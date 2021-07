Apex Legends Mobile : prend-il en charge le jeu croisé ?

Meilleure réponse: Non. Bien qu’Apex Legends Mobile puisse être joué entre Android et iOS, le jeu croisé n’est pas pris en charge entre la version mobile et Apex Legends sur console ou PC. Apex Legends Mobile est conçu spécifiquement pour les appareils mobiles et n’est pas simplement un portage direct d’Apex Legends.

Qu’est-ce qu’Apex Legends Mobile ?

Apex Legends Mobile est développé par Respawn Entertainment en tant que spin-off mobile de la populaire bataille royale. Bien qu’il inclura certains des mêmes personnages emblématiques et la carte World’s Edge, il sera différent des versions console et PC d’Apex Legends.

Respawn a sorti Apex Legends pour la première fois en février 2019, apparemment comme une alternative à Fortnite, l’une des meilleures batailles royales du marché. Apex Legends met en vedette des héros, surnommés à juste titre Legends, qui ont des capacités uniques que les joueurs peuvent utiliser tout au long des matchs. Ce qui rend Apex Legends un peu différent de ses concurrents, c’est qu’il se concentre sur le jeu coopératif et le travail d’équipe, regroupant les joueurs en équipes de deux ou trois personnes.

Comment fonctionne le jeu croisé ?

Le jeu croisé permet aux joueurs de différentes plateformes de jouer à des jeux les uns avec les autres. Par exemple, les versions console d’Apex Legends permettent aux joueurs sur Xbox et PlayStation de s’affronter dans les mêmes matchs. Dans le passé, le multijoueur comme celui-ci était limité à une seule plate-forme, ce qui signifie que seuls les joueurs PlayStation pouvaient jouer avec d’autres utilisateurs PlayStation. Bien qu’Apex Legends Mobile soit jouable sur Android et iOS, il ne prendra pas en charge le jeu croisé entre les versions console et PC du jeu.

Pourquoi Apex Legends Mobile ne prend-il pas en charge le jeu croisé ?

Apex Legends Mobile est un jeu complètement distinct d’Apex Legends. Ce n’est pas seulement un simple portage d’Apex Legends disponible sur les appareils mobiles. Au lieu de cela, il est conçu dès le départ pour fonctionner sur mobile, et il ne comportera pas exactement le même contenu qu’Apex Legends sur console et PC. Cela dit, Respawn travaille dur pour s’assurer qu’il “ressemble vraiment à Apex Legends à la base”. Il est même construit par une partie de l’équipe travaillant sur Apex Legends proprement dit.

Quand Apex Legends Mobile sort-il ?

Apex Legends Mobile est actuellement en version bêta fermée dans quelques pays sélectionnés. L’équipe de Respawn n’a pas encore révélé de date de lancement, mais la version bêta fermée devrait s’étendre à de nouvelles régions tout au long de 2021.