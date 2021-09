in

Une fonctionnalité cachée dont nous ne sommes pas au courant ?

Apex Legends est un jeu de bataille royale unique dans le domaine des jeux multijoueurs. Le jeu est sorti en 2019 et a rapidement gagné en popularité en raison de ses diverses capacités de personnage, de ses mécanismes de jeu rapides et de ses histoires intéressantes.

Outre ces fonctionnalités incroyables, l’aspect unique d’Apex Legends qui se démarque des autres jeux de bataille royale est l’approche en équipe en trio.

Contrairement à d’autres jeux de bataille royale, Apex Legends dépend fortement de la composition de l’équipe et des stratégies d’équipe. Si vous voulez effacer une équipe campant à l’intérieur d’une maison, tous vos coéquipiers doivent utiliser leurs capacités et élaborer des stratégies pour obtenir ces éliminations. La même règle s’applique si vous êtes poussé par une équipe. Vous devez communiquer avec vos coéquipiers et contrer l’agressivité de l’équipe adverse.

Maintenant, une question qui se pose dans l’esprit de tout le monde est la suivante : un jeu axé sur l’équipe comme Apex Legends a-t-il un mode écran partagé ?

Un mode écran partagé rendrait l’expérience beaucoup plus facile car vous et vos coéquipiers seriez toujours dans le champ de vision de l’autre. Cela vous aiderait à suivre les positions de chacun et à prendre des décisions stratégiques au lieu de vous fier uniquement à des appels verbaux.

Apex Legends a-t-il un mode écran partagé ?

Apex Legends n’a pas de mode écran partagé même en 2021, deux ans après sa sortie. De nombreux fans occasionnels seraient satisfaits de la fonctionnalité demandée, qui n’est pas disponible pour le moment.

Je souhaite que les légendes d’apex sortent avec un écran partagé – Démon Delano (@virtualkrow97) 4 septembre 2019

Apex Legends aura-t-il un mode écran partagé ?

Apex Legends est un jeu très gourmand en GPU. Le jeu nécessite un GPU puissant même pour plafonner le jeu à 144 images par seconde de manière cohérente. Avec une demande aussi élevée, l’introduction du mode écran partagé ferait encore monter en flèche les besoins en GPU. Ce n’est tout simplement pas une approche réalisable du point de vue du consommateur.

Si @PlayApex apporte un écran partagé, ça va changer la donne ❌🧢 – (@ysfllm) 1er janvier 2020

En conclusion, Apex Legends n’obtiendra probablement jamais de capacités d’écran partagé en raison des tendances actuelles du jeu et de ses exigences graphiques élevées. Cependant, vous ne savez jamais quand les développeurs de Respawn Entertainment pourraient décider de nous surprendre en proposant la fonctionnalité très demandée.

