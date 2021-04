Apex Legends arrive sur Android et iOS

Respawn et EA ont dévoilé Apex Legends Mobile pour Android et iOS.Le titre Battle Royale propose des pays et des “ optimisations ” tactiles.Une version bêta commence fin avril pour l’Inde et les Philippines, avec un plus grand nombre de joueurs qui y auront accès plus tard.

Les tireurs de bataille royale mobile comme Fortnite et PUBG Mobile ont maintenant un autre rival majeur. Respawn et EA ont présenté Apex Legends Mobile, une version compatible avec les téléphones du dernier jeu basé sur Titanfall pour Android et iOS.

Le développeur était timide sur tous les détails de la différence entre Apex Legends Mobile et ses homologues sur console et PC. Cependant, Chad Grenier de Respawn a promis des commandes d’écran tactile spécialement conçues et des «optimisations réfléchies» pour les petits écrans. Ce serait nouveau, mais «fidèle à l’original», a-t-il déclaré.

Le jeu restera gratuit, sans objets payants offrant un avantage sur les joueurs rivaux. Vous pouvez vous attendre à des Battle Pass, des cosmétiques et des objets à débloquer uniques. Ne vous attendez pas à rivaliser avec d’autres plates-formes utilisant Apex Legends Mobile, cependant. Comme il est spécialement conçu pour les mobiles, vous ne trouverez pas de jeu croisé avec des joueurs sur console ou sur PC.

Grenier a également noté que Respawn disposait d’une équipe interne travaillant sur Apex Legends Mobile en collaboration avec «d’autres partenaires». Ce n’est pas un projet complètement externalisé comme certaines adaptations, en d’autres termes.

Vous n’aurez peut-être pas à attendre longtemps pour jouer, selon l’endroit où vous vivez. Les bêtas régionaux commencent fin avril, lorsque «quelques milliers» de joueurs Android en Inde et aux Philippines auront un accès anticipé à Apex Legends Mobile. Plus de régions, plus de joueurs et d’utilisateurs iOS auront accès tout au long de 2021.

Il s’agit d’un lancement potentiellement énorme pour le monde mobile. Apex Legends a été le pionnier de quelques fonctionnalités désormais courantes dans les jeux de bataille royale (comme la réanimation de coéquipiers morts), et il a connu une croissance constante qui l’a aidé à atteindre 100 millions de joueurs au total plus tôt en avril – confortablement au-dessus de Call of Duty: Warzone 75 millions. Le lancement d’Apex Legends Mobile intervient juste lorsqu’il y a beaucoup d’intérêt et pourrait l’aider à devenir un titre encore plus grand en atteignant des personnes qui auparavant ne pouvaient pas jouer.