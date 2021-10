Apex Legends: gameplay et panne d’évasion

Respawn Entertainment est prêt à lancer la prochaine grande mise à jour pour Apex Légendes bientôt, intitulé Apex Legends: Escape, et nous avons eu accès à un aperçu de tout le nouveau contenu à venir le 2 novembre

Il y a eu beaucoup de battage médiatique autour de cette mise à jour, car il y a une énorme quantité de nouveau contenu qui modifiera radicalement la bataille royale telle que nous la connaissons, tombant d’un seul coup. En tant que tels, de nombreux joueurs d’Apex Legends sont impatients de découvrir ce qui va arriver avec Apex Legends: Escape. Nous avons été autorisés à jouer avec cette nouvelle mise à jour avant qu’elle n’atteigne les serveurs publics, et nous avons créé une vidéo décrivant tous les changements afin que vous sachiez exactement à quoi vous attendre.

Dans notre vidéo, Dorrani nous présente toutes les bonnes choses à venir avec Apex Legends: Escape. Tout d’abord, nous avons notre premier aperçu détaillé des capacités d’Ash, les nouvelles légendes accompagnant la mise à jour. Auparavant, nous ne pouvions que spéculer sur ses capacités, mais nous savons maintenant avec certitude tout ce qu’elle apporte aux jeux Apex.

Nous avons également un aperçu complet de la nouvelle carte : Storm Point. Cette île tropicale devrait être la plus grande carte à ce jour avec 17 emplacements nommés à explorer. De plus, nous examinons de plus près la faune locale que vous pouvez trouver, et nous sommes heureux de dire qu’elle est aussi hostile que les remorques nous l’ont laissé croire !

Dorrani présente également le nouveau CAR SMG, une munition hybride légère / lourde utilisant une mitrailleuse qui semble être un ajout bienvenu à l’arsenal préexistant disponible actuellement. Nous avons également un aperçu de tous les changements d’armes et de réplicateurs à venir avec Apex Legends Escape qui ne manqueront pas de bouleverser la méta. Wattson reçoit également enfin une attention bien méritée, alors voici pour vous le secteur Wattson !

Enfin, nous assistons à une refonte du système de classement dans le système de classement Apex Legends battle royale. Bien que nous n’ayons pas encore de liste complète des changements pour cela, les changements que nous connaissons amélioreront certainement les jeux classés.

Apex Legends: Escape arrive sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch et PC le 2 novembre.