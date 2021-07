Aperribay dit que Willian José ne sortira peut-être pas en été

14/07/2021 à 21:09 CEST

.

Le président de la Royal Society, Jokin Aperribay, a qualifié de “non correctes” les déclarations de l’attaquant Willian José, dans lequel il a exprimé son désir de quitter Saint-Sébastien et n’exclut pas maintenant qu’il continuera au club la saison prochaine.

“Je ne les ai pas lus mais ils m’ont commenté et je suis avec lui. Il l’est depuis 2016 et toute sa carrière au club n’est pas affectée par certaines déclarations qu’il a faites maintenant“Aperribay a déclaré cet après-midi lors de la présentation du gardien australien Matthew Ryan et a révélé que le Brésilien “pourrait partir en 2020, mais le Real a décidé qu’ils voulaient atteindre certains objectifs et comme nous n’avons pas vu de remplaçant nous avons dit non”.

Il a demandé de “tourner la page” de la polémique avec le joueur brésilien, Avec qui il a parlé personnellement et dont il ne sait pas s’il “continuera le 31 août dans l’équipe, mais maintenant il doit se donner comme un de plus et il peut parfaitement être là à la fin de l’été”.

Il a également assuré que “pas de précipitation” pour mettre en place le modèle de la prochaine campagne, tant dans les départs que dans les arrivées, et a rappelé qu’avec plusieurs joueurs qui manqueront la pré-saison –Oyarzabal, Zubimendi, Mikel Merino ou Alex Isak– le club “est calme” pour prendre une décision.

D’autre part, Aperribay a salué la seule signature hors académie faite par le Real, le gardien Matt Ryan, qui, lors de sa première apparition publique, a affirmé se sentir très satisfait dans la capitale du Gipuzkoan et a révélé l’intérêt d’autres équipes, comme Villarreal, pour son situation, tout en proposant d’aider dans une saison avec des “objectifs ambitieux”.

“On ne va rien gagner à se détester, car l’équipe est plus importante que le niveau individuel et j’arrive à soutenir tout le monde et à penser positivement.», a déclaré l’ancien gardien de Brighton & Hove Albion et Valence, qui a signé pour 2 ans avec l’option d’un troisième en fonction des objectifs, comme l’a révélé Aperribay.

“On parle avec Brighton et en fonction des réalisations futures il y aura des variables. On ne peut pas dire les conditions mais elles sont similaires à celles qui ont été publiées”, a admis le président réaliste, acceptant un montant à payer qui avoisine le million d’euros si c’est qu’ils remplissent les objectifs fixés dans le contrat.