Aperçus et pronostics des quarts de finale du Mondial 2021

Plongez en profondeur dans le premier tour des matchs de la phase à élimination directe du Mondial 2021.

Après des semaines de compétition, le championnat du monde LoL 2021 a atteint sa phase éliminatoire du Main Event. Les 22 équipes qui ont participé au tournoi ont été réduites à seulement huit. Désormais, le format meilleur des cinq entre en jeu, donnant à ceux qui restent la chance de vraiment briller et de montrer leur éclat lors du plus grand événement de l’année.

Les quarts de finale commencent ce week-end avec quatre affrontements incroyables qui offriront à coup sûr des jeux de la plus haute qualité. Mais comment se passeront les affrontements ? Et qui sont les favoris pour gagner chaque match ? Tout peut arriver aux Mondiaux, et avec leurs propres rêves et les espoirs de leurs régions sur leurs épaules, chacune de ces équipes sera prête à tout donner lors de ces premiers matchs cruciaux !

T1 contre Hanwha Life Esports

Photo de Lance Skundrich/Riot Games.

Le premier match du week-end oppose deux des quatre équipes du LCK, T1 et Hanwha Life Esports. Bien qu’il s’agisse d’un affrontement entre deux équipes coréennes, c’est un match plus excitant que la plupart pourraient l’être. Ces deux équipes étaient considérées comme plutôt bonnes avant le Mondial 2021, mais pas au niveau, disons, de DAMWON. Cependant, leurs performances jusqu’à présent ont vraiment été de classe mondiale. Il semble que T1 et Hanwha aient tous les deux trouvé leur rythme et prouvé qu’ils étaient de vrais concurrents, comme l’est DAMWON, bien qu’à des degrés différents peut-être.

En pensant à ce match, il est impossible de ne pas se concentrer sur la voie médiane. Le GOAT Lee « Faker » Sang-hyeok contre le légendaire Jeong « Chovy » Ji-hoon. Ces deux joueurs, évidemment, sont connus dans le monde entier pour être les meilleurs mid laners du monde. Bien qu’il y en ait d’autres dans cette conversation, Faker et Chovy font des offres solides pour eux-mêmes et sont essentiels au succès de leurs équipes. Peu importe ce qui se passe, la voie médiane sera certainement un régal explosif à regarder.

D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, T1 est probablement le favori pour ce match. Bien que Hanwha ait l’air bien jusqu’à présent, T1 a un début de match dévastateur que de nombreuses équipes ne peuvent pas suivre. Et les niveaux de compétence individuels de leur équipe l’emportent sur ceux de Hanwha, qui dépendent beaucoup de Chovy et de l’ADC Kim « Deft » Hyuk-kyu. Parallèlement à cela, la compétition de T1 était un peu plus difficile, car ils ont même renversé les géants de la LPL EDG pour remporter la première place de leur groupe, tandis que Hanwha a eu relativement plus de facilité à seulement battre le PSG Talon et un Fnatic fracturé. Tout bien considéré, ce match pourrait facilement aller 3-1 en faveur du T1. Hanwha ne tombera pas facilement, mais T1 devrait pouvoir renverser ses frères LCK sans trop de problèmes.

Royal Never Give Up contre Edward Gaming

Photo de Lance Skundrich/Riot Games.

Le deuxième match est une autre revanche régionale, entre le RNG de la LPL et EDG. Étant originaires de la LPL, une région que beaucoup considèrent comme la meilleure région du monde, du moins avant le début des Mondiaux et que la Corée ne bouleverse un peu le panier des pommes, les deux équipes ont de grandes attentes sur leurs épaules. Surtout avec FunPlus Phoenix qui fait une sortie anticipée des Mondiaux 2021. Il est regrettable qu’ils soient du même côté de la fourchette, et dans le premier match ensemble aussi, car un seul d’entre eux sera en mesure de porter les ambitions de sa région pour un autre Monde. Victoire du championnat.

L’un des matchs les plus intéressants à considérer ici sera entre les duos de la voie du bas, en particulier dans le match AD Carry. Chen « GALA » Wei de RNG suit son prédécesseur Jian « Uzi » Zi-Hao en tant que joueur vedette de l’organisation, tandis que Park « Viper » Do-hyeon a été absolument schtroumpfé aux Mondiaux dans de nombreux jeux d’EDG. Il ne fait aucun doute qu’il y aura une tonne d’action dans la voie du bas dans cette série. Et si l’un de ces deux joueurs prend de l’avance, c’est GG.

Avant même le début des Mondiaux 2021, RNG et EDG étaient considérés comme les favoris du tournoi. Et les deux le sont toujours, ce qui signifie que ce sera un banger absolu à regarder. Cependant, cela en fait un match très difficile à prédire car ils sont assez similaires en niveau de puissance. Cela pourrait certainement aller en faveur de l’une ou l’autre équipe, mais une prédiction décente serait une victoire 3-2 pour EDG.

DAMWON KIA contre MAD Lions

Photo de Lance Skundrich/Riot Games.

En bas de la fourchette se trouve un affrontement franchement inquiétant entre le DAMWON KIA du LCK et les MAD Lions du LEC. Les champions du monde en titre DWG KIA sont là pour se qualifier pour les finales, pas de si et ni de mais. Avec une course invaincue en phase de groupes, c’est clair à voir. De l’autre côté de la Faille se trouvent les espoirs européens MAD Lions, qui ont montré une forme magnifique lors des finales LEC mais n’ont pas eu la même étincelle aux championnats du monde jusqu’à présent. Pour être juste, ils sont sortis de leur groupe, ce qui signifie qu’ils ne sont pas en reste. Mais peuvent-ils vraiment s’en prendre aux rois ?

C’est difficile à dire, mais s’il y avait un moyen, ce pourrait être par la voie du haut. Venant de FPX l’année dernière, Kim « Khan » Dong-ha est un joueur que certains pourraient dire maudit, rejoignant des équipes de championnat du monde puis ne remportant pas lui-même les championnats du monde. Bien qu’il ne soit pas contesté qu’il est un joueur fantastique, il n’est généralement pas le point focal de son équipe. Pour cette raison, cela donne à İrfan Berk « Armut » Tükek de MAD une opportunité distincte. Armut est connu pour être un laner fort et avoir des contre-choix uniques, notamment le Wukong, et peut être une menace s’il est mis dans un match avantageux. Si quoi que ce soit, cela peut être un moyen pour MAD d’avoir un effet de levier dans la série.

Mais en fin de compte, cela ressemble à une série déséquilibrée. Malheureusement pour les fans européens, DWG KIA ressemble tout simplement à une ligue au-dessus de MAD. Il y a certainement une chance pour un bouleversement, et MAD peut probablement au moins remporter un match contre DWG KIA, mais la prédiction est une victoire 3-1 pour DAMWON.

Gen.G vs Cloud9

Photo de Lance Skundrich/Riot Games.

Le dernier mais non le moindre est le Gen.G du LCK par rapport au Cloud9 du LCS. À la sortie de la phase de groupes, beaucoup considéraient que Gen.G était la graine la plus faible du Pool One et Cloud9 comme la graine la plus imprévisible du Pool Two. C’est donc amusant que ces deux équipes aient voulu que l’autre s’affronte, et c’est exactement ce qu’elles ont obtenu. Jusqu’à présent dans ce championnat du monde, aucune de ces équipes ne s’est rendue en quarts de finale sans difficulté. Gen.G a un peu vacillé dans le groupe D mais a récupéré dans les bris d’égalité de la dernière journée. Pendant ce temps, Cloud9 a commencé avec une fiche de 0-3 et a dû faire un miracle pour arriver ici. Dans cet esprit, qui peut passer à l’étape suivante ?

Cette question sera répondue par qui est le jungler qui intensifie ce jour-là. Kim « Clid » Tae-min de Gen.G et Robert « Blaber » Huang de C9 ont tous deux joué un rôle déterminant dans les victoires de leurs équipes cette année. Bien sûr, aucune de ces équipes ne manque de puissance de star. Mais le match dans la jungle peut faire basculer cette série fortement. Lorsque Clid ou Blaber sont devant, ce sont des monstres absolus et prennent le contrôle des jeux. D’un autre côté, s’ils sont en retard, ils sont pour le moins sujets à des jeux douteux. Pour cette raison, les deux équipes devront sérieusement se concentrer sur ce match dans la jungle.

Pour conclure, Gen.G vs Cloud9 devrait être une série intéressante à coup sûr. On a l’impression que cela peut aller dans les deux sens, et la forme sur laquelle Cloud9 entrera décidera dans quel sens il ira. Ils ont eu une année mouvementée, avec des hauts très élevés et des bas très bas. C’est un peu un coinflip, mais la pièce pourrait bien basculer en leur faveur lundi. Cela dit, la prédiction légèrement alimentée par l’hopium NA sera une victoire 3-2 stressante pour Cloud9.