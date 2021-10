Apex Legends a un nouveau compagnon de rat, mais ne demandez pas son nom

Capture d’écran : Respawn Entertainment

La semaine dernière, les gens de Respawn ont annoncé que l’antagoniste de Titanfall 2, Ash, serait le prochain personnage à rejoindre la liste d’Apex Legends, avec son adorable acolyte de rat. Le nom du rat ? Eh bien, c’est compliqué.

L’animateur principal d’Apex Legends, Moy Parra, a écrit hier sur Twitter que son département avait spécifiquement demandé que le rat d’Ash reste anonyme afin qu’ils puissent décrire correctement sa relation avec le rongeur à fourrure.

Contrairement aux autres acolytes d’Apex Legends – le corbeau Artur de Bloodhound, le drone DOC de Lifeline et le minigun mobile Sheila de Rampart, pour n’en nommer que quelques-uns – l’équipe pensait que le comportement froid d’Ash signifiait qu’elle n’aurait aucun penchant particulier pour le rat et qu’elle ne voulait pas devenir trop attachés à eux-mêmes.

« Alors que nous animions cette petite créature, nous avons décidé de ne pas la nommer en interne afin de ne pas commencer accidentellement à en prendre soin et que cela saigne à travers notre travail alors que nous proposions des idées pour Ash », a expliqué Parra. « Oui! Les animateurs pensent à ces choses.

« Le rat de Ash sert cependant un objectif important », a ajouté Parra dans un tweet de suivi. « Cela nous a permis de montrer un peu d’humanité du personnage, sans compromettre le personnage lui-même. Ironiquement, c’est le rat qui montre le côté le plus chaleureux/humain, le côté qu’Ash elle-même ne montrera jamais !

Dans la tradition de Titanfall, Ash était autrefois le Dr Ashleigh Reid, un pilote d’élite dont le cerveau a été implanté dans un corps robotique Simulacrum (pensez à son compatriote Apex Legends, Revenant plutôt qu’à l’adorable goofball Pathfinder) après sa mort dans un malheureux accident. Maintenant, Ash opère derrière une psyché fracturée, les aspects froids et calculateurs de l’esprit du Dr Reid occupant le devant de la scène tandis que les aspects les plus humains de sa personnalité luttent pour faire surface.

Bien sûr, ce n’est pas parce qu’Ash n’aime pas ouvertement son rat que les fans ne sont pas libres de trouver leurs propres noms pour la petite tarte mignonne, un peu de construction du monde communautaire que Parra encourage ouvertement.

« Ash n’est jamais cruelle envers son rat, juste neutre, et elle ne l’appellerait certainement pas, alors nous non plus », a déclaré Parra, concluant son fil Twitter. « C’était un nouveau défi pour nous car nous aimons montrer de l’affection à nos acolytes, mais c’était rafraîchissant de l’animer de cette façon et de rester fidèle à Ash de toutes les manières possibles. »