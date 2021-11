Apex Legends Ash : Lancement de tous les skins légendaires

Apex Legends Saison 11 : Escape est désormais disponible sur toutes les plateformes, avec la nouvelle carte Storm Front et la nouvelle légende offensive Ash. Comme au début des saisons précédentes, il y a une tonne de nouveaux objets disponibles dans le jeu, principalement à partir du nouveau pass de combat et de tous les objets à débloquer disponibles pour la nouvelle légende.

Comme d’autres légendes, Ash a été lancé avec quatre skins légendaires disponibles dans le jeu de base. Ces quatre skins ont désormais une chance d’apparaître dans les packs Apex ou peuvent être fabriqués avec 1 200 matériaux de fabrication. Comme les autres skins légendaires du jeu de base, ces skins ne peuvent pas être achetés directement avec des pièces Apex, à moins qu’ils ne soient présentés dans le magasin pour cette semaine. Un cinquième skin légendaire est également disponible pour Ash dans le cadre de son pack de lancement.

Galerie

Pour les skins légendaires de base d’Ash, les skins Fallen Angel et Chaotic Emerald accentuent les caractéristiques robotiques d’Ash avec un flair royal, en ajoutant des épaules et des cuisses pointues massives. La peau Fallen Angel présente une marine métallique avec des accents dorés tandis que la peau Chaotic Emerald est vert citron avec des accents argentés.

Les skins Eagle-Eyed et Mercenary Mystique embrassent le tueur intérieur d’Ash, l’habillant comme un chasseur avec un crâne en métal sur une épaule. Ces peaux ont une capuche à plumes et donnent de la peinture faciale noire et blanche à Ash, ainsi qu’une bandoulière sur sa poitrine. La peau Eagled-Eye a une palette de couleurs jaune, rouge et verte tandis que la peau Mercenary Mystique a une palette de couleurs rouge, noir et marron.

Enfin, il y a le skin Chain of Command, qui est disponible dans le cadre du Ash Launch Bundle pour les deux prochaines semaines. La peau légendaire de la chaîne de commandement fait ressembler Ash à un croisement entre un chevalier et un gladiateur, avec du platine métallique avec des accents rouges. Le pack de lancement de cendres comprend Ash, le skin Chain of Command, le skin légendaire de CAR SMG Judgment Day et l’épique Holospray fortifié et implacable pour 2 250 pièces Apex. Pour rappel : ce pack quittera le magasin dans deux semaines et n’apparaîtra probablement plus. Si vous le souhaitez, achetez-le avant qu’il ne soit épuisé.

