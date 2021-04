Apex Legends atteint 100 millions de joueurs

Apex Legends, le titre de bataille royale gratuit d’EA et Respawn, a été joué par plus de 100 millions de personnes.

Le jalon a été révélé via le compte Twitter officiel du jeu, le développeur Respawn affirmant qu’il «ne faisait que commencer». C’est la première fois que la société parle du nombre de joueurs de son titre inspiré de Titanfall depuis octobre 2019, lorsqu’il a été révélé qu’Apex Legends comptait 70 millions d’utilisateurs.

L’augmentation depuis lors a probablement été tirée par l’arrivée du jeu sur Steam à la fin de 2020, ainsi que sur Nintendo Switch plus tôt cette année. Cela s’ajoute au support continu de Respawn pour Apex Legends depuis son lancement avec une multitude de nouveaux personnages et modes à venir dans le jeu.

Depuis son lancement sur Steam en novembre 2020, Apex Legends a atteint un nombre maximal de joueurs simultanés de 228,439 personnes et au moment de la rédaction de cet article, il compte le quatrième utilisateur simultané d’un jeu sur la plate-forme Valve, selon SteamCharts.

Le titre a été lancé à l’origine en février 2019 et a connu le plus grand mois de sortie de tous les jeux gratuits à l’époque.

En novembre 2020, l’éditeur EA a déclaré qu’Apex Legends était sur la bonne voie pour atteindre 1 milliard de dollars de revenus à vie au cours de l’exercice, un jalon que le titre a atteint en décembre 2020.

