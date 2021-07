Apex Legends aura bientôt un nouveau personnage, Seer

in

Par Dom Peppiatt

19 juillet 2021 16:38 GMT

EA et Les animateurs de réapparitionJ’ai sorti une nouvelle bande-annonce surprise montrant la prochaine légende jouable, Seer, avant son arrivée dans le jeu en août.

Aujourd’hui, l’éditeur EA et le développeur Respawn ont publié une nouvelle bande-annonce de Lore présentant la prochaine légende à entrer dans les jeux Apex, Seer. Le personnage porte un motif de papillon de nuit et semble avoir un lien mystérieux avec le monde de l’Apex.

Regarder sur YouTube

« Un mauvais présage a jeté une ombre sur la naissance d’Obi : sa lumière survivra-t-elle et sortira-t-elle des ténèbres ? lit le texte de présentation. Quel pressentiment.

Vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce, intitulée Histoires de l’Outreterre – Métamorphose, ci-dessous pour en savoir plus sur sa légende particulière. C’est l’un des plus courts de cette série que nous ayons vu à ce jour, fait intéressant.

Selon un communiqué de presse, ce dernier ajout à la liste toujours croissante d’Apex Legends a été créé en collaboration avec l’illustrateur, animateur et réalisateur primé Robert Valley (que vous connaissez peut-être Tron: Uprising, Love, Death & Robots, cidre de poire et cigarettes).

Seer rejoindra probablement la liste ragtag Apex Legends lorsque le jeu commencera sa dixième saison (appelée Apex Legends: Emergence) le 3 août. La nouvelle saison devrait également introduire un nouveau LMG appelé Rampage, plus de changements de carte World’s Edge, un classement mode pour les arènes, et plus encore. Ce sera donc une mise à jour assez importante.

EA promet que nous en apprendrons plus sur le personnage – et Apex Legends: Emergence – pendant EA Play Live sur Jeudi 22 juillet à 10h / 19h CET.

N’attendez rien de Skate 4 au salon.

