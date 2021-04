Aperçu: Real Madrid vs Chelsea; Demi-finales de l’UEFA Champions League, match aller

Le mardi 27 avril 2021, le Real Madrid affrontera Chelsea lors du match aller des demi-finales de l’UEFA Champions League. Pour mieux comprendre ce à quoi nous serons confrontés, j’ai parlé au superfan de Chelsea et à l’expert en tactique Kieran Doyle (@KierDoyle).

Kieran est entraîneure adjointe du programme de soccer féminin de l’Université de Toronto et contributrice occasionnelle au site Web de statistiques de football American Soccer Analysis.

Om Arvind: Donnez aux Madridistas une image de la forme récente de Chelsea. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des performances des deux dernières semaines?

Kieran Doyle: Chelsea a bien fait en termes de résultats à l’époque de Thomas Tuchel, réduisant l’écart de neuf points à la quatrième place pour s’asseoir actuellement trois points au-dessus de West Ham, cinquième (et quatre points de plus sur Liverpool). Récemment, les performances se sont un peu fanées. Une très mauvaise performance à domicile contre West Brom – où Chelsea a concédé cinq des neuf buts totaux alloués sous Tuchel – a été suivie d’une très mauvaise performance lors du match nul 0-0 à Brighton.

Photo de JOHN WALTON / POOL / . via .

Il y a un peu d’agitation croissante dans la base de fans, qui craignent que Tuchel ait été «découvert» et que briser des blocs profonds soit un problème.

Om: Quel système tactique Tuchel a-t-il institué à Chelsea? Beaucoup de gens l’ont caractérisé comme une version grossière du modèle de «possession défensive» de Pep Guardiola. Est-ce exact?

Kieran: En quelque sorte? Je pense que Tuchel a en fait été beaucoup plus varié que ce que les gens lui ont attribué. Les premiers matchs ont certainement été définis par beaucoup de possession très lente et très défensive (quatre de ses sept premiers matchs à Chelsea avaient 70% + possession), mais il a beaucoup mélangé depuis lors.

Contre Liverpool, Chelsea voulait vraiment s’asseoir plus profondément et s’engager dans un jeu de transition directe pour trouver Timo Werner et Mason Mount dans les canaux. Tuchel a adopté la même approche contre Manchester City (et au match retour contre Porto, bizarrement). Il a beaucoup ajusté son plan de match à la configuration de l’opposition.

Om: Qui ont été les principaux joueurs de Chelsea cette saison?

Kieran: Le plus évident a été Mason Mount, qui a été le joueur de la saison de Chelsea par mon argent et qui a de nouveau été scandaleux contre West Ham. Fonctionnant en tant qu’ailier de tweener / milieu offensif / troisième milieu de terrain auxiliaire, il a été la clé de la progression du ballon de Chelsea et de sa capacité à maintenir la pression dans le dernier tiers. Ajoutez à cela sa volonté presque démoniaque de faire pression, de harceler et de chasser, et c’est un joueur très difficile à préparer.

Photo par Rob Newell – CameraSport via .

Je dirais aussi que Havertz et sa capacité à se retirer plus profondément des postes d’attaquant et à tisser des choses ensemble sont vraiment importants pour Chelsea. Bien sûr, les Bleus vont là où N’Golo va aussi.

Om: Il y a eu beaucoup de discussions depuis des années sur la meilleure apparence du Real Madrid contre des lignes hautes plutôt que des blocs bas. Néanmoins, comme l’Ajax et Manchester City l’ont montré lors des campagnes successives de la Ligue des champions, Madrid a quelques faiblesses en matière de résistance de la presse. Dans cet esprit, comment pensez-vous que Tuchel devrait aborder ce jeu de manière défensive?

Kieran: C’est une énigme. Je pense que Chelsea devra choisir leurs moments. La réalité est qu’ils jouent deux fois par semaine depuis six semaines et joueront deux fois par semaine pendant un mois. Il est irresponsable de penser que vous pouvez appuyer autant que vous le souhaitez, et Tuchel a eu une très bonne gestion de cela jusqu’à présent. Chelsea a eu quelques déclencheurs pressants spécifiques, en particulier avec Mount sortant d’un trio de milieu de terrain pour faire pression dans le cadre d’un trois avant, où il cherche à ramasser les milieux de terrain qui lui tournent le dos.

Cependant, j’imagine que Chelsea cherchera à défendre davantage avec le ballon au lieu de permettre au jeu de se transformer en une rencontre sur piste. Hors de possession, je défendrais personnellement beaucoup plus profondément et choisirais de laisser Madrid pousser leurs ailes arrière avant d’essayer de prendre les trois derniers (en supposant que c’est comme ça que Zidane va) dans les moments de transition, mais je ne suis pas sûr de ce que Tuchel fera. fais.

Om: Que pensez-vous du Real Madrid comme quelque chose que Chelsea peut et devrait exploiter?

Kieran: En fonction de la composition du Real, qui est une énergie gigantesque, je pense que Chelsea doit appuyer sur l’avantage de la forme physique au match aller. Ferland est discutable / manque de forme physique. Pas de Ramos. Pas de Valverde. Kroos est dubitatif. Si nous pouvons pousser le tempo tôt, surtout avec un match assez confortable à Fulham le week-end, je pense que nous devrions le faire.

Photo par Antonio Villalba / Real Madrid via .

D’un autre côté, ma vision limitée du Real a vu une équipe qui a du mal à briser les équipes quand elles voient plus le ballon. Je pense qu’il y a beaucoup de place pour contrer si vous pouvez amener les arrières latéraux à s’engager vers l’avant. Je ne suis pas sûr qu’ils s’engageront, mais c’est un gros trou à essayer d’exploiter s’ils le font.

Om: Et le Real Madrid vous fait-il peur?

Kieran: Cela semble stupide, mais l’expérience. Modrić, Kroos, Casemiro – ils ont eu d’énormes liens comme celui-ci. Pour la plupart de l’équipe de Chelsea (tout le monde sauf Thiago Silva et N’Golo Kanté?), C’est confortablement le plus gros match qu’ils aient jamais joué. Je ne pense pas que l’expérience puisse courir dix mètres pour vous ou faire un tacle clé, mais si vous me disiez que quelques joueurs de Chelsea auraient l’air super secoué dans les 15 premières minutes, je serais surpris à 0%.

Sur le plan tactique, je pense que Chelsea a eu un peu de mal à se défendre en transition ces dernières semaines. Perdre Mateo Kovačić sur blessure signifie manquer sa capacité à courir beaucoup plus vite que Jorginho, qui est gros. En vérité, ce qui me fait le plus peur, c’est la pensée de Vinícius courant sans entrave à Azpilicueta.

Om: Comment pensez-vous que Zidane devrait aborder les choses et est-ce que sa propension à lancer des surprises vous met mal à l’aise?

Kieran: Voir ci-dessus. Obtenez Vini 1v1 avec Azpilicueta et laissez-le courir – rincez et répétez. Je pense que c’est l’un de ces liens étranges où les deux équipes seront en fait très heureuses de prendre ce que l’autre équipe leur donne. Je m’attends à ce que Zidane veuille défendre plus profondément et essayer d’atteindre les larges arrières centraux en transition, et je pense que c’est une façon vraiment intelligente de l’aborder. Mais je pense aussi que Tuchel sera d’accord pour avoir la majeure partie du ballon et essayer de contre-presser et de gérer ces moments. Ce pourrait être une cravate vraiment vraiment ennuyeuse.

Photo par Denis Doyle / .

Je ne suis pas très inquiet des surprises car je pense que s’écarter du plan de match que je viens de décrire convient beaucoup plus à Chelsea. Si Madrid essaie d’être une équipe plus dominante sur le ballon, je ne les vois tout simplement pas capables d’exercer suffisamment de contrôle pour obtenir les résultats qu’ils souhaitent.

Om: Quels sont les niveaux de confiance collective des fans de Chelsea dans celui-ci?

Kieran: Je pense que les fans de Chelsea dans leur ensemble sont pessimistes, mais il y a des éléments narratifs amusants en Europe. Barcelone pourrait être la meilleure équipe du monde et ils seraient encore un peu plus humains pour nous à cause de notre histoire avec eux. Chelsea n’a pas joué au Real Madrid depuis la Supercoupe en 1998, donc il n’y a vraiment rien de tel – il y a un peu d’aura à propos de Los Blancos. Il semble cependant que les fans non-Chelsea semblent fortement favoriser les hommes de Tuchel.

Om: Prédictions pour le match aller et le match nul dans son ensemble?

Kieran: Si Chelsea n’obtient pas un résultat favorable au match aller, je ne pense pas qu’ils remportent l’égalité. Jusqu’à présent, Tuchel a fait un excellent travail de gestion des situations, modifiant constamment les idées en fonction de l’état du jeu et des perspectives de toute la cravate. S’ils obtiennent un résultat qu’ils peuvent reprendre et sur lequel s’appuyer, je serais surpris que cela ne fonctionne pas.

Dans le même temps, Chelsea n’a pas vraiment eu à chasser qui que ce soit sous Tuchel. Ils ont concédé le premier à deux reprises: le nul 1-1 contre Southampton et la défaite 1-0 contre Porto. Si Chelsea retourne en Angleterre derrière le score, je ne pense pas que quiconque ait une bonne idée de la façon dont il tentera de se frayer un chemin. Cela étant dit, j’ai Chelsea 1-0 mardi, avec eux qui conservent cet avantage d’une manière ou d’une autre au match retour.