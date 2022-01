Apex Legends: Tout nouveau dans l’événement Dark Depths

Le dernier événement Apex Legends, Dark Depths, est en ligne jusqu’au 1er février, ajoutant une tonne de nouveaux produits cosmétiques au jeu, des pistes de récompense gratuites et une toute nouvelle carte Arenas. La nouvelle carte Arenas, nommée Habitat, se déroule sur une île plus petite près de Storm Point, la nouvelle carte Battle Royale ajoutée au début de la saison 11. La collection Dark Depths contient 40 nouveaux articles cosmétiques, ainsi que quelques lots spéciaux dans le magasin. Voici tout ce qui a été ajouté à Apex Legends.

Nouvelle carte des Arènes Habitat

La nouvelle carte des Arènes, Habitat

En dehors de quelques nouveaux articles cosmétiques, le plus gros ajout à venir avec les événements Dark Depths est une nouvelle carte Arenas, Habitat. Habitat est situé dans le même archipel que Storm Point, ce qui signifie que la carte partage la même esthétique d’île tropicale. La carte comporte des tyroliennes et des collines en pente, permettant aux joueurs de s’y déplacer rapidement. L’habitat est ajouté à la rotation de la carte pour les arènes occasionnelles et les arènes classées. Étant donné que la carte est mélangée avec quatre autres cartes Arenas, vous devrez peut-être avoir de la chance pour obtenir la nouvelle carte. Il est également répertorié comme la carte définie pour les arènes classées jusqu’à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE le 12 janvier.

Nouvelle collection de cosmétiques

Fusible Broséidon



Dark Depths ajoute 40 nouveaux objets cosmétiques allant des skins de légende aux charmes d’armes et aux cadres de bannière. Tous les objets sont sur le thème aquatique, vous pouvez donc obtenir une peau pour Octane qui le recouvre d’écailles de poisson ou une peau Fuse qui le fait ressembler à Poséidon, le dieu grec de la mer. Dark Depths n’est pas un événement de collecte, il n’y a donc pas de récompense patrimoniale pour le déverrouillage ou l’achat de tous les objets. Les objets peuvent être obtenus en les fabriquant pour le double du coût de fabrication standard (2 400 pour légendaire, 800 pour épique, etc.) ou vous pouvez avoir une chance de les rouler en achetant un pack Apex Dark Depths pour 400 pièces Apex.

Deux des skins légendaires, Broseidon Fuse et Denizen of the Deep Ash peuvent être directement achetés dans la boutique pendant l’événement. Contrairement aux événements précédents, les objets Dark Depths sont ajoutés au pool de butin cosmétique standard, de sorte que les objets ont une chance d’apparaître dans les packs Apex normaux et continueront d’être disponibles dans les packs et à être fabriqués après la fin de l’événement. Respawn Entertainment a déclaré qu’après deux saisons, il envisagerait de réduire les coûts de fabrication des objets Dark Depths.

Trois pistes de récompenses gratuites

Les trois pistes de récompense de Dark Depths

Pendant les trois semaines de l’événement Dark Depths, il y aura trois pistes de récompense gratuites. Ces pistes de récompenses peuvent être complétées en terminant des quêtes d’événement quotidiennes, en gagnant des points. Ces points vont vers le total des points des pistes de récompense, qui prendront 3 000 points à compléter. Chaque piste de récompense contient des étoiles de passe de combat, des matériaux de fabrication et des packs Apex. Les articles uniques sont différents pour chaque semaine. La première semaine a un holospray épique pour tous les personnages, la deuxième semaine a un pack Apex Dark Depths et la troisième semaine a un skin Revenant épique.

Voici les dates de chaque piste de récompense :

Semaine 1 : 11-18 janvierSemaine 2 : 18-25 janvierSemaine 3 : 15 janvier-1er février

Si vous cherchez à dominer la concurrence sur Habitat, consultez le guide du mode Arenas de GameSpot. Vous pouvez également consulter le guide de GameSpot pour équiper plusieurs skins, packs de musique et écrans de chargement pour tirer le meilleur parti des nouveaux produits cosmétiques Dark Depths.

