Apex Legends perd son directeur de jeu et son directeur du design

Le directeur du jeu Apex Legends, Chad Grenier, quitte Respawn. Grenier, qui était un membre co-fondateur de Respawn et qui y travaille depuis 11 ans, a déclaré dans un article de blog que c’était une « trajet inoubliable » de travailler avec Respawn pendant si longtemps. Le directeur du design Jason McCord a également quitté Respawn.

«Mais aujourd’hui, ce chapitre fou touche à sa fin, a dit Grenier.

Grenier a ajouté qu’Apex Legends continuera d’être entre de « bonnes mains » et qu’il est convaincu que « ce jeu et cette communauté continueront d’être pris en charge ». Le développeur a déjà prévu « des années » de nouveau contenu.

Steven Ferreira succède à Grenier en tant que directeur du jeu Apex Legends. Il a rejoint l’équipe de développement d’Apex Legends en juin 2019 et il dirige la moitié de l’équipe depuis lors, a déclaré Grenier.

« Chez Respawn, nous avons toujours pensé qu’un nouveau leadership et de nouveaux membres d’équipe signifiaient de nouvelles idées, une nouvelle énergie et de nouvelles innovations. Cela ne pourrait pas être une déclaration plus précise pour décrire les nombreuses contributions de Steven au fil des ans », a déclaré Grenier.

« Alors que je m’éloigne de Respawn, il est important de vous faire savoir à quel point tout le monde au studio et j’apprécie les fans et cette communauté passionnée. Sans vous, toute cette histoire de création de jeux ne fonctionne tout simplement pas », a-t-il déclaré. « Et nous avons accompli des choses vraiment extraordinaires ensemble, de l’intégration de fan art dans le jeu à la vision de la communauté qui donne vie aux histoires d’Apex Legends sur Twitter. Cela a été une joie absolue de voir le jeu et la communauté grandir. »

« Vous pouvez parier que j’encouragerai depuis la ligne de touche en cours de route. »

Quant à McCord, le vétéran de 11 ans de Respawn part également. « C’est difficile de quitter un match et une équipe que l’on aime, a dit McCord. « Mais, il est temps de faire quelque chose de nouveau. Pas encore de plans. Je vais marcher un peu sur Terre et me ressourcer. Restez à l’écoute ! »

Aujourd’hui est mon dernier jour à @Respawn.

11 ans, 11 saisons d’Apex, 11 cartes expédiées. Je pensais que c’était chouette.

C’est difficile de quitter un jeu et une équipe que l’on aime.

Mais, il est temps de faire quelque chose de nouveau.

Pas encore de plans. Aller marcher un peu sur Terre et se ressourcer. Restez à l’écoute! pic.twitter.com/qLKA2iXca9 – Jason McCord (@MonsterclipRSPN) 3 décembre 2021

On ne sait pas encore où Grenier et McCord pourraient se diriger après Respawn. Le changement intervient peu de temps après l’annonce que le co-fondateur de Respawn, Vince Zampella, supervisera la franchise Battlefield dans un bouleversement majeur.

