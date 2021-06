Apex Legends Mobile : gameplay, date de sortie et tout ce que vous devez savoir

in

Apex Legends est l’un des jeux les plus réussis d’Electronic Arts, avec plus de 100 millions de joueurs uniques. EA a annoncé qu’il apporterait le jeu au public mobile, et les utilisateurs intéressés peuvent actuellement s’inscrire à la version bêta fermée sur Android.

Le jeu suit les traces d’autres tireurs à succès qui ont fait leur chemin vers le mobile, tels que Fortnite, Call of Duty et PUBG (tous trois figurant sur notre liste des meilleurs jeux Android). Il existe un large public pour les jeux de bataille royale sur Android, et Apex Legends s’intégrera parfaitement lors de son lancement.

Apex Legends est un jeu de tir de héros de bataille royale dans lequel vous incarnez divers personnages, appelés Legends, participant à des combats dans une grande arène. EA a révélé pour la première fois son intention d’apporter Apex sur mobile il y a deux ans, peu de temps après le lancement du jeu sur PC et consoles. Puis, en avril 2021, EA a annoncé qu’il ouvrirait des versions bêta régionales du jeu sur les appareils mobiles, en particulier pour les utilisateurs en Inde et aux Philippines.

Dans Apex Legends, jusqu’à 60 joueurs rejoignent une partie en équipes de deux ou trois joueurs. Ils atterrissent sur une carte qui devient de plus en plus petite, éliminant d’autres équipes dans le but d’être les derniers joueurs debout. De plus, la version mobile du jeu prend entièrement en charge les commandes à écran tactile.

La grande chose qui sépare Apex Legends des autres batailles royales sont les personnages, qui ont chacun des capacités et des personnalités différentes. Vous pouvez choisir entre le Gibraltar relativement tanky, qui peut poser un bouclier pour l’équipe, ou le rapide Octane, qui peut laisser tomber des jumpads sur la carte pour que tout le monde puisse les utiliser. Actuellement, vous avez le choix entre 17 caractères. On ne sait pas si tous seront disponibles sur mobile, mais si le port Switch est une indication, quelques-uns seront déverrouillés pour les nouveaux joueurs, tandis que d’autres auront besoin de la monnaie du jeu pour se déverrouiller.

En quoi Apex Legends Mobile est-il différent des autres versions ?

La version mobile n’aura pas tout le contenu disponible dans les versions PC et console, du moins pas au lancement. La FAQ dit: “Pour commencer, seules la carte World’s Edge et certaines des légendes originales du jeu seront jouables.” Une autre annonce citait des légendes comme Bloodhound, Caustic, Lifeline, Gibraltar et Wraith.

Quels téléphones prendront en charge Apex Legends Mobile ?

La FAQ Apex Mobile sur le site Web du jeu indique que le jeu est actuellement compatible avec tous les appareils capables d’exécuter Android 6.0. Le jeu est uniquement disponible sur les appareils Android ; Le support iOS est sur la future feuille de route. EA ajoute également qu’il prendra en charge plus de téléphones à l’avenir.

Bien qu’il dispose de commandes à écran tactile, il sera vraisemblablement compatible avec les contrôleurs de jeu mobiles. Cependant, selon EA, Apex Mobile n’aura pas de jeu croisé avec le PC et la console car il est conçu pour fonctionner pour les téléphones.

Quand Apex Legend Mobile sera-t-il lancé ?

Pour le moment, il n’y a pas de date de lancement pour Apex Legends sur les appareils mobiles. Cependant, si vous souhaitez vous pré-inscrire à la bêta, vous pouvez le faire depuis la page du jeu sur le Google Play Store. La description du jeu sur la boutique indique : “Nous testons actuellement cette première version d’Apex Legends Mobile avec un nombre limité de joueurs ! Pré-inscrivez-vous maintenant pour avoir une chance de devenir l’un des premiers joueurs invités à tester.”

Les emplacements bêta sont disponibles pour ceux qui s’inscrivent sur la base du premier arrivé, premier servi. Ceux qui se pré-enregistrent mais n’entrent pas dans la version bêta au début seront autorisés à accéder à une version ultérieure. Les tests bêta s’étendront à plus de joueurs et à différentes régions tout au long de 2021.

Combien coûtera Apex Legends Mobile ?

EA a confirmé qu’Apex Mobile sera gratuit et EA dit qu’il n’offrira aucun booster de gameplay pour de l’argent. Il proposera cependant des produits cosmétiques et des passes de combat disponibles à l’achat, distincts de ceux disponibles pour les versions PC et console du jeu.