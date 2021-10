Apex Legends’ Escape a une nouvelle bande-annonce de gameplay

Une nouvelle bande-annonce de gameplay pour le Apex Légendes La mise à jour Escape a été publiée, présentant la nouvelle carte de Storm Point, le nouveau personnage jouable Ash et une nouvelle arme sous la forme du CAR SMG. Cette mise à jour s’accompagne d’une nouvelle passe de combat pour les joueurs, car sa sortie marque le début d’une nouvelle saison pour le populaire battle royale.

Storm Point semble être un ajout largement distinct au pool de cartes préexistant présent dans Apex Legends. En tant qu’île, elle possède bien sûr de belles plages côtières autour de son périmètre, ainsi que de grands affleurements rocheux qui couvrent la majorité de l’île. Ces grandes formations naturelles entourent de petits bâtiments artificiels et de petits avant-postes, et semblent également abriter une faune locale dangereuse qui attaquera les joueurs lorsqu’ils s’approcheront.

Ensuite, il y a Ash, un personnage qui a été largement présenté dans le mode de jeu arène depuis la saison 9 et un antagoniste du précédent jeu de tir à la première personne de Respawn Entertainment: Titanfall 2. Elle est sur le point d’être une figure antagoniste depuis un certain temps maintenant, et à en juger par sa voix off menaçante sur la nouvelle bande-annonce de gameplay, il est clair qu’elle n’a pas encore fini de causer des problèmes.

Les capacités d’Ash sont également présentées brièvement dans la bande-annonce ! Elle semble avoir une attache jetable unique qui s’attache aux surfaces et lie les joueurs ennemis pris à proximité. Il semble que vous puissiez toujours vous déplacer sur une petite distance lorsque vous êtes attaché, mais vous ne pouvez pas vous échapper de sa portée tant qu’il reste actif.

Nous voyons également brièvement Ash refléter la capacité ultime de Gibraltar avec son épée. On ne sait pas s’il s’agit d’un projectile à usage général qui retiendra tous les dégâts entrants, mais s’il peut annuler les capacités ultimes, il est sûr de dire que c’est un outil défensif très utile.

Enfin, la bande-annonce de gameplay a présenté un bref aperçu du nouveau CAR SMG. En plus d’une cadence de tir ultra rapide, la nouvelle arme est capable d’utiliser à la fois des munitions légères et lourdes, ce qui en fait une arme polyvalente à emporter avec vous lors de fusillades. Il y a une animation pour échanger entre les types de munitions avec la VOITURE, il semble donc que les joueurs devront faire attention à ne pas être surpris à échanger entre différents tours.

Escape débute le 2 novembre dans Apex Legends sur toutes les plateformes.