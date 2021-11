Apex Legends a besoin d’un nouveau personnage de support

Tous les personnages d’Apex Legends sont divisés en quatre classes : offensive, défensive, de reconnaissance ou de soutien. Avec Ash arrivant à Apex Legends dans la saison 11: Escape, le jeu de bataille royale obtient une autre légende offensive, portant le nombre total de personnages jouables à 19. Sur les 19, huit sont des personnages offensifs, quatre sont défensifs, cinq sont de reconnaissance et deux sont le soutien. Apex Legends a besoin d’une nouvelle légende de support.

La classe de support était à l’origine la plus difficile des classes d’Apex Legends à définir. Au lancement, les deux légendes de soutien d’Apex Legends étaient Lifeline et Pathfinder, ce qui impliquait que les personnages de soutien étaient des légendes dotées de capacités destinées à aider leurs alliés, Lifeline en tant que guérisseur résident et Pathfinder aidant les gens à se déplacer sur la carte. Mais plusieurs légendes ont pu faire ce que Pathfinder peut faire, et des questions ont donc surgi dans la communauté quant à savoir pourquoi il a été classé comme légende de soutien et non, par exemple, Wraith ou Octane.

Ce problème a finalement été résolu dans la saison 4 : Assimilation et la saison 5 : La faveur de la fortune. Dans la saison 4, Pathfinder a été changé en reconnaissance, correspondant à Bloodhound et Crypto en tant que collecteur d’informations. Ensuite, dans la saison 5, Loba a été ajoutée au jeu en tant que nouvelle deuxième légende de support, solidifiant enfin la classe dans ce qu’elle est aujourd’hui – des personnages avec au moins deux capacités qui leur permettent d’aider leurs alliés à sécuriser le butin et/ou la guérison. Lifeline le fait avec son drone de guérison DOC et son forfait de soins, tandis que Loba remplit son rôle de classe avec Eye for Quality et Black Market Boutique.

Ni Lifeline ni Loba ne sont les choix les plus populaires, ce qui a beaucoup de sens, étant donné que la méta d’Apex Legends penche vers un jeu agressif. Les trois autres classes soutiennent ouvertement cette méta avec une action directe – les légendes offensives ont des capacités qui les aident au combat, les légendes défensives peuvent protéger leurs escouades assez longtemps pour reprendre l’offensive et les légendes de reconnaissance peuvent mener leurs alliés vers de nouveaux ennemis à tuer. .

Mais les légendes de support sont également importantes pour cette méta, si indirectement, car elles résolvent le problème du loup solitaire. L’aspect le plus important pour gagner dans Apex Legends (autre que les compétences) est le travail d’équipe. Une équipe de trois personnes soudées est généralement plus dangereuse qu’un joueur exceptionnel (encore une fois, l’habileté joue un rôle ici – un bon travail d’équipe n’est pas une garantie automatique). Mais toutes les légendes n’ont pas des capacités propices au maintien de ce travail d’équipe. Tout le monde a joué avec un Octane qui a laissé son équipe dans la poussière au moins une fois. Parfois, c’est intentionnel de la part d’Octane, mais cela peut aussi facilement arriver par accident, étant donné que son Stim le rend régulièrement beaucoup plus rapide que presque toutes les autres légendes.

Il existe plusieurs légendes qui possèdent des capacités qui peuvent accidentellement encourager même les meilleurs joueurs à s’éloigner trop du groupe. Octane est le plus gros contrevenant, mais Wattson et Crypto peuvent trop souvent être pris au piège dans la mise en place de défenses ou le repérage d’une zone au point de prendre du retard sur leurs alliés. Pathfinder et Wraith ont des capacités de mouvement qui peuvent parfois vous permettre de quitter le groupe en toute sécurité (une utilisation rapide de leur tactique pourrait potentiellement vous éviter tout problème que vous trouverez). Et un Bloodhound ou un Seer qui découvre la piste de l’ennemi peut errer sans informer immédiatement ses alliés de l’endroit où ils vont. Et au-delà de cela, l’appel à trouver un bon butin peut parfois amener n’importe qui, quel que soit le personnage qu’il joue, à se séparer afin que personne ne se batte pour les mêmes objets.

Les légendes de support résolvent ce problème. Bien que leur objectif décrit soit d’aider l’équipe à acquérir du butin et à se soigner, le rôle sous-jacent – peut-être même involontaire – de la légende du support est de rassembler les escouades. Si votre équipe a terminé un gros combat et que quelques personnes commencent déjà à s’éloigner alors que quelqu’un veut toujours fouiller dans le cimetière des boîtes de mort à la recherche de butin, peu de choses inciteront tout le monde à arrêter ce qu’ils font et à se blottir comme une bouée de sauvetage jetant son drone de guérison DOC pour une santé gratuite. De même, une escouade répartie sur un grand point de repère arrêtera généralement ce qu’elle fait pour se rassembler et piller dans un colis de soins ou une boutique du marché noir.

C’est un énorme avantage caché pour soutenir les légendes. Bien sûr, ils soutiennent leurs alliés, mais ce qu’ils soutiennent vraiment, c’est le concept de travail d’équipe. Un bon joueur qui utilise correctement Lifeline et Loba utilisera régulièrement ses capacités et gardera son équipe ensemble, s’assurant que les trois membres peuvent répondre aux menaces en équipe.

Peu importe où Loba installe sa boutique du marché noir, cela oblige presque toujours ses coéquipiers à se réunir pour l’utiliser.

La saison 11 marque la sixième saison depuis que nous avons une nouvelle légende de support. Il n’y en a pas eu d’autre depuis l’ajout de Loba. Mais nous avons besoin de plus de légendes de soutien ; nous avons besoin de plus de personnages qui ont des capacités avec l’effet sous-jacent de rassembler une équipe. L’année 3 a vu l’ajout de quatre nouvelles légendes – Fuse, Valkyrie, Seer et Ash – qui peuvent toutes fonctionner en solo et ne possèdent pas de capacités utiles pour encourager les équipes à se regrouper entre les combats. Et vous pouvez certainement voir leur ajout commencer à fausser le processus de réflexion de certains joueurs, car de plus en plus de gens poussent agressivement l’attaque par eux-mêmes et s’attendent simplement à ce que leur équipe suive, ou essaient de piller par eux-mêmes en espérant que leurs capacités les sortira d’un bourrage si nécessaire.

Il y a tellement de personnages offensifs, défensifs et de reconnaissance dans le jeu. Malgré leur importance, les légendes de soutien sont plus nombreuses que toutes les autres classes, au point que les chances qu’une équipe en ait une sont assez faibles. J’espère que Respawn augmentera le nombre de légendes de support, comme il l’a fait autrefois avec recon, la plus petite classe précédente – cette classe a commencé avec une légende (Bloodhound) et est maintenant la deuxième plus grande classe du jeu. Les légendes que nous avons eues ces dernières saisons ont toutes été merveilleuses, mais elles sont toutes conçues pour jouer de manière agressive par vous-même. Il est temps pour une nouvelle légende du support, ne serait-ce que pour équilibrer la balance vers un jeu axé sur l’équipe.

