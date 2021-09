Aperçu pratique Unplugged : Guitar Hero pour l’ère du suivi des mains

Avez-vous déjà joué sur une chanson préférée et trouvé vos doigts faisant semblant de jouer de la guitare ? Même ceux d’entre nous qui n’ont aucune idée de comment jouer de la guitare – c’est moi, pour mémoire – se sont retrouvés plus d’une fois à faire semblant de déchiqueter l’air avec un solo de guitare particulièrement féroce.

Unplugged vous permet d’utiliser vos compétences infondées en air guitar et de les perfectionner pour jouer de la musique. C’est un jeu de rythme sans égal, et tout se résume à la technologie utilisée. C’est vraiment le Guitar Hero of VR, comme le montre notre aperçu Unplugged, mais il ne nécessite aucun type de contrôleur spécial. En fait, vous n’utiliserez pas du tout de contrôleur. Il s’agit purement d’une expérience de suivi des mains sur Quest, ce qui signifie que vous utiliserez vos mains cent pour cent du temps.

Cet aperçu Unplugged a été joué sur un Oculus Quest 2 avec un accès fourni par l’éditeur Vertigo Games.

Une master class en traçage manuel

Source : Une autre façon

Unplugged utilise la technologie de suivi des mains Oculus – une technologie qui, historiquement, a été un gadget même sur les meilleurs jeux de suivi des mains – et, par la suite, n’est jouable que sur l’Oculus Quest ou Oculus Quest 2. Unplugged obtient le suivi des mains comme aucun autre jeu a été capable de le faire jusqu’à présent, et cela a probablement beaucoup à voir avec la façon dont vos mains sont positionnées.

En raison de la façon dont vous tenez naturellement une guitare, les caméras Oculus Quest peuvent voir vos doigts à tout moment. C’est la clé pour s’assurer que le système comprend ce que font vos mains et où de nombreuses expériences de suivi des mains se trompent. Après tout, si vous tendez la main vers un objet et que le dos de votre main masque la vue de vos doigts par les caméras, le système n’a aucune idée de ce que vous faites réellement.

Étant donné que la guitare peut être tenue à droite ou à gauche, vous pouvez utiliser l’une ou l’autre main pour tenir le manche. Pour changer de note tout au long de la chanson, vous faites glisser votre main vers le haut ou le bas du manche imaginaire de la guitare et la maintenez dans l’un des quatre espaces marqués. En regardant vos doigts en VR, vous remarquerez que chacun a une couleur unique : l’index est rouge, le majeur est bleu, l’annulaire est vert et le petit doigt est jaune. Vous n’utiliserez pas votre pouce pour jouer des notes.

Au fur et à mesure que vous dépassez la difficulté facile, Unplugged vous permet d’utiliser plus de combinaisons de vos doigts pour frapper des notes. Certaines notes nécessitent deux doigts, tandis que d’autres en utilisent trois. Les riffs ne nécessitent que vous grattez une fois au début de la note et maintenez les cordes de frette jusqu’à la fin du riff. D’autres notes joueront sur la vibration imaginaire de la corde et vous feront passer votre prise sur les frettes sans ajouter de strum supplémentaire.

Sans avoir moi-même joué de la guitare, cela ressemble certainement beaucoup plus à la façon dont j’imagine qu’une guitare réelle est jouée par rapport à quelque chose comme Guitar Hero, où vous appuyez simplement sur un seul bouton pour chaque note. Vous pouvez me voir jouer à The Kids Aren’t Alright de The Offspring en difficulté normale dans la courte vidéo ci-dessus.

Au début de chaque chanson, vous positionnerez votre guitare en saisissant la barre de whammy avec votre main qui gratte et le manche avec votre main de frette. La guitare elle-même est maintenue en place tout au long de la chanson mais tourne avec votre main de frette lorsque vous la déplacez. Pensez-y comme verrouiller la guitare sur un trépied au début de la chanson, afin qu’elle ne flotte pas, mais vous donne toujours la liberté de faire pivoter confortablement la guitare pendant que vous jouez avec la chanson.

Bien qu’il n’y ait aucun retour tactile du tout – pas même de vibration puisque vous n’utilisez pas de contrôleurs – gratter sur cette guitare à air imaginaire est étonnamment réaliste.

Bien qu’il n’y ait aucun retour tactile du tout – pas même de vibration puisque vous n’utilisez pas de contrôleurs – gratter sur cette guitare à air imaginaire est étonnamment réaliste. Une partie de la magie est que la guitare tourne avec votre main de frette – comme indiqué ci-dessus – et l’autre partie est que vous pouvez voir clairement vos mains se déplacer de haut en bas sur le manche, peu importe où dans l’air vos mains se trouvent réellement. Associer vos mains à une guitare rotative fait des merveilles pour vous donner l’impression de la tenir réellement.

Mécanique unique, formule familière

Source : Une autre façon

Dans cet aperçu pratique de Unplugged, j’ai eu la chance de jouer l’intro – interprétée par Satchel de Steel Panther, un groupe de hair metal pastiche des années 80 de LA – et quatre chansons, chacune avec plusieurs niveaux de difficulté à jouer. Ceux-ci comprenaient :

Les enfants ne vont pas bien – La progéniture dit que ce n’est pas le cas – Weezer Flying High Again – Ozzy Osbourne Fortunate Son – Creedence Clearwater Revival

Le gameplay dans Unplugged est ce que vous attendez d’un jeu de rythme basé sur la guitare et se mélange bien avec la mécanique unique.

Dès le départ, vous pouvez faire défiler le carrousel des chansons disponibles avec votre doigt – probablement le seul mécanisme de suivi des mains qui a été difficile à maîtriser – ou choisir une chanson et la jouer successivement aussi longtemps que vous le souhaitez. en appuyant simplement sur le bouton “chanson suivante”. Cette mécanique de “chanson suivante” était particulièrement bien faite et n’est pas quelque chose que l’on trouve souvent dans les jeux de rythme. Cela m’a vraiment aidé à rester dans la zone pendant que je jouais plutôt que d’être interrompu par un menu chaque fois qu’une chanson se termine.

Chaque partie vous rapporte un score basé sur vos performances, et certains tours se qualifieront même pour un tour bonus spécial. Pendant le tour bonus, vous attraperez des objets jetés sur vous par la foule, chaque bibelot s’ajoutant à votre score bonus. Après cela, vous serez ajouté au classement mondial et votre classement sera affiché, comme vous pouvez vous y attendre d’un jeu de rythme.

Bien que cela n’ait pas été montré dans cet aperçu Unplugged, les joueurs auront la possibilité de gagner des guitares supplémentaires tout au long de leur jeu, comme vous le remarquerez dans la capture d’écran ci-dessus, qui se déroule dans la zone des coulisses où vous commencez le jeu. Il semble également y avoir une base de fans que vous développerez au fil du temps et probablement d’autres fonctionnalités que nous n’avons pas pu voir dans cette version préliminaire.

Comme la plupart des jeux de rythme, les difficultés inférieures ont tendance à être moins synchronisées avec la chanson elle-même. Malheureusement, cela pourrait en fait rendre plus difficile le jeu avec la musique, car il semble que certaines notes ne s’alignent pas correctement. Il est nécessaire de passer par ces difficultés plus faciles afin de développer vos compétences, mais elles présentent toujours leurs propres problèmes dans les jeux de rythme.

Le mode difficile est l’endroit où le vrai défi commence, introduisant des notes maudites et de nombreux combos.

Des difficultés plus difficiles vous permettront de vous déplacer plus rapidement, en utilisant des combinaisons de cordes plus variées et en ajoutant plusieurs types de cordes différents que vous devrez maîtriser. Ma femme a eu plus de mal à s’acclimater au jeu que moi, il est donc possible que le sentiment désarticulé de ne pas tenir réellement la guitare puisse nécessiter un peu plus d’ajustement pour certaines personnes. D’un autre côté, je n’ai commencé à avoir des problèmes qu’en mode difficile, ce qui correspond à ce que j’attends de mon temps avec d’autres jeux de rythme.

J’aimerais qu’il y ait de meilleurs signaux audio lorsque vous frappez ou manquez une note. Il y a une note “oups” définie qui joue lorsque vous manquez, mais la musique ne s’arrête pas du tout, et elle semble un peu décousue. Certains jeux de rythme baisseront un peu le niveau audio au fur et à mesure que vous manquez, vous faisant savoir que vous avez fait une erreur sans avoir besoin de la voir. Compte tenu de la quantité d’informations visuelles présentées à l’écran, j’espère vraiment voir quelque chose comme ça ajouté dans le jeu final.

Débranchez et détendez-vous

Source : Une autre façon

Unplugged semble être un ajout idéal à la bibliothèque Oculus Quest, ne serait-ce que pour le fait qu’il rend la plate-forme Quest presque sans effort encore plus sans effort. Tout ce que vous avez à faire est de mettre votre casque et d’utiliser vos mains pour naviguer dans l’interface utilisateur, lancer le jeu et jouer sans jamais avoir à toucher une manette.

Bien qu’il n’ait besoin d’aucun contrôleur, ce jeu est extrêmement accessible aux personnes souffrant de certains handicaps.

Cela signifie également que vous ne pouvez pas utiliser un contrôleur avec ce jeu – quelque chose qui pourrait être un frein pour certains joueurs – mais ce n’est pas moins contraignant que l’obligation d’utiliser un contrôleur spécial sur les jeux de rythme d’autrefois. C’est aussi un parcelle moins cher que ces jeux puisque vous n’aurez besoin d’acheter que le jeu lui-même et non une manette spéciale.

Les personnes handicapées ou ayant d’autres besoins d’accessibilité peuvent être sûrs que le développeur Anotherway a réfléchi sérieusement à ces besoins pendant le développement du jeu. Les cordons sont de couleur coordonnée avec vos doigts, mais sont également dans des positions uniques qui indiquent clairement quels doigts vous devrez utiliser pour appuyer sur le manche pour frapper une note. Oculus a déjà des options daltoniennes intégrées dans le système de toute façon, donc entre ces deux choses, les utilisateurs ayant des problèmes de couleur devraient pouvoir jouer sans problème.

Si vous ne voulez pas rester debout tout le temps, il est assez facile de vous asseoir et d’amener la guitare sur vos genoux. Étant donné que la guitare ne bouge pas de sa position physique et ne tourne que le long de la base, en s’alignant avec la main qui tient le manche, Unplugged peut être joué confortablement assis ou debout.

Je ne sais pas encore comment les joueurs qui pourraient manquer de doigts pourront jouer au jeu, car il n’y avait pas de réelles options dans la version d’aperçu, mais j’ai interrogé le développeur sur ce besoin d’accessibilité et je mettrai à jour cet aperçu avec Plus d’information. À l’heure actuelle, un Valve Index est le seul moyen de jouer au jeu avec un contrôleur car il dispose d’un suivi complet des doigts. Cette version sera disponible sur SteamVR.

Si vous voulez jouer avec une manette, un Valve Index sera la seule solution.

Unplugged arrive sur les plateformes Quest et SteamVR cette année. Cependant, étant donné que la version avec suivi du contrôleur semble probablement assez différente de jouer au jeu avec seulement vos mains, nous réserverons notre jugement et commenterons cette version du jeu pour une date ultérieure.

