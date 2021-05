Apex Legends atteint 291000 utilisateurs simultanés sur Steam après le lancement de la saison neuf

Le titre gratuit de Battle Royale Apex Legends a atteint un nouveau record pour les utilisateurs simultanés sur Steam.

Selon Steam Charts, le titre comptait 291361 utilisateurs simultanés hier (mercredi 5 mai) en raison du lancement de sa neuvième saison de contenu. C’est considérablement plus élevé que lorsque le directeur des communications du développeur Respawn – Ryan Rigney – s’est adressé à Twitter pour révéler qu’Apex Legends avait atteint un record pour les joueurs simultanés plus tôt dans la journée, lorsque le jeu comptait 241882 personnes.

Cet énorme intérêt pour Apex Legends est dû au lancement de Season Nine, Legacy, qui voit non seulement l’introduction d’un tout nouveau personnage dans Valykrie (photo), mais apporte également les nouveaux modes de jeu Arena.

Apex Legends a connu une croissance considérable depuis son arrivée sur Steam. En février, le jeu comptait 198 235 utilisateurs simultanés, tandis que le mois précédent, Apex Legends comptait environ 129 928 joueurs.

La récente popularité d’Apex Legends a eu quelques inconvénients, notamment le fait que les serveurs du jeu ont du mal à gérer le volume d’utilisateurs et sont en panne ou instables depuis la sortie de Legacy.

Le titre de la bataille royale a fait ses débuts sur Steam en novembre après son lancement en février 2019. Depuis sa sortie, Apex Legends a attiré plus de 100 millions d’utilisateurs. Le jeu a frappé 70 millions d’utilisateurs en octobre 2019, ce qui signifie qu’il a fallu 18 mois supplémentaires à la bataille royale pour attirer 30 millions de joueurs.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72160/apex-legends-hits-291k-concurrent-users-on-steam-following-season-nine-launch/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));