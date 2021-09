Apex Legends continuera d’avoir des problèmes de serveur, selon Respawn

in

Capture d’écran : Respawn / EA

Les joueurs d’Apex Legends ont eu une période misérable ces derniers temps. Lorsque le jeu n’est pas piraté par des joueurs mécontents de Titanfall, les joueurs se livrent parfois à d’énormes combats à propos de stratégies controversées dans le jeu, telles que le mitraillage. Le dernier chagrin qui leur est arrivé est une toute nouvelle série de problèmes de connexion, cette fois probablement causés par un correctif récent, et qui ne seront probablement pas résolus avant la fin de la semaine.

Respawn a confirmé qu’une nouvelle récolte de déconnexions tourmente le jeu, trois fois plus qu’ils ne le verraient habituellement. Mais plutôt que d’être quelque chose qu’ils s’attendent à voir corrigé immédiatement, ils disent que cela va rester un problème jusqu’au 22 septembre, date à laquelle un autre correctif sera déployé.

On pense que tout a commencé avec le patch de la semaine dernière qui visait à résoudre certains problèmes avec le nouveau personnage de l’année dernière, Rampart. Mais apparemment, quelqu’un a dû tirer sur le mauvais fil de code, et quelque chose d'”orrible a commencé à se défaire”.

Respawn ajoute qu’ils vont “prolonger le classement actuel d’une semaine – cette mise à jour sera mise en ligne lundi”.

Le 22 n’est que dans deux jours, mais trois jours de plus sans pouvoir se connecter à votre beau battle royale actuel peuvent être assez désastreux. Il y en a tellement d’autres qui attendent dans le coin de l’œil d’un joueur, les appelant de manière tentante avec leurs lobbies fonctionnels et leurs connexions stables. Espérons que ce correctif résout réellement le problème, plutôt que d’introduire accidentellement un radeau supplémentaire.

Oh, et puis un groupe de joueurs d’Apex Legends mécontents commenceront inévitablement à pirater le jeu pour faire savoir à tout le monde qu’ils étaient fâchés qu’ils ne pourraient pas jouer pendant quelques jours, déclenchant ainsi un autre groupe de joueurs mécontents d’Apex Legends à pirater le jeu pour exprimer leur déception face à ce précédent hack, et ainsi de suite jusqu’à la mort thermique de l’univers.