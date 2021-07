Meilleure réponse: On ne sait pas si Apex Legends Mobile prendra en charge le contrôleur lors du lancement sur Android. Pour le moment, nous savons qu’il est développé spécifiquement avec les commandes tactiles à l’esprit.

Qu’est-ce qu’Apex Legends Mobile ?

Comme son nom l’indique, Apex Legends Mobile est une version mobile du populaire battle royale. Mettant en vedette des héros appelés Legends, des équipes de 2 à 3 joueurs plongent sur une carte et s’affrontent pour être les derniers debout. Chaque héros a ses propres capacités uniques qui peuvent renverser le cours d’un match et vous aider à gagner.

Apex Legends Mobile prend-il en charge les manettes sur Android ?

On ne sait pas si Apex Legends Mobile prendra en charge le contrôleur sur Android. Respawn n’a pas déclaré d’une manière ou d’une autre. Espérons que cela permettra aux joueurs de connecter un contrôleur et de filtrer simplement les correspondances en fonction de qui en utilise ou n’en utilise pas, comme d’autres jeux mobiles l’ont fait dans le passé.

Selon le directeur du jeu Chad Grenier, Apex Legends Mobile est “spécialement conçu pour les écrans tactiles, avec des commandes rationalisées et des optimisations réfléchies qui donnent lieu au combat de bataille royale le plus avancé disponible sur un téléphone”.

Prise en charge du contrôleur par rapport aux commandes tactiles : quel est le meilleur ?

C’est une question d’opinion, mais dans l’ensemble, vous constaterez que la plupart des gens disent que la prise en charge des contrôleurs est meilleure, tout comme le clavier et la souris d’un PC sont supérieurs à la prise en charge des contrôleurs. Il est plus facile à utiliser et offre plus de contrôle et de précision. Les commandes tactiles peuvent être difficiles à obtenir et obscurcissent généralement des parties de l’écran. Si vous avez l’habitude de jouer avec, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes.

Certains des meilleurs contrôleurs mobiles font des merveilles pour aider les gens à gagner plus de matchs, c’est donc certainement quelque chose que vous devriez examiner si Apex Legends Mobile finit par les soutenir.

Quand Apex Legends Mobile sort-il ?

Respawn n’a pas encore annoncé de date de sortie pour Apex Legends Mobile. Il est actuellement en version bêta fermée dans un nombre limité de pays, mais devrait s’étendre à davantage de régions tout au long de l’année. Il est raisonnable de s’attendre à une sortie complète dans le courant de 2022 ou plus tard.

Bataille royale

Apex Legends Mobile

Conçu spécifiquement pour les appareils mobiles

Vos légendes préférées arrivent très bientôt sur les appareils mobiles Android. Nous ne savons pas avec certitude s’il prendra en charge les contrôleurs pour le moment, mais vous pouvez être tranquille en sachant qu’il sera au moins optimisé pour les commandes tactiles.

Jeux mobiles

Razer Kishi

L’un des meilleurs contrôleurs

Si Apex Legends finit par prendre en charge les contrôleurs, vous voudrez vous procurer un Razer Kishi. C’est l’un des meilleurs contrôleurs mobiles du marché et il fonctionne parfaitement avec les jeux en nuage Xbox Game Pass.

