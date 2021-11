Apex Legends n’a pas besoin d’éléments PvE dans son Battle Royale

Apex Legends Saison 11: Escape est bien avancé, apportant avec lui de nouveaux changements et éléments de gameplay. La saison 11 ajoute la légende jouable Ash, le CAR SMG et une nouvelle carte, Storm Point. Storm Point bénéficie d’un environnement tropical et apporte plus d’éléments PvE, qui n’ajoutent malheureusement pas beaucoup de valeur à la bataille royale principalement axée sur le PvP.

Apex Legends a touché aux éléments PvE dans le passé, avec le point d’intérêt Bloodhound’s Trials sur World’s Edge et les missions Quest de la saison 5, cependant, Storm Point propose plusieurs zones sur la carte avec des foules à combattre, la première carte à le faire. Le problème avec ces rencontres PvE est que les récompenses ne valent pas le temps requis et ne sont pas assez difficiles pour être réellement engageantes. Dans son état actuel, Apex Legends n’a pas besoin de plus d’éléments PvE.

À travers Storm Point, vous pouvez rencontrer des groupes de rôdeurs ou de nids d’araignées, où un groupe de l’un ou l’autre ennemi peut vous attaquer. Les rôdeurs vous poursuivent et tentent de vous mordre, tandis que les araignées ne ferment que partiellement la distance avant de vous tirer dessus avec des toiles. Comme aucun de ces groupes ennemis ne change jamais de stratégie, il en résulte des rencontres répétitives qui ne sont guère plus qu’un stand de tir ennuyeux. Les araignées meurent assez vite, mais les rôdeurs peuvent être des éponges à balles, gaspillant des clips complets de munitions si vous n’avez pas de chargeur. Et les récompenses que vous obtenez pour les repousser ne compensent pas exactement.

Chaque ennemi mort laisse tomber deux objets. L’un est un pack de munitions, adapté à tous les types d’armes que votre équipe a équipés à l’époque. L’autre élément sera soit des cellules de bouclier, des seringues, soit un accessoire pour l’une de vos armes ou celles de vos coéquipiers. Les pièces jointes d’armes peuvent être de toute rareté jusqu’à épique et bien que l’obtention d’une pièce jointe violette puisse être une belle acquisition, cela ne fait pas que combattre ces rencontres vaut le temps et les ressources. Il faut suffisamment de munitions pour tuer chaque ennemi que vous atteindrez probablement le seuil de rentabilité avec les munitions que vous récupérerez. Et bien qu’un argument puisse être avancé que les rôdeurs et les araignées représentent un risque gratifiant pour ceux qui ont désespérément besoin de médicaments ou de certains accessoires, Storm Point est si grand qu’il vaut mieux passer votre temps à passer au prochain anneau et à explorer un point d’intérêt. Avec 15 % d’espace jouable en plus que World’s Edge, Storm Point est suffisamment grand pour que vous puissiez presque toujours trouver une zone qui n’a pas été touchée et qui contient du butin même après plusieurs tours.

Un groupe d’araignées s’arrêtant toutes à la même distance pour tirer des toiles

Avec le fonctionnement actuel de la boucle de jeu d’Apex Legends, le jeu Battle Royale ne devrait pas ajouter plus d’éléments PvE. Si Respawn a l’intention d’ajouter ces éléments aux autres cartes dans les futures mises à jour, les récompenses devront se sentir plus intéressantes et les ennemis devront être plus engageants à combattre. Peut-être que les futures conceptions et modifications des cartes pourraient être conçues en gardant à l’esprit les éléments PvE. Sur World’s Edge, les Bloodhound Trials sont conservés à un seul endroit spécifique, avec des récompenses de butin qui en valent généralement la peine. En fin de compte, Apex Legends n’a pas besoin d’éléments PvE pour garder le jeu frais. Ignorant les éléments PvE sur Storm Point, la carte offre de nouveaux environnements et de nouveaux éléments de jeu bien plus agréables comme les canons à gravité. En plus de chaque saison apportant une nouvelle légende avec des capacités différentes, il existe de nombreuses possibilités d’ajouter de nouveaux éléments au jeu sans s’éloigner de l’action PvP de base.

Le seul domaine où le PvE a du sens pour Apex Legends serait la quête, comme la série de quêtes Broken Ghosts de la saison 5. Les missions Quest ont eu lieu sur des versions modifiées de la carte, avec des hordes de rôdeurs à combattre tout en accomplissant des tâches spécifiques. Ces missions n’étaient finalement pas très amusantes à jouer, car ces rôdeurs avaient également des schémas d’attaque prévisibles et faciles à contrer. Mais, avec quelques améliorations pour les ennemis, les missions de Quest pourraient être amusantes et aussi un moyen attrayant de fournir plus de connaissances dans le contexte du jeu.