Aperçu technique Halo Infinite ouvert à tous les initiés Xbox ce week-end

343 Secteurs d’activité ouvrira les portes de la Halo infini Aperçu technique multijoueur – ou vol d’essai, ou version bêta – à tous les Xbox Insiders ce week-end.

Cela signifie que vous n’aurez pas besoin d’une invitation spécifique à la version bêta pour obtenir votre jeu de tir de science-fiction ce week-end, bien que vous aurez toujours besoin de l’application Xbox Insider pour accéder au jeu.

Ce nouveau vol d’essai (légèrement) plus ouvert a été annoncé sur le compte Twitter officiel du jeu, où le développeur a exhorté les personnes désireuses d’essayer la dernière incarnation du multijoueur Halo à démarrer le Xbox Insider Hub sur leur tableau de bord et à télécharger le client Halo Infinite via celui-ci. Si vous avez déjà joué à la version bêta ce week-end, vous serez heureux de savoir que vous pouvez utiliser le même client ici.

Comme pour le week-end bêta précédent, le Matchmaking sera disponible quotidiennement en deux sessions, du 10h PT, 13h HE, 18h Royaume-Uni à 14h PT, 15h HE, 22h Royaume-Uni, et de 17h PT, 20h HE, 1h UK à 21h PT, 12h HE, 5h Royaume-Uni.

En termes de contenu, vous pouvez vous attendre à Social Arena (avec une nouvelle carte le 26 septembre), Bot Arena, rotation à trois modes sur la fragmentation, le mode d’entraînement, les exercices d’armes, la personnalisation et la passe de combat. Ce week-end, nous testerons également Big Team Battle – ce mode Halo classique et charmant – afin que vous puissiez vraiment voir à quoi ressembleront les serveurs bondés dans le jeu.

Notre propre Alex Donaldson est déjà assez impressionné par le jeu, notant que « cela a pris quelques jeux, plusieurs années, et sans doute beaucoup trop de temps, mais je pense qu’il est juste de dire que 343 Industries est enfin prêt à livrer un jeu Halo qui peut être à la hauteur de l’héritage des meilleurs de Bungie.” Un grand éloge, en effet !

Après une série de retards, Halo Infinite sortira le 8 décembre sur PC, Xbox One et Xbox Series X/S.