ou des progrès pour débarrasser Zeta Halo des bannis, mais elle est également corporelle : chaque cible de grande valeur porte une arme aux propriétés uniques. Une fois la cible vaincue, vous pouvez la piller et réapparaître/invoquer l’arme dans n’importe laquelle de vos bases à l’avenir. La première cible de grande valeur que j’ai abordée a laissé tomber une épée d’énergie « duelliste » avec des propriétés uniques, par exemple.

Les récompenses semblent un monde très ouvert, mais là où cela s’intègre dans la formule Halo, c’est que la rencontre au centre de cette mission ressemble à une rencontre Halo légitime. C’est le genre de moment « boss » contre une puissante élite que vous pourriez trouver vers la fin d’un niveau linéaire standard dans un jeu Halo passé – mais maintenant il est tombé dans un monde ouvert. Parce que Zeta Halo est libre pour vous d’explorer comme vous le souhaitez, y compris avec le grappin qui change la donne et permet la verticalité, vous pouvez vous approcher de la petite forteresse où la cible de grande valeur est séquestrée de multiples façons. Dans ce cas, je me suis caché dans les montagnes avec un fusil de sniper pendant un moment, éliminant ses alliés – puis j’ai balayé sa base avec la subtilité d’un marteau pour terminer le travail. C’était bon.

Au début du jeu, au moins, ce type de structure est utilisé à bon escient lorsque vous nettoyez les bases d’opérations avancées – qui deviennent alors des points de déplacement rapides, ainsi que des endroits où vous pouvez générer des véhicules ou des armes. Il existe également des avant-postes bannis, qui contiennent également des récompenses alléchantes, ainsi que divers autres points d’intérêt où vous pouvez détruire des éléments de l’infrastructure Basnished ou trouver des améliorations et du pillage. Il convient également de noter ici que Master Chief dispose d’un arbre de mise à niveau où des éléments tels que son grappin et ses boucliers peuvent être améliorés – et les moyens d’acheter ces mises à niveau se trouvent bien sûr en grande partie en explorant le monde.

D’un autre côté, vous pouvez également ignorer cela – les missions de l’histoire semblent contenir suffisamment de mises à niveau pour vous permettre de vous en sortir, et jusqu’à présent, je n’ai pas rencontré de point où des activités secondaires ont été forcées – elles sont toujours en route pour le côté, ce qui signifie que vous pourriez simplement passer d’une mission d’histoire à l’autre si c’est votre préférence. Soit dit en passant, les missions de l’histoire varient – certaines vous projettent dans de grandes arènes ouvertes dans le monde ouvert, tandis que d’autres vous entraînent dans des espaces clos comme des bâtiments – beaucoup se sentent donc plus comme des expériences sur rails que dans les précédents jeux Halo.

Toutes les rencontres ne sont pas parfaites, mais au mieux, la structure de Halo Infinite canalise certains des morceaux les plus mémorables du premier jeu Halo en particulier – où vous êtes sur le ring, avec des marines amicaux et un Warthog. Ce monde semblait alors immense – mais nous savons tous qu’il est superficiel et petit par rapport aux normes modernes. Le Zeta Halo est légitimement énorme en comparaison – et en ce sens, il ressemble à une réalisation de certaines des promesses du Halo original. Pendant ce temps, certaines des rencontres dans de grandes zones ressemblant à des forteresses se combinent avec la variété d’équipements utilisables pour rappeler certains des décors les plus puissants de Halo 3.

C’est donc quelque chose de nouveau, mais c’est aussi sans vergogne Halo. Fondamentalement, le monde ouvert est un nouvel emballage – un vaisseau, si vous voulez – par lequel les rencontres Halo classiques sont livrées.

Je ne pense pas qu’il soit bon que les critiques s’inquiètent trop de ce que disent leurs pairs, mais permettez-moi une indulgence pour un instant : je pense que lorsque cet embargo sera levé et que la couverture sera mise en ligne, il y aura beaucoup de bavardages sur les graphismes. Et ne tournons pas autour du pot : ce n’est pas la puissance visuelle que vous attendez de la première entrée d’une série comme Halo sur la toute nouvelle console de Microsoft. Et pourtant, c’est un jeu multiplateforme, il faut s’en souvenir – et il essaie également de nouvelles choses ambitieuses en termes de portée et d’échelle.

Je suppose que ce que je dis, c’est que même si Halo Infinite ressemble beaucoup à un jeu Xbox One avec quelques cloches et sifflets supplémentaires, j’ai du mal à m’en soucier vraiment. Le fait que je ressens cela fait honneur au jeu – je suis capable de l’ignorer parce que j’aime aborder ses combats de manière ouverte. J’apprécie ce que le monde ouvert apporte à la table. Et, contre toute attente, après être tombé presque complètement amoureux de la tradition Halo… J’apprécie le récit et la manière étonnamment complète dont Master Chief se sent caractérisé dans ce jeu.

Alors que le multijoueur semble déjà être un succès retentissant (à part ces problèmes de Battle Pass et d’EXP, qui seront sûrement résolus), la campagne Halo Infinite risque de diviser au moins un peu. Certains ne vont pas vibrer avec le monde ouvert, ou avec Master Chief ayant enfin une progression de personnage. Certains ne seront pas en mesure de dépasser la déception qu’il ne s’agisse pas d’un tour de force visuel définissant la plate-forme. Mais moi? Eh bien, jusqu’à présent, je suis tout à fait convaincu. Je suis de retour sur Halo. Et j’ai hâte de voir ce voyage à sa conclusion.