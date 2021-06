Aperribay dit que la menace d’Isak n’est pas Dortmund, mais d’autres clubs

in

17/06/2021

Le à 18h00 CEST

.

Le président de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, a avancé qu’il n’y aurait pas de problèmes avec le Borussia Dortmund à cause d’Alexander Isak, bien qu’il puisse y avoir des problèmes avec d’autres clubs “s’ils arrivent à payer plusieurs millions”, pour lesquels il a prédit “un long été”.

Aperribay est intervenu ce jeudi dans le Gipuzkoa Business Forum organisé par ‘El Diario Vasco’, dans lequel il a exposé le travail effectué dans le club et a répondu aux questions actuelles, telles que celles liées à la création de l’équipe.

Il a évoqué la situation de l’attaquant suédois, sur lequel le Borussia Dortmund, son club d’origine, a un avantage sur le marché, car il pourrait le signer – oui Isak veut revenir – pour 30 millions d’euros, tandis que la clause de rachat pour le reste des clubs s’élève à 70 millions.

Cependant, le président de Txuriurdin a assuré que le Real était en pourparlers avec le club allemand pour connaître sa disposition, sur laquelle il s’est dit serein, pas en raison de l’intérêt éventuel que le joueur suédois pourrait susciter dans d’autres clubs.

Le président a avancé que l’été peut être long en termes d’incorporations et de départs, bien qu'”il ne s’attende pas à ce que des joueurs importants de l’équipe partent”, a recueilli ‘El Diario Vasco’.

Afin de Aperribay, le but est de conserver Isak Compte tenu des difficultés qu’il y aurait à trouver un joueur similaire, alors que sur l’avenir du Belge Adnan Januzaj il n’a pas donné plus de nouvelles et s’est limité à indiquer qu’il a un contrat jusqu’en 2022.

D’un autre côté, il y a des conversations ouvertes pour incorporer un gardien de but, un défenseur et “un ailier” pour aider à maintenir l’idée du jeu de l’équipe, bien que “pas chaud”, a-t-il rapporté.