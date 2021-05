Aperçus et prévisions du samedi

Par une rare coïncidence, ce samedi et dans deux combats différents, nous sommes encouragés par l’attente de ceux qui ne vont pas comme favoris: Jorge Linares et Nonito Donaire. Le Vénézuélien de 35 ans tente une fois de plus, cette fois contre le champion régulier des poids légers WBC Devin Haney.

Nonito Donaire à 38 ans a une nouvelle fois un engagement risqué et très difficile face à la Française d’origine marocaine, Nordine Oubaali, championne des poids coq WBC qui affronte sa troisième défense.

À quel genre de boxe faut-il s’attendre de chacun des protagonistes? Quels combats verrons-nous et quelles sont les prédictions pour chacun? Les réponses sont dans la vidéo.