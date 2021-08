Apex Legends Cross-Play : Comment jouer avec des amis sur PC et console

Apex Legends, le jeu de tir free-to-play populaire de Respawn, a un jeu croisé sur toutes les plateformes. Les utilisateurs de Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Nintendo Switch, Origin et Steam peuvent tous se connecter et jouer ensemble. Le jeu n’a pas été lancé avec le jeu croisé, mais il a été ajouté en octobre 2020. Le jeu croisé est activé par défaut, en utilisant les contrôleurs ensemble et les joueurs sur la souris et le clavier ensemble.

Comment jouer avec des amis

L’écran de recherche d’amis croisés

Pour ajouter un ami depuis n’importe quelle plate-forme, vous devrez accéder à l’écran des amis d’Apex Legends, qui se trouve dans le coin inférieur droit du menu principal, indiqué par une icône de trois personnes. Là, vous pouvez utiliser la recherche d’un ami pour rechercher vos amis sur n’importe quelle plate-forme et les ajouter. Vous utiliserez leur nom d’utilisateur sur la plate-forme de leur choix et tant qu’ils se sont déjà connectés à Apex Legends, leur nom devrait apparaître, à moins qu’ils n’aient désactivé la possibilité de les rechercher en cross-play.

Une fois la demande d’ami envoyée, votre ami recevra une notification dans le lobby pour accepter, rejeter ou bloquer. Le blocage de la demande empêchera ce joueur de recevoir d’autres invitations ou demandes d’amis de cette personne, à moins qu’elles ne soient débloquées dans le menu des amis. Après avoir accepté la demande, l’ami sur une autre plate-forme sera répertorié dans le menu amis et aura soit un logo de contrôleur générique ou un clavier pour indiquer s’il est sur une console ou un PC.

Comment fonctionne le matchmaking cross-play

Par défaut, il existe deux pools de jeux croisés, un pour les joueurs sur console sur contrôleur et un pour les joueurs PC sur clavier et souris. Le jeu croisé est activé par défaut pour tous les joueurs. Si un joueur de console et un joueur de PC se regroupent, ils seront jumelés à d’autres joueurs de PC pour s’assurer que les lobbies de console uniquement n’ont pas de joueurs de PC.

Sur console, les joueurs sur le même système que vous (PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch) seront indiqués avec le logo de cette plate-forme. Les joueurs sur d’autres systèmes auront un journal de contrôleur générique à côté de leurs noms. Vous pouvez désactiver le matchmaking cross-play dans les paramètres système, ce qui garantira que vous n’êtes mis en correspondance qu’avec des joueurs sur la même console que vous. Cependant, Respawn avertit que la désactivation du jeu croisé peut entraîner des temps d’attente extrêmement longs, en raison du nombre limité de lobbies exclusifs à une seule plate-forme.

Comment désactiver le jeu croisé

Vous voudrez peut-être éviter complètement les joueurs sur d’autres plateformes. Si c’est le cas, suivez ces étapes :

Allez dans le lobbyCliquez sur la roue dentée (Menu du jeu) dans le coin inférieur gauche de l’écranCliquez sur ParamètresFaites défiler jusqu’à Lecture multiplateformeCliquez sur Activé pour l’activer et sur Désactivé pour l’éteindre

Apex Legends a-t-il une progression croisée ?

Apex Legends n’a actuellement pas de progression croisée, sauf sur PC, ce qui signifie que les objets que vous achetez, la progression des passes de combat, etc. sont verrouillés sur la plate-forme sur laquelle vous jouez actuellement. Les comptes sur Steam et Origin ont une progression croisée, car les deux plates-formes sont sur PC. Cependant, Respawn travaille à l’ajouter à toutes les plates-formes, avec une progression croisée qui devrait être ajoutée dans le courant de 2022. Le directeur de la communication de Respawn, Ryan Rigney, a décrit le processus de mise en œuvre comme “lugubre comme l’enfer”.

“Ce n’est pas seulement que vous devez résoudre le défi technique de la fusion des comptes existants, mais il y a aussi des problèmes juridiques et contractuels pour naviguer avec l’achat sur d’autres plateformes”, a déclaré Ryan Rigney. “Différentes régions ont des lois différentes. C’est un gâchis. Mais nous y travaillons et nous nous engageons à le mettre en œuvre.”

