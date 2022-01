Apex Legends Dark Depths : comment gagner toutes les récompenses gratuites de l’événement

Dark Depths, le dernier événement Apex Legends, est en ligne jusqu’au 1er février, apportant de nouveaux objets cosmétiques et une nouvelle carte Arenas au jeu. En plus de cela, l’événement propose également trois pistes de récompenses gratuites, chacune d’une durée d’une semaine. Voici tout ce que vous devez savoir pour terminer les pistes de récompenses gratuites de Dark Depths.

Aperçu gratuit de la piste de récompense

Les trois pistes de récompense de Dark Depths

Fonctionnalités de Dark Depths trois pistes de récompense, chacune disponible pendant une semaine de l’événement. Cela signifie que pendant l’événement, les joueurs devront gagner 3 000 points d’événement chaque semaine afin d’obtenir toutes les récompenses gratuites. Les joueurs peuvent gagner 100 matériaux de fabrication, un écran de chargement et trois packs Apex en termes de récompenses de base. Il y a également 60 étoiles de passe de combat incluses dans les pistes de récompense gratuites, ce qui équivaut à six niveaux de passe de combat. Il reste moins de 30 jours avant la fin de la passe de combat de la saison 11, donc six niveaux de passe de combat feront probablement beaucoup de chemin.

Les plus grandes récompenses disponibles sont trois holosprays épiques, un skin épique d’alternateur et un skin épique de Revenant. Les joueurs peuvent également gagner un pack Apex Dark Depths, qui garantit un article non dupliqué de la collection de cosmétiques Dark Depths.

Voici les dates de chaque piste de récompense :

Semaine 1 : 11-18 janvierSemaine 2 : 18-25 janvierSemaine 3 : 15 janvier-1er février

Défis

Il y a cinq défis d’événement, qui sont tous assez simples à relever. Un défi consiste à terminer des matchs de tout type. Il existe des défis pour obtenir des renversements dans les arènes ainsi que pour gagner des matchs dans les arènes. Les deux derniers défis consistent à infliger des dégâts dans les matchs de bataille royale et à terminer dans le top dix. Chaque défi a un deuxième niveau à compléter, ce qui signifie qu’il y a un total de 1 500 points disponibles chaque jour, si vous maximisez tous les défis.

Les défis sont réinitialisés quotidiennement et sont les mêmes chaque jour. Cela signifie qu’atteindre la récompense la plus élevée sur la piste de récompense de chaque semaine pourrait être fait en seulement deux jours, si vous y travaillez. Sinon, jouer quelques matchs de bataille royale ou d’arènes chaque jour pendant l’événement devrait également vous rapporter la plus haute récompense sans trop d’effort supplémentaire.

Si vous cherchez à découvrir la nouvelle carte Arenas Habitat, consultez le guide du mode Arenas de GameSpot pour des trucs et astuces. Si vous voulez vous améliorer avec le défenseur statique, consultez le guide des personnages Wattson de GameSpot.

