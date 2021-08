Apex Legends Seer Guide – Comment utiliser au mieux le nouveau personnage de la saison 10

Apex Legends Emergence a commencé (les notes de mise à jour de la saison 10 sont également en direct), introduisant le 18e personnage jouable : Obi Edolasim, alias “Seer”. Comme Valkyrie de la saison 9, Seer est une légende de la reconnaissance, ce qui le rend idéal pour le repérage et le suivi. Contrairement à Valkyrie, Seer est mieux équipé pour ce dernier que le premier – il ne peut pas s’emparer de la terre ou transporter ses alliés en lieu sûr aussi facilement que Valkyrie, mais les capacités de Seer en font un puissant traqueur.

Ci-dessous, nous passons en revue tout ce que nous avons appris en jouant en tant que Seer, y compris ses faiblesses et ses forces. Nous détaillons également les légendes qui se marient bien avec les capacités de Seer, ainsi que la façon de jouer le rôle de “l’artiste d’embuscade” décrit pour abattre votre proie au milieu du chaos d’une bataille royale.

Capacités de voyant et compétence de classe

Capacité passive: Heart Seeker – Entendez et visualisez les battements cardiaques des ennemis à moins de 75 m tout en visant vers le bas.Capacité tactique: Focus of Attention – Invoquez des micro-drones pour émettre une explosion retardée qui traverse les murs, interrompant et révélant les ennemis.Capacité ultime: Exposition – Créez une sphère de micro-drones qui révèlent l’emplacement des ennemis se déplaçant rapidement ou tirant leurs armes à l’intérieur.Compétence de classe: Recon – Scannez les balises de sondage pour trouver le prochain emplacement de l’anneau

Forces et faiblesses du voyant

Seer est un tracker furtif, idéal pour localiser un ennemi et le surprendre avec une embuscade soigneusement orchestrée. Il excelle à courte et moyenne portée, il devrait donc prendre les devants lorsque les ennemis sont à moins de 75-100 m. Vous devriez prendre des armes conçues pour cette gamme (nos favoris sont le G7 Scout, le 30-30 Repeater, le Bocek Compound Bow et le Rampage LMG) et assumer un rôle plus de soutien derrière les combattants à courte portée de votre équipe si le combat se produit dans un espace ouvert.

Bien que sa capacité tactique fasse de légers dégâts (10 points de dégâts – ce n’est vraiment pas beaucoup), les capacités de Seer sont principalement axées sur la collecte et le partage d’informations avec son équipe. Lorsque vous jouez en tant que Seer, votre travail consiste à gérer les temps de recharge de vos capacités tactiques et ultimes, en utilisant chacune au meilleur moment pour mettre en évidence les ennemis afin que vos alliés puissent facilement les tuer.

En raison de la portée limitée de ses capacités, Seer est adapté à des situations très spécifiques – rester en contact constant avec votre équipe et connaître la disposition du champ de bataille est la clé du succès. De nombreuses légendes ont des capacités conçues pour les aider à surmonter leurs erreurs ; Le voyant ne le fait pas. Donc, pour utiliser au mieux ses capacités, il est idéal d’avoir une compréhension de base de la meilleure façon d’aborder tous les principaux points d’intérêt et de savoir à tout moment où se trouvent vos alliés par rapport à l’ennemi.

Étonnamment, la plus grande faiblesse de Seer est le ciel. En raison du délai de mise au point de l’attention, il peut être plus difficile de le chronométrer avec une cible tombant/volante qu’une cible courant au sol. De plus, Exhibit arrête de suivre les cibles une fois qu’elles ont quitté le sol pendant un certain temps (peu importe à quelle vitesse elles se déplacent). Un petit saut ne vous fera pas sortir du radar de Seer, mais le pistolet à tyrolienne de Pathfinder, le tapis de saut d’Octane, l’ascenseur de gravité d’Horizon et les jets VTOL de Valkyrie et Skyward Dive le feront.

Meilleurs accords avec les capacités de voyant

Bloodhound est l’une des meilleures légendes à associer à Seer, car Bloodhound peut d’abord utiliser ses capacités pour lancer un large filet et déterminer l’emplacement général où se cachent les ennemis, puis Seer peut utiliser ses capacités pour localiser l’emplacement exact de l’équipe ennemie.

Bangalore est également un couple étonnamment utile. À l’aide de son lanceur de fumée, Bangalore peut remplir les pièces de fumée, aveuglant ainsi ses amis et ses ennemis, à moins que Seer ne soit là pour utiliser Exhibit, mettant en évidence les ennemis à travers la fumée. Vos ennemis ne pourront pas vous voir, mais vous et vos coéquipiers pourrez les voir. Caustic fonctionne également pour cette stratégie, mais il ne peut pas couvrir une zone aussi large aussi rapidement que Bangalore.

Parce que Seer a une si petite fenêtre d’efficacité, toute légende qui peut l’aider à se déplacer rapidement à travers les champs ouverts pour atteindre les espaces les plus clos où il excelle est un partenaire valable. Pathfinder et Octane sont nos favoris, mais Valkyrie et Wraith fonctionnent aussi.

Meilleurs compteurs aux capacités de voyant

Le compteur direct de Seer est Mirage. Bien que les leurres du filou holographique ne produisent pas de battements de cœur, ils sont tous étiquetés comme cibles dans Seer’s Exhibit. Si vous voyez une exposition de voyants, envoyez un leurre avec vos deux coéquipiers pendant que vous faites le tour et vous ferez peut-être croire au voyant que vos deux alliés forment une équipe complète. Et une fois que vous êtes réellement sur le Seer, utilisez la capacité ultime de Mirage – le Seer sera tellement surchargé d’informations qu’il lui sera difficile de réagir avant que vous n’ayez d’abord quelques tirs sur lui.

Gardez à l’esprit : les leurres de Mirage doivent être à proximité immédiate de Seer pour que Mirage soit un contre direct. De loin, il est beaucoup plus facile de discerner quel Mirage est un leurre et lequel est la vraie affaire – à ce stade, Seer est plus un contre direct à Mirage.

Revenant et Caustic sont également de bons contres à Seer, bien que dans une moindre mesure. Revenant peut utiliser son totem de la mort en dehors de l’exposition avant d’y entrer comme une ombre pour explorer la zone sans trop de conséquences, et peut-être même réussir à faire taire le voyant avant d’être renvoyé au totem. Et les capacités de Seer ne ramassent ni ne détruisent les pièges de Caustic – si Seer parvient à vous scanner pendant que vous jouez en tant que Caustic, lancez des pièges à gaz Nox et attendez qu’il vienne à vous.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un contre direct à Seer, Wraith n’apparaît pas dans son exposition ni sur son Heart Seeker pendant qu’elle utilise Into the Void. Ainsi, elle peut l’abattre à condition que le champ de bataille soit suffisamment bruyant pour masquer le son unique qu’elle émet en entrant et en sortant du vide.

Trucs et astuces

Bien que la capacité passive de Seer ait une portée audible de 75 m, Heart Seeker peut détecter les battements cardiaques au-delà de celle-ci à condition que vous ayez une ligne de vue directe. Heart Seeker peut suivre jusqu’à 10 battements cardiaques mais ne jouera que l’audio pour le plus proche. L’audio pour les battements cardiaques s’accélérera plus un ennemi est faible. Si vous entendez un rythme cardiaque très rapide, cela signifie que l’ennemi le plus proche de vous a une santé très faible – vous pourrez peut-être le frapper avec un seul tir de Focus of Attention. abaissez la mire sans tenir une arme à feu ou une grenade. Votre mini-carte vous indique la zone que vous détectez avec Heart Seeker – cela est utile si vous avez du mal à mesurer 75 m. arrête également certaines capacités de légende. Utilisez Focus of Attention pour interrompre le grappin d’un Pathfinder, Wraith’s Into the Void (à condition qu’elle soit toujours en train de l’activer) et les VTOL Jets de Valkyrie. Assurez-vous que votre ennemi ne peut pas s’échapper. En maintenant le bouton de capacité tactique, Seer se préparera mais ne tirera pas le Focus of Attention. Dans cet état, Heart Seeker s’activera, vous aidant à déterminer où tirer le mieux le foyer d’attention. L’exposition ne crée pas un dôme, elle forme une sphère. Donc, si vous êtes au-dessus d’une escouade ennemie, vous pouvez lancer l’exposition pour marquer tout le monde en dessous de vous. L’exposition peut être facilement détruite en attaquant la chambre cardiaque que Seer jette pour l’activer, alors assurez-vous de jeter la chambre à un endroit derrière couvrez les endroits où les ennemis ne peuvent pas y accéder facilement. Scannez souvent les balises de sondage – Le voyant est à son meilleur lorsque vous avez une bonne idée de l’endroit où se trouvent les gens ou de l’endroit où ils seront, et savoir comment l’anneau va se fermer peut vous aider mis en place une embuscade.

