Aperçu pratique du Honor 50 : rompre avec Huawei

Robert Triggs / Autorité Android

Huawei a vendu sa sous-marque Honor l’année dernière, permettant à cette dernière de devenir sa propre entreprise indépendante. Surtout, cette décision permet à Honor de revisiter d’anciens partenariats, tels que Google et Qualcomm, qui manquaient cruellement de certaines des versions récentes de la marque.

La série Honor 50, lancée pour la première fois en Chine, fait son chemin sur les marchés mondiaux ce mois-ci. Ce sera le premier téléphone de la marque à atterrir pour un public mondial avec les services Google installés depuis son indépendance. Bien que Honor et Huawei puissent être des entités distinctes, leur héritage entrelacé reste évident à travers le Honor 50. Eh bien, allons-y plus tard, mais d’abord, plongeons-nous dans ce que Honor peut faire avec son nouveau contrôle et sa nouvelle direction.

Un design bien à lui

Robert Triggs / Autorité Android

L’édition spéciale du coloris Honor Code du Honor 50 qui nous a été envoyé n’a pas peur de faire une déclaration. Bien que je ne sois pas exactement sûr de ce qu’est cette déclaration. Si vous aimez les marques voyantes ou si vous voulez simplement avoir l’air d’appartenir à une mégacorporation dystopique, alors ce look pourrait être pour vous. Sinon, le Honor 50, heureusement, est également disponible dans des coloris plus conventionnels Frost Crystal, Emerald Green et Midnight Black.

Le Honor 50 est accrocheur, mais pas nécessairement dans le bon sens.

Le boîtier de l’appareil photo du téléphone est tout aussi accrocheur, mais encore une fois pas nécessairement dans le bon sens. Les deux grands cercles, ou Symmetric Dual-ring comme l’appelle Honor, abritent en fait quatre caméras et un flash. Il y a la grande caméra principale 108MP située dans l’anneau supérieur et trois ouvertures plus petites pour la profondeur 2MP, les caméras micro 2MP et ultra-larges 8MP dans l’anneau inférieur. Mais nous y reviendrons dans notre revue complète du Honor 50 où nous examinerons de plus près ce que ces tireurs peuvent faire.

Je ne suis pas sûr que le design symétrique soit aussi élégant que, disons, le Mate 40 de Huawei. Vous trouverez une grande découpe de caméra selfie 32MP dans l’écran qui est nettement plus grande que les découpes Galaxy de Samsung. Mais la caméra frontale prend de très bons selfies.

En parlant de cela, le package d’affichage dispose d’un panneau OLED de 2 340 x 1 080 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour des animations et un défilement fluides. Ceci est réglé sur dynamique prêt à l’emploi, qui passe régulièrement à 60 Hz pour économiser de l’énergie. Il existe des options pour verrouiller les modes 120 Hz ou 60 Hz dans les paramètres, si vous préférez. Le panneau a une belle apparence, même s’il n’est peut-être pas assez lumineux pour une visualisation en extérieur sans faille, même avec la luminosité au maximum. Nous vous confirmerons plus dans notre examen complet à venir.

Pourtant, la qualité de construction est décente pour un combiné plus abordable. Il est léger et fin dans la main, en raison de l’utilisation prédominante de ce qui ressemble à du plastique. Les bascules de puissance et de volume offrent un clic robuste et satisfaisant et s’intègrent parfaitement dans le joli châssis incurvé qui encadre le bord du téléphone. Les deux haut-parleurs sonnent bien, mais la majeure partie du volume émane du bas du combiné, produisant ce qui ressemble à une présentation déséquilibrée. Il y a un scanner d’empreintes digitales à l’écran réactif, mais pas d’indice IP pour la résistance à la poussière ou à l’eau ici.

Voir également: Les meilleurs téléphones Honor que vous pouvez acheter

Les premières impressions du design du Honor 50 suggèrent une plus grande concentration sur le style, bien que l’emballage ne manque pas non plus de substance. Cependant, il y a clairement quelques coins qui sont coupés pour maintenir le prix bas. S’il vous plaît, s’il vous plaît, n’achetez pas le coloris de l’édition spéciale à moins que vous n’aimez vraiment le bling.

Logiciel : Le retour de Google

Robert Triggs / Autorité Android

Si vous avez utilisé un smartphone Honor ou même Huawei récent, vous vous sentirez comme chez vous avec le logiciel Magic UI 4.2 du Honor 50 basé sur Android 11. Bien que je ne sache pas pourquoi le téléphone n’est pas livré avec le nouveau Magic de Honor. Le logiciel UI 5, qui sera disponible sur le Honor Magic 3 quand il arrivera enfin. Honor note que nous n’exécutons pas encore le logiciel final sur ce téléphone, donc une partie de ce que vous lisez ici pourrait bien changer d’ici que nous soyons prêts avec notre examen complet.

Contrairement aux nouveaux smartphones Huawei et aux téléphones Honor pré-rupture, vous n’aurez aucun problème à exécuter des applications tierces créées à l’aide de la bibliothèque API de Google.

Bien que Honor et Huawei se soient séparés, Magic UI n’a pas changé de manière significative depuis un petit moment maintenant et est toujours imprégné de nombreuses fonctionnalités de l’ancien partenariat. Les menus de paramètres, les basculements rapides, les gestes de navigation et même la sélection de fonds d’écran sont identiques aux smartphones existants des deux marques. De plus grandes différences entre les deux vont clairement prendre plus de temps à se manifester. Pourtant, Magic UI est très fonctionnel avec de nombreux paramètres supplémentaires à explorer, tels que la configuration toujours affichée, divers paramètres d’alimentation et des capacités de projection sans fil. Pourtant, l’interface utilisateur reste suffisamment à l’écart pour éviter de se sentir ballonnée.

Il est important de noter que le combiné est livré avec les services de mobilité Google (GMS) installés, vous donnant accès au Play Store, à Gmail, à Maps et à la large gamme d’autres services de Google. Contrairement aux nouveaux smartphones Huawei, cela signifie que vous n’aurez également aucun problème à exécuter des applications tierces créées à l’aide de la bibliothèque API de Google et que vous n’aurez pas à traiter avec des magasins tiers pour trouver des applications populaires. Il y a un Honor Store installé sur le téléphone, mais cela semble vous vendre sur le portefeuille croissant d’ordinateurs portables, de montres intelligentes et autres, plutôt que sur des applications.

On ne peut pas sous-estimer l’importance d’un retour important au support GMS pour Honor. Nous avons précédemment trouvé les téléphones de la marque sans-GMS, tels que le Honor 9X Pro et le Honor 30 Pro Plus, pratiquement impossibles à recommander à un public mondial. Heureusement, la série Honor 50 n’a pas une telle mise en garde cette fois-ci. Bien que nous ne sachions pas encore quel sera le calendrier de mise à jour pour la série 50.

Qu’en est-il des spécifications de base ?

Un autre avantage de la capacité d’Honor à faire des affaires avec des sociétés occidentales est qu’il peut à nouveau acheter des puces à Qualcomm. Emballant un chipset Snapdragon 778G de niveau intermédiaire supérieur, il n’y a pas grand-chose à redire en ce qui concerne les performances du Honor 50 sur la base de nos premiers tests. Ce chipset n’est pas conçu pour offrir des performances phares de pointe, mais il est aussi solide que les meilleures puces d’il y a un an ou deux. Il devrait donc y avoir beaucoup de performances offertes lorsqu’il est associé à 6, 8 ou 12 Go de RAM.

Nous ne pouvons pas parler de référence tant qu’il n’exécute pas un logiciel de vente au détail, mais il suffit de dire que les applications quotidiennes, telles que Chrome, la messagerie électronique et l’accès aux médias sociaux, fonctionnent toutes parfaitement. J’ai utilisé le modèle de 6 Go de RAM et même cela est suffisant pour le multitâche. Le basculement entre quelques applications n’a pas entraîné leur rechargement. Le chipset est également un joueur raisonnable, exécutant Call of Duty: Mobile sans aucun accroc ni bégaiement.

La charge est rapide à condition d’utiliser le chargeur fourni par Honor.

En parlant de vitesse, le Honor 50 est livré avec un chargeur de 66 W basé sur sa technologie propriétaire SuperCharge. Il est incroyablement rapide même sur un logiciel de pré-production, rechargeant le téléphone à 50 % en un peu plus de 10 minutes et à 75 % en une demi-heure environ. Nous aurons des chiffres plus détaillés dans notre examen complet.

Cependant, vous ne voudrez pas égarer la brique fournie. Le Honor 50 est beaucoup plus lent à charger lors de l’utilisation de prises tierces. Je n’ai pas pu obtenir plus de 10W en utilisant une sélection d’autres chargeurs. Il convient également de noter que le chargeur d’Honor utilise toujours un ancien connecteur USB-A et comprend un câble USB-A vers USB-C dans la boîte.

Honneur 50 spécifications

Honneur 50Affichage

6,57 pouces, 120 Hz, OLED

Résolution 2 340 x 1 080

Rapport d’aspect 19,5:9

Processeur

Qualcomm Snapdragon 778G 5G

RAM

6 Go, 8 Go, 12 Go

Espace de rangement

128 Go ou 256 Go

Appareils photo

Caméras arrière quadruples :

180MP large, f/1.9, capteur 1/1.52″, PDAF

8MP ultra-large, f/2.2, 112˚

Macro 2MP, f/2.4

Profondeur 2MP, f/2,4

Devant:

32MP, f/2.2, 1/3.14″

Batterie

4 300 mAh

Charge filaire 66W

Classement IP

Rien

Logiciel

Livré avec Android 11

Interface utilisateur magique 4.2

Dimensions

160 x 73,8 x 7,8 mm

175g

Couleurs

Vert émeraude, cristal de givre, noir minuit, code d’honneur

Sécurité

Reconnaissance de visage

Scanner d’empreintes digitales intégré

Avant-première du Honor 50 : le premier verdict

Robert Triggs / Autorité Android

Bien que je n’aie passé que peu de temps avec le Honor 50, j’ai l’impression de savoir à quoi m’attendre. Et il en sera de même pour toute autre personne ayant utilisé un téléphone Honor dans le passé. Honor se concentre sur ses atouts familiers : les selfies IA, un design unique et la compatibilité avec son portefeuille de produits étendu. Mais cela laisse au téléphone quelques défauts familiers, tels que des fonctionnalités de caméra fantaisistes, une charge capricieuse et un logiciel qui n’a pas changé depuis des années.

Honor revient en forme avec un peu d’aide de Google et Qualcomm.

Mis à part les éditions spéciales criardes, il ne semble pas que Honor se lance vraiment seul avec la série 50. C’est plutôt une continuation de la formule Honor/Huawei avant que la liste des entités américaines ne s’y oppose. Ce n’est pas une mauvaise chose, mais ceux, moi y compris, qui avaient espéré que l’indépendance de la marque conduirait à de nouvelles idées intéressantes de la part de l’entreprise peuvent être un peu déçus. Même si cela ne fait qu’un an et que les choses pourraient bien changer dans un avenir pas trop lointain.

En parlant d’avenir, les ambitions mondiales de Honor en matière de produits ne sont pas encore claires. Des rapports continuent de circuler selon lesquels Honor pourrait rejoindre Huawei sur la liste des entités américaines, ce qui laisserait la marque dans la zone sans Google. Rien n’est certain à ce stade, mais, espérons-le, aucun développement n’aura d’impact sur le support à long terme du combiné.

Le Honor 50 devrait être lancé dans le monde entier le 26 octobre. Gardez un œil sur notre examen complet alors.