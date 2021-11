Apex Legends saison 11 – le CAR SMG est-il bon ?

Rien n’excite les méta-têtes et les fanatiques de la bataille royale comme un nouveau pistolet, et Légendes Apex la saison 11 a apporté un nouveau SMG brillant à la table pour mettre l’eau à la bouche de tout le monde. Les VOITURE SMG rejoint les puissances populaires à courte portée comme le R-99 et le Prowler, mais peut-il se tenir à côté de ces classiques ?

Pour le savoir, nous avons sauté dans la mise à jour d’Apex Legends: Escape et avons joué avec le CAR pour déterminer à quel point il est réellement utile dans les jeux tendus sur Storm Point. Est-ce la Ferrari des SMG ou la Vauxhall Astra de ton père ? Découvrons-le!

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Quelle est la qualité du CAR SMG sans pièces jointes?

Le CAR SMG peut utiliser des munitions légères et lourdes, ce qui est un trait très utile lorsqu’il s’agit de son chargeur de base de 20 cartouches et de sa cadence de tir élevée. Dans les combats de début de partie où d’autres joueurs grouillent souvent autour de vous, vous mâchez des munitions incroyablement rapidement. Pouvoir utiliser deux types de munitions aide à résoudre un énorme problème avec lequel les autres SMG sont généralement confrontés.

Changer de type de munitions nécessite une animation de type rechargement qui prend un peu plus de temps qu’un rechargement standard. Cela signifie que si vous êtes engagé dans un échange de tirs, vous pouvez basculer entre les types de munitions sans être pris au dépourvu et impuissant.

Comme on peut s’y attendre d’un SMG, le recul de base est assez élevé, avec un modèle de recul vers le haut qui oscille légèrement vers la gauche. Ce n’est pas trop difficile à contrôler, même sans crosse ou stabilisateur de canon. Que vous visiez vers le bas ou que vous tiriez de la hanche, il n’est pas difficile de détruire l’armure des ennemis.

Quelles sont les meilleures pièces jointes pour la CAR dans Apex Legends ?

Le CAR SMG a des fentes de fixation ouvertes pour un chargeur, un viseur, un stabilisateur de canon et une crosse. Ce qui est cool avec la CAR, c’est que vous pouvez équiper un stock de munitions lourdes ou légères et la capacité de munitions bonus s’appliquera au pistolet quelles que soient les munitions que vous utilisez – vous n’êtes donc pas obligé de choisir un type de munitions spécifique plus tard dans Jeux. Cela vous aide également à vous préparer dans ces premières ruées où les SMG excellent.

Les mises à niveau du chargeur augmentent la capacité des munitions à 22 cartouches avec des pièces jointes communes / 24 cartouches avec des pièces jointes rares / 27 cartouches avec des pièces jointes épiques et légendaires. Il va sans dire que plus de cartouches dans votre chargeur vous aideront à abattre les ennemis sans avoir à passer à votre autre arme.

Cela conduit à la principale faiblesse du CAR, à savoir les dégâts par tir. Le CAR SMG inflige 13 dégâts par tir au corps, 20 à la tête et 10 aux jambes. En tant que tel, vous devez frapper la grande majorité des coups pour éliminer un adversaire entièrement blindé. L’idée semble être que grâce à la bizarrerie unique de la CAR, vous pourrez récupérer des améliorations et des tonnes de munitions tôt pour aider à surmonter ce défaut, mais en réalité, vous rechargerez probablement au milieu du combat.

Les accessoires qui aident à contrôler le recul, comme les stabilisateurs de canon et les crosses, deviennent également très importants pour le CAR pour la même raison. Le nom du jeu consiste à saisir les pièces jointes pour la voiture dès que vous le pouvez pour éviter un désastre.

La voiture entièrement mise à niveau est dope

Entièrement amélioré, le CAR SMG fait fondre les gens, et c’est un remplacement polyvalent pour d’autres SMG comme le R-99, avec un temps de mise à mort plus rapide que le Prowler PDW ou le Volt dans les combats rapprochés mouvementés. Le seul SMG pour lequel vous le jetez de côté est l’Alternateur, un pistolet monstre qui a été transformé en une arme à capsule cette saison, mais à part cela, la CAR vous traitera bien.

Associez-le à un fusil d’assaut, un LMG ou un tireur d’élite qui partage un type de munitions (pour éviter d’encombrer votre inventaire avec trois types de munitions différents). Alternativement, prenez un Wingman si vous êtes l’un de ces monstres qui peuvent constamment frapper des tirs à la tête à des kilomètres.

Que pensez-vous de la RCA ? Faites-nous savoir ci-dessous si c’est devenu l’une de vos nouvelles armes à feu de prédilection dans Apex Legends. Si vous n’êtes pas au courant de la mise à jour, Dorrani a une vidéo détaillant la mise à jour Escape et toutes les nouvelles fonctionnalités juteuses auxquelles vous pouvez vous attendre. Si vous n’avez pas non plus attrapé la passe de combat, nous avons couvert tous les skins d’armes et de légendes qu’il contient ici.