Aperçus Twitter à venir Options d’affichage NFT pour les images de profil

Après avoir partagé un premier aperçu de son option d’affichage NFT à venir le mois dernier, Twitter a maintenant partagé un nouvel aperçu de son processus de présentation NFT en cours de développement, qui permettra éventuellement aux utilisateurs de Twitter de partager leurs NFT avec une connexion directe avec le statut de propriété de chacun. .

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, publié par l’ingénieur Twitter Ethan Sutin, le nouveau processus d’affichage Twitter NFT permettra aux utilisateurs de connecter leurs détails NFT dans leur flux d’images, ce qui permettra ensuite aux visiteurs du profil de rechercher les informations sur n’importe quel NFT que vous utilisez. , offrant une assurance directe de propriété et s’appuyant sur le mouvement NFT en plein essor.

Ce qui, parfois déroutant, augmente rapidement, les gens «investissant» des milliers, voire des millions de dollars dans des dessins fixes qui ne ressemblent pas vraiment à de l’art au sens traditionnel du terme.

En toute honnêteté et transparence, je ne comprends pas vraiment tout le truc NFT.

Je veux dire, je comprends le concept, et je comprends les opportunités qu’ils peuvent créer pour les artistes numériques, et l’expansion de l’investissement dans l’art, qui pourrait finir par fournir une bouée de sauvetage pour de nombreux créateurs qui cherchent à passer plus de temps sur leur métier.

Mais quand je vois que cette image d’un singe de bande dessinée s’est vendue pour l’équivalent de 3,4 millions de dollars, ça me fait un peu mal à la tête.

Il s’agit d’un NFT rare de la collection Bored Ape Yacht Club – rare car le singe est en or, et il n’y a apparemment pas beaucoup de singes dans cette variante de couleur.

Mais ce n’est qu’une image, non ? Et vraiment, pas très bon, d’un point de vue artisanal. Il ne s’agit pas de dénigrer les artistes impliqués, mais si l’on considère ce qui est traditionnellement considéré comme des beaux-arts qui coûteraient si cher, et les coups de pinceau et les techniques soigneux utilisés pour créer ces images intemporelles – le temps et les efforts nécessaires à la peinture, disons, la Joconde ou les nénuphars de Monet. En comparaison, cette image dessinée à la main ne correspond pas vraiment. Droit?

Bien sûr, l’art est subjectif, et qu’un individu aime ou non une pièce n’a pas d’importance, car tant qu’il y a une ou des personnes prêtes à payer pour cela, la valeur est ce que le marché dicte. Mais je vois cela avec la plupart de ces images NFT, du point de vue de l’artisanat, qu’elles ne sont pas beaucoup mieux que ce qu’un adolescent pourrait griffonner sur son bloc-notes lorsqu’il s’ennuie en classe.

Cela fait peut-être partie de l’attrait en soi, mais j’ai du mal à imaginer que dans dix ou vingt ans, ces œuvres seront encore très appréciées, ce qui rend l’élément « investissement » discutable dans mon esprit.

L’autre aspect qui peut prêter à confusion est la propriété NFT – comment « possédez-vous » une œuvre d’art numérique que n’importe qui peut réutiliser ou repartager, avec un recours juridique limité ?

Pour les peintures et l’art physique, vous avez la pièce réelle, la toile que l’artiste a touchée et travaillée, et il n’y en a qu’une qui existe. Mais pour l’art numérique, il n’y a pas de copie physique, donc vous « possédez » cette pièce et moi, par exemple, posséder un faux n’est en fait pas différent du tout, il n’y a pas de différenciation dans ce qu’est réellement l’œuvre d’art (bien que selon l’achat accord, le propriétaire peut être en mesure d’arrêter les reproductions).

C’est un aspect que le nouvel affichage NFT de Twitter pourrait aider à résoudre – en fournissant tous les détails de chaque NFT, les utilisateurs ne pourraient techniquement afficher que l’art qu’ils possèdent officiellement, ou ce serait totalement transparent dans le cas où ils ne le feraient pas. . C’est sans doute l’élément le plus important de ce nouveau projet, et cela pourrait aider à garantir que les artistes soient payés pour leur travail, et l’utilisation de celui-ci, en exposant ceux qui cherchent à le truquer pour la crédibilité de la communauté NFT.

Ce qui est une chose réelle. Le mouvement NFT s’empare progressivement des médias sociaux, et à mesure que de plus en plus d’images de profil passent à des représentations caricaturales, de formes diverses, il vaut vraiment la peine que les plateformes elles-mêmes examinent comment elles peuvent au mieux faciliter cela et alimenter un engagement accru pour se pencher sur le prochain grand changement artistique.

Quels NFT sont définitivement, que je les reçoive ou non. La maison d’art respectée Southeby’s a déjà fait des NFT un objectif clé, et à mesure que de plus en plus de collectionneurs s’impliquent dans la communauté NFT, le mouvement continue de croître et semble prêt à devenir beaucoup plus grand à mesure que nous entrons dans le métavers.

En tant que tel, le nouveau projet NFT de Twitter est logique – et même si je ne sais pas si je comprendrai jamais pourquoi les gens paient des centaines de milliers de dollars pour des images comme ce perroquet dessiné à la main par Gary Vaynerchuck.

Par exemple, qui a ce genre d’argent et cela prendra-t-il vraiment de la valeur ?

Indépendamment de mes réticences, il y a clairement une opportunité importante ici, qui pourrait déclencher de toutes nouvelles opportunités d’engagement et de croissance dans les applications sociales.