Apex Legends Emergence Battle Pass révélé dans une nouvelle bande-annonce

Apex Legends Emergence est enfin sorti, et la saison 10 du jeu compétitif Battle Royale apporte de nouveaux produits cosmétiques exclusifs pour Seer, Valkyrie et Horizon dans le cadre de l’Emergence Battle Pass. Comme d’habitude, le pass de combat lui-même coûte 950 Apex Coins.

Les récompenses gratuites pour le pass de combat incluent un skin Bloodhound, sept packs Apex, 11 skins d’armes, quatre écrans de chargement, un tracker de victoire de la saison 10 pour toutes les légendes, 300 pièces Apex, un badge de saison et un pack de musique. Le pack comprend également beaucoup plus d’holosprays pour montrer l’attitude de vos légendes préférées, dont une pour la nouvelle légende Seer.

Sortez avec style avec Apex Legends: Emergence Battle Pass. Atteignez les trois chiffres et débloquez la recoloration de la relation symbiotique et de l’injection fatale de la Volt réactive.

Mettez-vous à l’honneur dès demain avec le lancement d’Emergence. pic.twitter.com/u9YXn0ClQM – Apex Legends (@PlayApex) 2 août 2021

En plus des ensembles exclusifs pour Seer, Valkyrie et Horizon, le pass comprend des ensembles rares pour Bloodhound, Gibraltar, Lifeline et Pathfinder. La peau d’or exclusive pour Seer est particulièrement accrocheuse, et elle arrive aussi assez tôt dans la passe de combat.

Respawn a récemment déclaré qu’il n’avait pas l’intention de ramener d’anciennes passes de combat pour permettre aux joueurs de recevoir les ensembles exclusifs des saisons précédentes. Les ensembles exclusifs liés à des événements saisonniers qui entrent dans le jeu de temps en temps sont généralement disponibles si vous les avez manqués la première fois, cependant. Parallèlement au nouveau Legend Seer, la saison 10 ajoute un nouveau mode Arènes classées et plusieurs buffs et nerfs majeurs pour diverses légendes.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.