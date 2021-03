Apex Legends sur Nintendo Switch: trucs et astuces

La sensation royale de bataille gratuite, Apex Legends, est enfin arrivée sur la Nintendo Switch, et elle comprend tous les jeux explosifs et rapides auxquels les utilisateurs Xbox, PlayStation et PC se sont habitués. Changer de joueur est peut-être les nouveaux enfants du bloc, mais cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas faire correspondre d’autres joueurs sur d’autres plates-formes. Les joueurs de Switch devront apprendre tout ce qu’ils peuvent sur les légendes disponibles et leurs compétences s’ils veulent régner en maître. Pour vous aider dans votre voyage vers le sommet, nous avons rassemblé quelques trucs et astuces pour aider les nouveaux joueurs de Switch à survivre sur les champs de bataille impitoyables d’Apex Legends.

Trucs et astuces Apex Legends:

Trucs et astuces Apex Legends: Considérez l’option gyro

La visée gyroscopique est le dernier ajout à Apex Legends et est exclusive à la version Switch. Des jeux comme Fortnite, Doom et, le plus notable, Splatoon 2, implémentent des commandes gyroscopiques dans leurs jeux, qui permettent aux joueurs de déplacer le contrôleur pour viser, plutôt que de déplacer le joystick droit. Le jury ne sait toujours pas si c’est une bonne chose. Personnellement, je cours vers les paramètres et je l’éteins dès que je le détecte, mais les joueurs qui s’en tiennent à lui disent qu’il rivalise avec la vitesse et la précision d’une souris. Il est activé par défaut mais peut être désactivé dans les paramètres. Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus Trucs et astuces Apex Legends: Désactivez le jeu croisé jusqu’à ce que vous soyez prêt

La Nintendo Switch est un appareil impressionnant, et les ports « impossibles » comme Apex Legends ne font que renforcer cette notion. Cela étant dit, jouer sur le Switch signifie que vous jouez dans une situation désavantageuse. Non seulement la résolution est limitée à 720p, mais elle fonctionne également à 30 images par seconde au lieu de 60 comme les autres plates-formes. Pas moyen de contourner cela – vous allez être désavantagé lorsque vous entrez dans les lobbies cross-play. Si vous êtes nouveau sur Apex Legends ou si vous souhaitez simplement jouer avec des joueurs qui partagent la même console que vous, vous pouvez désactiver le jeu croisé dans les paramètres. Il y a une grande différence quand on joue avec d’autres joueurs de Switch, et je pense que c’est un excellent moyen pour les nouveaux joueurs de se familiariser avec le jeu. Trucs et astuces Apex Legends: Le butin est votre ami

Comme beaucoup de jeux de bataille royale, vous êtes tombé sur le champ de bataille avec un pistolet à votre nom, ce qui signifie que vous devez rapidement récupérer des objets pour survivre. Lorsque vous vous rendez sur le champ de bataille dans Apex Legends, faites du butin votre priorité absolue. N’examinez pas trop ce que vous captez. Vous voulez trouver une bonne arme qui convient à votre style de jeu, mais il est toujours préférable d’avoir une arme sur vous au cas où quelqu’un se précipiterait. Le butin est trié par rareté, le blanc étant le plus courant tandis que le violet est le plus rare. S’engager dans le combat est un bon moyen d’améliorer votre butin si vous ne le trouvez pas, mais les joueurs peuvent également trouver des réplicateurs, qui sont des stations d’artisanat qui permettent aux joueurs d’acheter du nouvel équipement avec du matériel trouvé tout au long du jeu. Trucs et astuces Apex Legends: La gestion des stocks est importante

Comme je l’ai déjà mentionné, toucher le sol rapidement et récupérer autant de butin que possible est un excellent moyen de garder une longueur d’avance sur l’ennemi, mais une fois la poussière retombée, vous voudrez jeter un coup d’œil à ce que vous avez. Une erreur courante des débutants est qu’ils ramassent tout et surchargent leur inventaire avec des choses dont ils n’ont pas besoin. Bouclier, munitions, grenades et kits médicaux rempliront rapidement votre sac à dos, et bien qu’ils aient tous leur utilité, vous n’avez pas besoin de rassembler tout ce que vous trouvez. Par exemple, si vous avez deux armes à feu qui utilisent des munitions différentes, il vous suffit de donner la priorité à la saisie de ces deux types de munitions. Avez-vous besoin de trois kits médicaux? Probablement pas. Partagez la richesse avec vos amis pour que vous puissiez tous survivre jusqu’à la fin du match. Trucs et astuces Apex Legends: Ping, ping, ping

La communication est la clé de tout jeu multijoueur, et Apex Legends n’est pas différent. Bien qu’il existe des options de chat vocal, discuter sur le commutateur n’a jamais été une chose facile à faire, les pings seront donc probablement votre méthode de communication privilégiée. Appuyez sur le bouton R pour envoyer un ping à tout ce que vous recherchez, alors assurez-vous de cingler les armes, les munitions et, bien sûr, les emplacements ennemis pour vos amis. Certaines personnes n’aiment pas abuser du système de ping, car elles pensent qu’elles ennuient les membres de leur équipe, mais je n’ai jamais été ennuyée par les informations. Je préfère que vous cingliez quelque chose et que vous vous trompiez que de ne rien cingler du tout. Lorsqu’il est utilisé correctement, vous pouvez garder un œil sur l’action sans dire un mot. Trucs et astuces Apex Legends: Une équipe qui reste ensemble, gagne ensemble

Au début de chaque match, vous et votre équipe vous dirigez vers le champ de bataille en formation, un joueur étant nommé Jumpmaster. Le Jumpmaster décide où l’équipe atterrit, et c’est une assez grande responsabilité. Heureusement, si c’est trop, vous pouvez passer la responsabilité à quelqu’un d’autre. Pendant votre descente, vous avez l’opportunité de vous éloigner de votre Jumpmaster et de toucher le sol par vous-même. C’est le moyen idéal pour se faire envahir par l’ennemi et n’est pas conseillé, aussi bon que vous soyez. Trucs et astuces Apex Legends: Apprenez les personnages

16 légendes composent la liste d’Apex Legends, chacune avec son style, son histoire et ses compétences uniques. Prenez le temps d’apprendre les compétences de chaque personnage pour trouver celle qui complimente votre équipe ainsi que votre propre style de jeu. Préférez-vous jouer au support? Ou entrer fort? Cela peut prendre un certain temps pour trouver le bon personnage pour vous, mais cela en vaudra la peine lorsque vous le ferez. La plupart de la liste est verrouillée au début du jeu, mais les joueurs pourront débloquer le reste de la liste en jouant au jeu. Si vous vous sentez impatient, vous pouvez acheter la monnaie nécessaire pour acheter chacune des légendes, même si cela vous coûtera un joli centime. Devenez légendaire Avec ces trucs et astuces, les joueurs de Nintendo Switch pourront rattraper et suivre leurs frères multiplateformes en un rien de temps. Apex Legends a été un énorme succès et avec la sortie de la saison 8, ne montre aucun signe de ralentissement. Bien que cela ait pu prendre une performance et un succès visuel, Apex Legends sur le commutateur est toujours une étape importante pour le système et c’est l’un des meilleurs jeux gratuits sur le commutateur Nintendo.

