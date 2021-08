Apex Legends nerfs les capacités passives, tactiques et ultimes de Seer

Réapparaître a déployé un Légendes Apex mise à jour qui a considérablement nerfé Seer après que les joueurs se soient plaints que la dernière légende de Recon était un peu maîtrisée.

Depuis que Seer a été introduit dans le jeu au début d’Apex Legends: Emergence, les joueurs ont exprimé leur frustration quant à son niveau de puissance et son utilité.

Vous pouvez dire qu’EA est sérieux pour mettre en œuvre ces changements rapidement, car nous avons traditionnellement vu des changements d’équilibre plus importants arriver dans les mises à jour de mi-saison ou saisonnières, pas des offres plus petites comme celle-ci.

La capacité controversée de Heart Seeker de Seer – qui lui permet de mesurer les battements de cœur des autres joueurs sur le terrain – était particulièrement flagrante en ce qui concerne l’équilibre du jeu.

En tant que tel, EA a un peu nerfé Heart Seeker. La capacité passive a désormais un temps d’attente plus long entre les pointes de capteur, une portée réduite et un champ de vision réduit. C’est toujours utile, alors, mais pas aussi ridicule. Bon.

La capacité tactique de Seer, Focus of Attention, a vu son temps de détonation augmenter et les joueurs marqués par les drones ne subiront plus de dégâts ou ne seront plus flashés (interrompant leurs actions). Vous vous déplacerez également plus lentement tout en utilisant cette capacité.

Enfin, Seer’s Ultimate – Exhibit – a vu son temps de recharge augmenté et sa portée réduite également.

Bonjour! Nous venons d’envoyer une mise à jour @playapex qui corrige quelques bugs et introduit des changements d’équilibre dans Seer. Voir tous les détails ci-dessous : pic.twitter.com/9npkovEo5P – Respawn (@Respawn) 23 août 2021

En espérant que le jeu se déroulera un peu mieux maintenant que nous avons un peu plus d’équilibre dans les procédures, et que tout le monde ne se contentera pas de se faire corser par des équipes de voyants tout le temps.