Aperçus des bénéfices des métaux de base : voici à quoi s’attendre

Les producteurs de métaux de base et les mineurs se préparent à publier leurs résultats du troisième trimestre et le secteur devrait afficher de solides flux de trésorerie disponibles. Les mineurs de cuivre devraient en bénéficier en raison du prix moyen du métal de 4,25 $ la livre au cours du trimestre.

Certains thèmes attendus dans les rapports sur les bénéfices des mineurs cette fois-ci incluent l’allocation du capital, les rendements des actionnaires, les projets accélérés et la possibilité de fusion dans l’espace.

Les prix du cuivre génèrent des valorisations attrayantes

Cependant, les mineurs de cuivre seront également confrontés à certains défis, selon les analystes de RBC Marchés des Capitaux Sam Crittenden et Alexander Jackson. Ils s’attendent à ce que l’inflation des coûts et les problèmes avec la chaîne d’approvisionnement en cuivre affectent négativement leurs résultats. L’équipe de RBC a également noté que les prix du cuivre sont restés dans une fourchette autour de 4,25 $ la livre après avoir atteint 4,86 ​​$ la livre à la mi-mai.

Ils s’attendent à ce que les prix du cuivre s’affaiblissent au cours de l’année prochaine et recherchent un prix moyen de 3,75 $ la livre pour 2022 dans un contexte de ralentissement de la demande en Chine en raison de l’augmentation de l’offre. Cependant, l’équipe de RBC a noté que les faibles stocks et les attentes de déficits à moyen terme devraient soutenir les prix du cuivre.

Ils estiment que les valorisations des producteurs nord-américains de métaux de base sont attrayantes après avoir chuté d’environ 30 % depuis la mi-mai, en particulier aux prix au comptant actuels et à un rendement moyen des flux de trésorerie disponibles de 27 %. Ainsi, l’équipe de RBC continue de voir des opportunités dans certains titres de métaux de base.

La force des produits de base pour stimuler l’amélioration des bénéfices

Crittenden et Jackson ont noté que les prix des matières premières ont été élevés et ils s’attendent à ce que ces prix élevés entraînent une amélioration des bénéfices, bien que l’inflation des coûts compensera probablement l’impact positif des prix des matières premières. Les métaux de base ont été mitigés d’un trimestre à l’autre, le cuivre ayant chuté de 3 %, le zinc ayant augmenté de 2 % et le nickel de 10 %. L’or est resté stable avec une baisse de 1%, tandis que l’argent a chuté de 9%.

Les métaux en vrac ont été les plus volatils du groupe, les prix du minerai de fer ayant plongé de 18% d’un trimestre à l’autre et le charbon rencontré ayant grimpé de 89%. L’équipe de RBC s’attend à ce que l’escalade des coûts se poursuive dans le pétrole, avec un WTI en hausse de 6 % d’un trimestre à l’autre et des prix mondiaux de l’acier en hausse par rapport aux niveaux déjà élevés.

Hors de l’univers des métaux de base, ils ont plusieurs noms préférés, dont Ressources en teck (NYSE :TECK), Premier Quantum, Mines Ivanhoé, Exploitation minière de la pierre angulaire, Minéraux HudBay et Fer de champion.

Noms favoris

L’équipe de RBC a déclaré que Teck Resources, qui devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 26 octobre, bénéficiera des prix record du charbon et d’une augmentation de 60 % de la production de cuivre d’ici 2023. Ils ne s’attendent à aucune surprise de la part des société en raison de la récente journée des investisseurs et de la mise à jour des orientations. Cependant, ils s’attendent à voir le début des avantages de la hausse des prix du charbon. Les analystes de RBC fixent le charbon à 226 $ la tonne au troisième trimestre, contre 144 $ la tonne au deuxième.

Ils s’attendent à ce que First Quantum, qui devrait publier son prochain rapport sur les résultats le 26 octobre, génère un solide flux de trésorerie disponible dans le cadre de la montée en puissance de Cobre Panama parmi les 10 premières mines de cuivre. D’autres impacts potentiels sur le rapport sur les bénéfices de First Quantum incluent des modifications du régime fiscal en Zambie, qui pourraient ouvrir la voie à une expansion à Kansanshi et au projet de nickel Enterprise à Sentinel. L’équipe de RBC attend un autre trimestre d’exploitation solide de la société, bien qu’il pourrait être éclipsé par une mise à jour sur les négociations fiscales et de redevances au Panama. Ils ont averti que la réaction pourrait être mitigée ou négative.

Ivanhoe, qui devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 15 novembre, est sur le point de démontrer le potentiel de sa mine de cuivre Kamoa-Kakula. Pendant ce temps, Capstone pourrait voir un catalyseur significatif sous la forme d’un partenariat à Saint-Domingue. Cependant, l’équipe de RBC a également averti que les résultats de Capstone pourraient être affectés négativement par de fortes pluies en Arizona. Capstone devrait publier ses résultats le 26 octobre.

Ils ont ajouté que HudBay, qui devrait publier ses résultats le 4 novembre, se trouve à un point d’inflexion des flux de trésorerie disponibles après avoir terminé ses investissements au Pérou et au Manitoba. Les analystes tablent sur une modeste amélioration des résultats de la société en raison de la montée en puissance de la production d’or en Nouvelle-Bretagne et des contributions de Pampacancha. Cependant, ils attendent un impact plus important de ces facteurs au quatrième trimestre et l’année prochaine.

L’équipe RBC voit un fort potentiel de croissance pour Champion Iron en raison des contributions de la phase deux du projet au milieu de l’année prochaine. Ils s’attendent à un solide trimestre d’exploitation de la société avec une génération de flux de trésorerie disponible positive, bien qu’ils s’attendent à des résultats plus faibles d’un trimestre à l’autre en raison de la baisse des prix du minerai de fer. Champion Iron devrait publier son prochain rapport sur les résultats le 28 octobre.

Autres noms

L’équipe de RBC a déclaré Mining Lundin, qui devrait publier son prochain rapport sur les résultats le 27 octobre, pourrait voir un certain soulagement s’il pouvait informer les investisseurs des améliorations potentielles de son actif Candelaria. Cependant, ils ont averti que les investisseurs pourraient devoir attendre les détails complets jusqu’à ce que la société fournisse sa mise à jour de ses prévisions sur trois ans à la fin du mois prochain.

Ressources de Turquoise Hill (NYSE :CT) devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 11 novembre. L’équipe de RBC a averti que ces résultats pourraient être négatifs car l’entreprise fait face à la fermeture des frontières en Mongolie. De plus, le démarrage de la grotte de blocs est toujours en suspens en attendant les négociations avec le gouvernement.

Guerrier rencontré du charbon (NYSE :HCC) Le syndicat est toujours en grève, mais les analystes de RBC pensent que le récent règlement à la mine voisine de Shoal Creek pourrait conduire à une résolution de la grève de six mois. Ils s’attendent à de solides résultats de la société en raison des prix du charbon atteints beaucoup plus élevés, bien qu’ils aient averti qu’il pourrait y avoir un retard dans la réalisation des prix plus élevés. Warrior Met Coal devrait publier ses résultats le 2 novembre.

Minerai de fer du Labrador devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 4 novembre. L’équipe de RBC s’attend à une réaction neutre à ces résultats, qu’elle s’attend à augmenter séquentiellement en raison de volumes de ventes plus élevés. Cependant, ils ont déclaré que cela pourrait être partiellement compensé par la baisse des prix du minerai de fer.

