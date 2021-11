Apex Legends : Escape – À quelle heure est-il mis en ligne ?

Apex Legends : Évasion est la dernière mise à jour massive pour les gens du gigantesque titre Battle Royale de Respawn Entertainment, marquant le début d’une toute nouvelle saison avec une nouvelle carte gigantesque, un antagoniste de Titanfall de retour en tant que personnage jouable, le nouveau CAR SMG fantaisie et plus encore!

À quelle heure Apex Legends: Escape est-il mis en ligne ?

Cependant, si vous avez hâte de vous plonger dans le nouveau contenu, vous vous demandez peut-être quand exactement la mise à jour sera publiée ? Le site officiel et de nombreux comptes de médias sociaux ne fournissent pas encore de date exacte de lancement. Apex Legends Escape suivra la tendance définie par les extensions précédentes et sera lancé au 10h HAP / 13h HAE / 18h BST.

Quelles nouvelles fonctionnalités arrivent avec la mise à jour Apex Legends: Escape

Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui arrive le 2 novembre, Apex Legends: Escape cherche à être la plus grande mise à jour du jeu à ce jour. La toute nouvelle carte – Storm Point – se déroule sur une île caribéenne couverte de montagnes imposantes et entourée de plages sereines. Storm Point devrait être la plus grande carte à ce jour, remplaçant les très appréciées Jump Towers par des catapultes électroniques qui tirent sur les joueurs sur une grande distance.

N’oublions pas la nouvelle CAR SMG ! Cette nouvelle mitrailleuse est spéciale en raison de son utilisation à la fois de munitions légères et lourdes, ce qui en fait un outil polyvalent pour les joueurs qui se préparent au début d’un match. Qu’il puisse renverser des armes bien-aimées comme le Prowler ou l’incroyable R-99.

Ensuite, il y a Ash, la dernière légende à rejoindre la liste qui vient avec des capacités puissantes comme l’Arc Snare, un projectile contraignant qui maintient les ennemis en place pendant que vous leur tirez dessus. Parallèlement à cette recrue robotique, un grand nombre de changements d’équilibre peuvent être lus en intégralité sur le site officiel d’Apex Legends.

Pour avoir un aperçu d’Apex Legends: Escape early, vous pouvez regarder la bande-annonce de gameplay récente ici si vous ne l’avez pas déjà fait. Si vous êtes intéressé par ce que fait EA de nos jours, récemment cette année, ils ont rendu leurs brevets sur l’accessibilité ouverts à tous, y compris le système de ping incroyablement utile trouvé dans Apex Legends.