Apex Legends a vu “bien plus” 12 millions d’utilisateurs actifs par semaine au cours de la saison 8

Battle royale hit Apex Legends attirait environ 12 millions de personnes chaque semaine entre février et mai.

C’est selon le PDG d’EA, Andrew Wilson, qui a déclaré aux investisseurs – comme l’a rapporté Seeking Alpha – que le jeu comptait plus de 12 millions d’utilisateurs actifs par semaine pour sa huitième saison de contenu. Cela s’est déroulé du 2 février au 4 mai.

L’exécutif a déclaré que ce niveau d’engagement était le plus élevé qu’Apex Legends ait connu depuis sa première saison, qui s’est déroulée entre mars et juin 2019. Wilson a également déclaré que le jeu connaît une “croissance explosive” en Asie, en particulier au Japon, ces derniers temps. mois.

EA estime également que le jeu rapportera 750 millions de dollars de réservations nettes au cours de l’exercice 2021/22, soit une augmentation d’environ 20% d’une année sur l’autre.

“Apex Legends est l’un des jeux les plus réussis sur le marché aujourd’hui”, a déclaré Wilson.

«Nous avons maintenant plus de 100 millions de joueurs uniques dans le jeu sur console et PC, avec une augmentation de l’engagement des joueurs dans le monde à des niveaux incroyables tout au long de l’année dernière et nous prévoyons une croissance continue. La saison 8 a vu bien plus de 12 millions d’utilisateurs actifs par semaine, le plus haut des niveaux que nous avons vus depuis la saison 1 en 2019. Nous constatons également une croissance explosive pour Apex en Asie, en particulier au Japon où elle a considérablement augmenté au cours des trois derniers trimestres. “

Apex Legends a attiré plus de 100 millions de personnes depuis son lancement en février 2019. Le jeu est arrivé sur Steam en novembre 2020, avec la dernière mise à jour de contenu – Season Nine – aidant le titre à attirer 291000 utilisateurs simultanés sur la plate-forme. Au moment de la rédaction de cet article, le record d’utilisateurs simultanés sur Steam est de 330879, selon Steam Charts.

