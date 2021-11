Aperçu pratique de Lost Ark – un MMORPG dans le corps d’un ARPG

Arche perdue est un MMO ARPG des développeurs coréens Smilegate qui a créé un énorme buzz dans le monde entier pour les fans d’ARPG qui sont restés les bras croisés en attendant des nouvelles de sa sortie en occident. Amazon Game Studios a annoncé qu’il aiderait à transférer le jeu vers le reste du monde et à le publier à un moment donné en mars 2022.

Dans la vidéo d’aperçu du gameplay ci-dessus, je passe en revue certaines des fonctionnalités de gameplay que vous pouvez attendre du jeu complet ainsi que mes premières impressions. C’est un peu amer de prévisualiser les MMO parce que ce sont des jeux d’investissement avec des jours et des mois de gameplay, et j’ai l’impression de n’avoir fait qu’effleurer la surface. Je voulais partir et tout explorer, mais il n’y avait tout simplement pas assez de temps pour faire n’importe où près de tout ce qu’il a à offrir.

Mais cela étant dit, d’après le peu que j’ai joué et de mes recherches sur la version coréenne de Lost Ark, je suis toujours enthousiasmé par sa sortie et je peux voir tellement de potentiel dans son avenir.

Si vous souhaitez essayer Lost Ark, il existe actuellement une version bêta fermée que vous pouvez vous inscrire pour essayer du 4 au 11 novembre.