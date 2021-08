Apex Legends Bangalore Edition disponible maintenant, avec de nouveaux produits cosmétiques

Le développeur Respawn a publié une nouvelle version de son jeu de tir gratuit Apex Legends. Appelé l’édition Bangalore, il regroupe un certain nombre de produits cosmétiques et de devises premium pour 20 USD.

Comme son nom l’indique, l’édition Bangalore se concentre sur Bangalore et comprend un nouveau skin de personnage, un skin d’arme et un charme d’arme. La peau de Super Soldier donne à Bangalore une armure de combat d’apparence cool, tandis que la peau d’arme donne au G7 Scout une cure de jouvence. Vous pouvez voir le skin Super Soldier dans l’image ci-dessous.

En plus de ces produits cosmétiques, cette version est également livrée avec un badge spécial et 1 000 pièces Apex (qui coûtent normalement 10 $). Vous pouvez maintenant vous procurer l’édition Bangalore sur le PlayStation Store, le Xbox Store, Steam, Origin et le Nintendo Store. Si vous avez EA Play, vous pouvez obtenir l’édition Bangalore pour 18 $.

Dans d’autres nouvelles d’Apex, Respawn a récemment nerfé un SMG et un LMG, et il prévoit de renforcer la puissance de Seer cette semaine. De plus, Apex Legends Season 10 Emergence se déroule actuellement, ce qui a ajouté Seer et remanié une ancienne carte. Si vous êtes curieux de connaître la nouvelle légende, vous pouvez consulter le guide de GameSpot sur la façon de jouer à Seer. Il existe également un accord en cours dans la boutique du jeu qui vous permet d’acheter des versions spéciales et recolorées de skins légendaires pour Wraith, Horizon, Loba, Revenant et Bloodhound.

