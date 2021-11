Apex Legends Maps: l’histoire de chaque carte Battle Royale et comment elles ont changé le jeu

Comme d’autres jeux de bataille royale, les cartes d’Apex Legends jouent un rôle important dans le déroulement de chaque match. Apex Legends a plusieurs cartes dans son mode bataille royale qu’il parcourt, la rotation changeant de saison en saison et lors d’événements à durée limitée. Le développeur Respawn met également régulièrement à jour les anciennes cartes d’Apex Legends, en modifiant les points d’intérêt et les emplacements nommés.

Des mises à jour de carte plus importantes se produisent au début des nouvelles saisons, tandis que des changements plus petits comme « Town Takeovers » et des teasers pour les futures évolutions de la carte et les nouveaux personnages jouables se produisent généralement à la mi-saison. Town Takeovers – de nouveaux points d’intérêt qui sont chacun thématiquement liés à une légende jouable différente – sont généralement liés à des événements. De toutes nouvelles cartes sont traditionnellement ajoutées à Apex Legends lors de la dernière saison de chaque année.

La rotation de la carte change également selon que vous jouez dans des lobbies classés ou non classés. Pour les lobbies classés, chaque saison est découpée en deux divisions et chaque division aura une carte statique. Pour les lobbies non classés, les cartes tournent toutes les quelques heures tout au long de la journée. À partir de la saison 11 : Évasion, la rotation des cartes non classées ne contient plus toutes les cartes, avec seulement deux cartes en rotation à la fois.

Canyon des Rois

King’s Canyon à partir de la saison 10

Kings Canyon est la carte originale d’Apex Legends, disponible depuis le lancement du jeu. Situé sur la planète Solace, Kings Canyon présente une variété d’environnements et de lieux. La partie centrale de la carte présente une rivière qui la traverse dans un environnement montagneux herbeux. Les parties sud et sud-ouest de la carte présentent un biome désertique, avec un feuillage limité.

La version originale de Kings Canyon abritait l’un des points de chute les plus chauds d’Apex Legends, Skull Town. Skull Town était une petite zone, regorgeant de bâtiments et de butin, située dans la région sud-ouest de Kings Canyon, provoquant la chute de tonnes de joueurs. Skull Town a été accidentellement détruit au cours de la saison 5 par Loba, et la destruction du monument a également détruit Thunderdome et South Settlement. South Settlement a été remplacé par Salvage, mais aucun point d’intérêt n’a été ajouté pour Skull Town et Thunderdome, rendant la plus petite carte d’Apex Legends encore plus petite.

La version actuelle de Kings Canyon voit une tonne de combats se dérouler dans le canyon principal au centre de la carte. La dernière version de Kings Canyon est arrivée au cours de la saison 8, qui a vu l’ajout de Fuse au jeu. Afin de compenser l’espace perdu sur la carte lorsque Skull Town, Thunderdome et South Settlement ont été supprimés, la partie supérieure de Kings Canyon a été ouverte avec Crash Site. La saison 8 a également remplacé Slum Lakes par Spotted Lakes et supprimé les bunkers de butin de la carte.

Bord du monde

World’s Edge à partir de la saison 10

World’s Edge était la deuxième carte de bataille royale ajoutée au jeu, lancée dans le cadre de la saison 3 : Meltdown, qui a débuté le 1er octobre 2019. World’s Edge est situé sur la planète volcanique Talos et présente plusieurs zones volcaniques. Cependant, il y a aussi une grande partie glacée de la carte, avec l’épicentre au milieu des déchets gelés. World’s Edge comportait deux nouvelles fonctionnalités interactives : des geysers qui fonctionnent comme des ballons, lançant des légendes dans le ciel, et un train qui se déplaçait sur la carte en transportant du butin sur les différentes voitures. Les trains ne circulent plus mais les voitures sont toujours éparpillées sur la carte.

World’s Edge comprend également la première instance de PvE dans le mode bataille royale d’Apex Legends avec l’ajout de Bloodhound Trials. Ajouté en tant que prise de contrôle de la ville lors de l’événement Old Ways, le Bloodhound Trials comprend quelques bacs de ravitaillement, mais permet également aux joueurs d’affronter des rondes de rôdeurs de plus en plus difficiles afin de gagner un butin de niveau rare, épique et légendaire. World’s Edge était également la maison d’origine du Mirage Voyage – un point constamment chaud à déposer – avant que le barrage flottant de la fête ne déménage temporairement à Kings Canyon lors de la saison 7, puis s’écrase et devienne une carte Arenas lors de la saison 9.

La version actuelle de World’s Edge a été introduite dans la saison 10 : Emergence, qui a vu la gare de triage, la raffinerie et l’usine de tri détruites par l’effondrement de la moissonneuse. La nouvelle saison a ajouté Siphon de lave, Climatiseur et Glissement de terrain.

Olympe

Olympus à partir de la saison 10

Olympus, la troisième carte de la bataille royale, a été ajoutée au début de la saison 7: Ascension, qui a chuté le 4 novembre 2020, apportant une ville utopique flottante aux Jeux Apex. Olympus a été créé à l’origine comme une ville avancée, où les esprits scientifiques pouvaient se réunir et travailler à l’amélioration de la société. Un accident avec la technologie Phase runner a poussé les scientifiques à quitter Olympus, transformant la ville flottante en un lieu de vacances populaire pour les riches avant qu’elle ne soit récupérée par Hammond Industries pour être utilisée pour les Jeux Apex.

Olympus dispose d’un demi-anneau de téléporteurs de phase au centre de la carte, permettant aux joueurs de se déplacer rapidement d’un côté à l’autre avec la faille à une extrémité et la culture hydroponique de l’autre. L’extrémité sud de la carte comprend plusieurs bâtiments et espaces de vie comme Bonsai Plaza, Icarus et Orbital Cannon. La partie nord de la carte comprend les parties les plus industrielles de la carte, avec Turbine, Power Grid et Docks.

Olympus n’a pas subi autant de changements que Kings Canyon et World’s Edge, avec un seul nouveau point d’intérêt ajouté depuis sa sortie : Pathfinder’s Fight Night, un ring de boxe dans lequel les joueurs ne peuvent attaquer qu’au corps à corps. Olympus ne suit pas non plus le design « deux moitiés » des cartes précédentes. King’s Canyon est moitié désert, moitié forêt, et World’s Edge est moitié glace, moitié feu. Olympus a une seule conception cohérente.

Point de tempête

Point de tempête à partir de la saison 11

Storm Point est la quatrième carte de bataille royale ajoutée à Apex Legends. L’île tropicale a été ajoutée au début de la saison 11, qui a commencé le 2 novembre 2021. Storm Point est la plus grande carte Apex Legends à ce jour – elle est 15 % plus grande que World’s Edge, auparavant la plus grande carte. Il comprend des plages et des jungles tropicales, dont la plupart sont entrecoupées de rivières. Il y a plusieurs bâtiments dispersés sur la carte, certains ressemblant à des maisons de la jungle et d’autres représentant des installations militaires.

Storm Point introduit quelques nouveaux éléments de gameplay et développe les anciens. Le nouvel élément de gameplay le plus notable est l’ajout de Gravity Cannons, qui tirent sur les légendes à travers la carte si elles s’y trouvent. Ceux-ci permettent aux joueurs de se déplacer rapidement d’un point à un autre, ce qui s’avère utile pour ceux qui fuient le ring ou un mauvais échange de tirs. Un autre ajout majeur au gameplay est l’inclusion de combats PvE. Bien que World’s Edge ait d’abord introduit les éléments PvE, Storm Point présente ces éléments plus en évidence, avec des groupes de rôdeurs et d’araignées dispersés sur toute la carte – tuer ces créatures permet aux joueurs de gagner du butin.

En ce qui concerne les points chauds, Checkpoint dans la partie nord-est de la carte présente une installation suspendue au-dessus d’une forêt avec des tonnes de butin et des bacs de ravitaillement qui attirent de nombreuses escouades. L’antenne dans la partie sud de la carte présente trois bâtiments au format circulaire, avec une petite zone en dessous qui semble également être un endroit populaire pour les joueurs.

Quand arrive la prochaine carte d’Apex Legends ?

Bien que Respawn n’ait pas encore annoncé officiellement la prochaine carte de la bataille royale pour Apex Legends, il y a eu une tendance à la sortie de nouvelles cartes. Chaque nouvelle carte est publiée au début de la dernière saison de chaque année. En supposant que les saisons continuent d’être de la même durée, la prochaine carte sera publiée fin octobre ou début novembre 2022.

